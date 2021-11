Sahra er mor til de to Bærum-søstrene som reiste til Syria i 2013 for å bli en del av IS. De reiste da de var 16 og 19 år gamle. Hun er også bestemor til tre jenter som døtrene har født i det såkalte islamske kalifatet.

Nå er søstrene internert i Syria, sammen med tusenvis av andre kvinner i en teltleir for IS-familier.

Bestemor Sahra har aldri fått møte barnebarna sine på fire og seks år. Hun krever at Norge henter dem og hennes egne døtre hjem fra det krigsrammede landet.

– Hvis mødrene tok feil, betyr ikke det at barna er skyldige, sier Sahra bestemt.

Snakker for første gang

Sahra tar imot NRK hjemme i rekkehuset i Bærum der hun nå bor med sine to sønner. De har flyttet siden de var en familie på seks. Hun er mor til Norges kanskje mest kjente søstre. Åsne Seierstads bestselgende bok «To søstre» og avisartikler i fleng er skrevet om dem. Selv har hun holdt en veldig lav profil, helt til nå.

TE: Sahra er åpen for alle spørsmål. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Du kan stille meg alle spørsmål, sier Sahra med en oppgitt vennlighet.

Oppgitt og lei seg gjennom åtte år. Da NRK møtte søstrene i oktober sa de begge at de vil hjem til Norge. Selv om de begge er siktet for deltakelse i en terrororganisasjon av Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

– Hva tenker du om siktelsen?

– Jeg tror deres intellekt er blitt beseiret. At de trodde at det var en ekte islamsk stat i Syria. Tingene de var involvert i hadde ingenting å gjøre med støtte til den Islamske stat, sier Sahra.

SAVN: Sahra holder opp ett bilde av døtrene som hun sier at hun savner hele tiden. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Mener de ikke var modne nok

– Men hvordan kunne du la de dra i første omgang?

– Jeg trodde aldri at de skulle dra. Jeg kjente ikke til noen som hadde dratt før. Hadde jeg visst det, ville jeg vært mer forsiktig. Men det var Allahs vilje, og Allahs skjebne kan ikke stoppes, sier Sahra.

Hun mener at døtrene ikke var modne nok. De var for unge til å forstå islam, mener moren.

– De ble fortalt at det eksisterte en islamsk stat. Barna elsket det. Men det har ingenting med oss eller mine barn å gjøre, sier en alvorstynget mor.

– Hvorfor er det rettferdig at de skal få komme hjem når de dro til IS på eget initiativ?

– Gud var ikke rettferdig med dem. Adams sønner gjorde også feil, slik skjedde det en feil også her.

Fra enkle kår

Moren til IS-søstrene vokste opp på landsbygda i Somaliland. Faren er nomade, og lever fortsatt ett liv der han reiser rundt med kamelene sine. Nå bor også hennes barn og barnebarn fra Norge i telt.

Hjemme i Bærum sitter en svært bekymret mor, og bestemor, med en klar beskjed til den norske regjeringen.

– De bør ikke tillate seg å være uvitende når deres borgere gjør feil, når sjelene deres er stjålet fra dem. Myndigheter står bare og ser på problemet, uten å gjøre noen ting, sier Sahra.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), har tidligere uttalt til NRK at regjeringens generelle grunnholdning er at de ikke vil hente hjem de som har reist ut som fremmedkrigere.

Europa-domstol kan redde familien

Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) vil snart fatte beslutning i en sak som kan snu situasjonen for IS-kvinner fra Europa på hode.

– Frankrike er brakt inn for EMD, og Norge er ett av syv land som har lagt inn protest. Argumentet er at Norge ikke har noen forpliktelse til å hente hjem norske statsborgere utenfor landets grenser, sier konfliktforsker Cecilie Hellestveit.

FØLGER MED: Cecilie Hellestveit følger situasjonen i Syria og områdene rundt tett. Foto: Erik Hannemann

Domstolen skal ta stilling til hvilke plikter medlemslandene har under Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK). I konvensjonen står det at europeiske land plikter å beskytte mennesker mot tortur og annen umenneskelig behandling.

– Dømmer EMD i favør av den franske familien, blir også Norge forpliktet til å ta hjem IS- kvinnene og barna deres fra Syria, sier Hellestveit som antar at dommen er klar før året er omme.

I ROJ-LEIREN: Her bor barnebarna og døtrene til Sahra. Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Bekymret onkel

Hjemme i Bærum har koronatiden vært ekstra hard for hele familien. De har hatt mer tid til å tenke på søstrene i Syria. Eldstebroren Hassan har tatt pause fra informatikkstudiene. Han klarte ikke å studere når han måtte være hjemme hele tiden.

I et program på NRK TV sa Hassan at det nesten hadde vært bedre om søstrene var døde.

Dag ut og dag inn tenkte han på om de hadde det vondt, om de led, og om barna ville få en pinefull død. Hva gjorde IS med dem da ektemennene ble drept? Det ble lettere å slå seg til ro med at de ikke levde lengre.

Men søstrene overlevde bomberegnet, da IS ble territorielt nedkjempet i mars 2019.

Hassan fryktet det verste i lange tider; at han aldri skulle møte niesene sine.

– Jeg tenker mest på barna jeg er onkel til. Det er merkelig å si det høyt, at jeg er onkel. Barna har aldri valgt det livet de lever nå. De har opplevd nok grusomme ting, sier Hassan.

Tilgir i mørk tid

Om eller når døtrene til Sahra kommer hjem er det viktig for bestemoren at barnebarna bor sammen, og at de får omsorg fra mødrene sine. Blir døtrene dømt til fengselsstraffer ønsker Sahra ansvaret for barnebarna sine.

– Hvor mye har dette påvirket ditt liv de siste årene?

– Det påvirker meg fortsatt veldig. Det gjør veldig vondt, og det har virkelig endret livet mitt. Min verden er mørk, helt mørk, sier den norsk-somaliske firebarnsmoren.

– Kan en mor tilgi at døtrene drar på denne måten?

– Ja, fordi jeg er en mor. En mor tilgir alltid barna sine og alle som gjør noe galt. Islam tilgir og favner om alle som gjør noe galt.