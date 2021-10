Den nye regjeringsplattformen ble godkjent av stortingsgruppene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet onsdag morgen.

Innholdet i plattformen skal offentliggjøres i Hurdal klokken 14.

– Alt er klart, vi er ferdige, sier Sp-lederen på spørsmål fra NTB om han er forberedt på fremleggelsen av Ap-Sp-plattformen.

På spørsmål om ministerpostene er fordelt, svarer han det samme.

– Det er fordelt, så nå er alt på plass og meldes inn i tur og orden, sier Vedum, og legger til at det er kongen som først får vite akkurat hvordan denne kabalen blir.

– Jeg har respekt for de spillereglene vi har, sier Vedum.

Marit Arnstad, Geir Pollestad og Sigbjørn Gjelsvik blir værende på Stortinget når Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterer sin nye regjering på Slottsplassen torsdag.

Alle tre var høyaktuelle som statsråder for Senterpartiet, men slik blir det ikke. Det ble klart da Senterpartiet valgte sitt nye gruppestyre på Stortinget onsdag.

Arnstad blir parlamentarisk leder og Pollestad parlamentarisk nestleder. Etter det NRK erfarer, ligger det an til at Sigbjørn Gjelsvik vil fortsette som finanspolitisk talsperson, med Pollestad som Senterpartiets nummer to i den svært viktige finanskomiteen.

– Plattformen er et godt utgangspunkt for samarbeidet mellom Sp og Ap, sier Arnstad.

Vedum var forlover for Pollestad

Trygve Slagsvold Vedum var forlover i bryllupet hans. Og selv var Geir Pollestad toastmaster da Vedum giftet seg. Men plass i regjering blir det ikke på rogalendingen.

Geir Pollestad sier dette er et uttrykk for at Sp vil satse på Stortinget, og jobben som skjer der:

– Å være nestleder for stortingsgruppen når det er mindretallsregjering, er egentlig en kjempemulighet.

– Det har vært diskusjoner som jeg ikke ønsker å gå inn på. Men min konklusjon har vært at det beste for partiet nå er at jeg er på Stortinget. Den beste plassen for meg å være nå er på Stortinget, sier Geir Pollestad (Sp). Foto: Mats Rønning / NRK

– Jeg skal ikke legge skjul på at jeg elsker å være på Stortinget, sier Pollestad til NRK.

– Har du gitt uttrykk for at du ville fortsette på Stortinget eller bli statsråd?

– Jeg har ikke lyst til å si noe om hvilke ønsker jeg har gitt uttrykk for.

– Jeg har ikke noe motstand mot å være statsråd, samtidig som jeg har vært veldig tydelig overfor omgivelsene mine om at det er fordeler og ulemper med begge deler.

– Det har vært diskusjoner som jeg ikke ønsker å gå inn på. Men min konklusjon har vært at det beste for partiet nå er at jeg er på Stortinget. Den beste plassen for meg å være nå er på Stortinget.

Trygve Slagsvold Vedum var forlover i Pollestads bryllup.

– Jeg var toastmaster i hans bryllup.

– Hvordan er det å bli vraket av en mann som du betrakter som en av dine venner?

– Jeg føler meg ikke vraket og godtar ikke det premisset. Jeg godtar heller ikke at det å jobbe i regjering er viktig og det å jobbe på Stortinget i en maktposisjon er uviktig. Det er sånn hele systemet vårt er bygd opp, at makten skal ligge i Stortinget.

Gjelsvik: – Utrolig fornøyd

– Jeg er utrolig godt fornøyd med den posisjonen jeg har fått i Stortinget, sier Gjelsvik.

Sigbjørn Gjelsvik (Sp) blir værende på Stortinget når Ap-leder Jonas Gahr Støre presenterer sin nye regjering på Slottsplassen torsdag. Selv sier han at han er fornøyd med det. Foto: Mats Rønning / NRK

– Er du skuffet over at du blir værende på Stortinget?

– Nei, vet du hva: Jeg er utrolig godt fornøyd med den posisjonen som jeg har fått i Stortinget. Jeg skal sitte i gruppestyret, og det er jeg utrolig glad for.

– Det blir et viktig arbeid i Stortinget, så det ser jeg fram til.

– Fikk du noen gang høre at du kunne bli finansminister?

– Nei, jeg har fått spørsmål fra lederen i valgkomiteen knyttet til verv i Stortinget, som jeg har takket ja til.

– Vil du fortsette i finanskomiteen?

– Jeg fortsetter gjerne i finanskomiteen, absolutt.

Raymond Johansen (Ap) ikke i regjering

Raymond Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenbergs første og andre regjering, og han var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015, men blir ikke med i denne omgang. Foto: Ali Zare / NTB

Rigmor Aasrud er utnevnt til parlamentarisk leder for Ap.

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) blir derimot ikke en del av den nye Ap-Sp-regjeringen, bekrefter han selv til Avisa Oslo.

– Jonas og jeg snakket gjennom valgkampen at det var viktig at jeg var i Oslo. Landets hovedstad er viktig for Arbeiderpartiet, skriver Johansen i en tekstmelding til avisa.

Johansen var statssekretær i Utenriksdepartementet i Jens Stoltenbergs første og andre regjering, og han var partisekretær i Arbeiderpartiet fra 2009 til 2015.