Ola Borten Moe (Sp) var regnet som en selvskreven statsråd i Jonas Gahr Støres regjering.

Men enkelte er nok overrasket over ansvarsområdet den tidligere oljeministeren får.

– Dette er veldig, veldig bra. Jeg er veldig takknemlig som får muligheten til å ta et av Norges absolutt viktigste felt videre, sier Moe til NRK like etter at nyheten slapp.

Har ingen grad fra høyere utdanning

– Det var dette vi starta med med en gang vi ble selvstendig i 1814: Vi begynte å bygge universitet i Oslo med en gang. Denne jobben skal nå fortsette.

Moe tar over ansvaret for forskning og høyere utdanning i Kunnskapsdepartementet etter Henrik Asheim (H).

Avtroppende og påtroppende har i alle fall en ting til felles; ingen formell grad innen høyere utdanning. Asheim har studert ett år på BI, mens Moe har noen år på NTNU i Trondheim.

– Et par mellomfag, et grunnfag og noen andre greier, forklarer han.

– Jeg er ikke ukjent med studentlivet. Men jeg passer mer under betegnelsen halvstudert røver enn en formell grad og tittel, sier den nye forsknings- og utdanningsministeren.

1. nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe, får plass i regjeringen. Partileder Trygve Slagsvold Vedum er ny finansminister. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Overrasket?

– Kan du skjønne at noen ble overrasket over at du fikk denne posten?

– Det er nok mange som blir overrasket over ganske mye knyttet til ethvert regjeringsskifte. For min egen del er jeg glad og takknemlig.

NRK spør om trønderen egentlig hadde sett for seg en annen statsrådspost.

– Nei, som sagt: Jeg er veldig glad og takknemlig for å få denne muligheten. Og jeg ser veldig frem til å jobbe med et felt som er avgjørende for Norge.

Han vil ikke si noe om når han fikk beskjed om hvilken statsrådspost han skulle få.

Var oljeminister

Ola Borten Moe har sittet i regjering før, da som olje- og energiminister fra 2011 til 2013.

Han hadde altså det formelle ansvaret for å godkjenne vindkraftutbyggingen på Fosen i Trøndelag.

Denne uka fastslo Høyesterett at samers rettigheter ble krenket da vindkraftanleggene ble bygget på Fosen. I den nye regjeringen får Marte Mjøs Persen (Ap) denne saken i fanget. Hun er ny olje- og energiminister i Olje- og energidepartementet.

Moe skal sørge for sømløse studietilbud i hele landet

Jonas Gahr Støre sier at Ola Borten Moe får en viktig jobb med å sikre de regionale utdanningsinstitusjonene. Dette er en oppgave Moe tar på strak arm:

– Det skal satses videre på bred front knyttet til forskning og høyere utdanning. Så skal vi sørge for at vi får gode og sømløse tilbud på plass i hele landet, slik at vi løser de utfordringene og behovene landet står overfor.