Dette vet vi om den nye siktede i forsvinningssaken

Etter det NRK får opplyst foregikk pågripelsen av mannen stille og rolig torsdag kveld. Samtidig som mannen ble pågrepet i Oslo, oppsøkte politiet en annen adresse tilknyttet mannen på Østlandet.

Han er nå siktet for drap eller medvirkning til drap av Anne-Elisabeth Hagen som sist ble sett i live den 31. oktober 2018.

I forum på nettet har han diskutert bruken kryptovaluta som anonym usporbar betalingsform i forbindelse med kriminelle handlinger. I ett innlegg nevner han kidnapping spesifikt. Innlegget ble publisert etter at saken forsvinningssaken ble offentlig kjent.

Politiet bekrefter at mannen har en relasjon til Tom Hagen, og at han har kompetanse innen IT og kryptovaluta.

Mannen i 30-årene nekter straffskyld, opplyser hans forsvarer Dag Svensson til NRK. Forsvareren bekrefter, ifølge NTB, at det er en relasjon mellom hans klient og Hagen, men ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Drev IT-bedrifter

Den siktede mannen har tidligere vært medlem av en skyteklubb på Østlandet. Han er ikke tidligere straffedømt.

NRK vet at mannen tidligere har vist interesse for blockchain- og kryptoteknologi på sosiale medier.

Siden 2010 har han drevet flere forskjellige små IT-selskaper. Selskapene har vært registrert i utlandet og i Norge.

Det siste IT-selskapet mannen drev, ble nedlagt i 2019.

Krypto-sporet

Kryptovaluta har vært et sentralt tema i etterforskningen helt siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant, siden det ble liggende igjen et brev med instruksjoner om at løsepenger skulle betales i den svært anonyme kryptovalutaen monero.

Kommunikasjonsplattformen som de antatte bakmennene valgte for å kommunisere, skal også ha vært svært avansert, har politiet tidligere bekreftet.

Tidlig i etterforskningen uttalte politiet at de hadde funnet spor som tydet på at bortføringen av Hagen kan ha vært planlagt i lang tid.

Politiet kalte dette for «forberedelsesspor», og trakk blant annet fram opprettelsen av en anonym kryptovaluta-konto som de knyttet til ukjente bakmenn.

NRK har tidligere fått opplyst at den aktuelle kryptokontoen ble opprettet rett etter publiseringen av en artikkel der Tom Hagens navn ble omtalt.

Dette er også noe politiet etterforsker, har de tidligere opplyst.

Sommeren 2019 endret politiet sin hovedteori, og mente at bortføringen var fingert for å skjule et drap. I forrige uke ble Tom Hagen siktet for drap eller medvirkning til drap på sin kone, Anne-Elisabeth Hagen.

– Analog mann

Tom Hagens forsvarer, Svein Holden, har siden pågripelsen sagt at politiets beviser i saken er svake, og sier at det er flere ting som taler mot at klienten hans har noe med drapet å gjøre. Hagens IT-kunnskaper trekkes fram.

SIKTET: Milliardær Tom Hagen (70) siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. 70-åringen nekter straffskyld, og varetektsfengslingen behandles fredag av høyesterett. Foto: Privat/Scanpix

– Når det kommer til hans digitale kompetanse, er det ingen tvil om at han er av den gamle skolen, har Holden tidligere sagt til NRK.

En rekke andre kilder rundt Tom Hagen tegner det samme bildet av en «analog» mann, som helst bruker penn og papir.

Etter at Eidsivating lagmannsrett løslot Hagen fra varetekt torsdag, anket politiet avgjørelsen til Høyesterett og ba om oppsettende virkning slik at 70-åringen må sitte fengslet til anken er avgjort.

Politiet har levert sine argumenter til Høyesterett. Det er ikke sikkert at de rekker å behandle saken i dag. Da behandles den først mandag, noe som betyr at Hagen blir sittende i varetekt over helga.