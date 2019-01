Kidnappernes dilemma: Kan ikke sende livstegn på kanalen de har valgt

Metoden de har valgt gir ingen muligheter til å sende bilder, lyd eller video. Altså kan de ikke gi familien det den krever for å kunne utbetale løsepenger: Et sikkert tegn på at Anne-Elisabeth Hagen er i live.

– Vi ønsker å komme i bedre og annerledes kontakt med dem som hevder å ha Anne-Elisabeth, slik at vi kan få henne hjem i god behold. For familien er det avgjørende å vite at Anne-Elisabeth lever før vi kan starte på denne prosessen, sa familiens bistandsadvokat Svein Holden i går.

Da milliardæren Tom Hagen kom hjem og oppdaget at kona var borte, fant han samtidig et brev. Det inneholdt trusler, krav om løsepenger og detaljerte instruksjoner for hvordan familien kunne kommunisere med gjerningsmennene.

Etter det NRK får opplyst, krevde man ni millioner euro i løsepenger, utbetalt gjennom «kryptovalutaen» Monero (se faktaboks). Samtidig ga brevet beskjed om at kommunikasjonen skulle foregå gjennom meldinger som kan følge med en Monero-overføring.

Etter det NRK forstår, valgte de antatte kidnapperne en løsning der meldingene kun kan bestå av åtte tegn – altså bokstaver eller tall.

Monero Ekspandér faktaboks * Monero er kryptovaluta basert på åpen kildekode. Den ble opprettet i april 2014. Valutakoden er XMR. * Monero føyer seg inn i rekken av digitale valutaer, der fellesnevneren er at de kun veksles elektronisk. I de fleste tilfeller er det ingen form for sentralbank eller lignende som står bak valutaen. * Målet med monero har vært å forbedre utformingen fra eksisterende kryptovaluta ved å skjule avsender, mottaker og beløp for hver transaksjon som er gjort. Kilde: NTB

– Lite egnet for kommunikasjon

KRYPTOKRAV: Gjerningspersonene i forsvinningssaken på Lørenskog skal ha krevd 9 millioner euro i løsepenger, utbetalt i Monero. Monero er en form for kryptovaluta som er nær umulig å spore. Foto: Nadir Alam / NRK

Onsdag i forrige uke kom en ny melding til familien fra de antatte kidnapperne, fortalte familiens bistandsadvokat Svein Holden på en pressekonferanse torsdag.

Innholdet i meldingen er ikke kjent, men den kom på den samme plattformen som er brukt siden Hagen forsvant.

Ifølge politiet har det vært svært begrenset kontakt mellom partene i saken. De ønsker ikke å bekrefte at det skjer gjennom Monero, men sier at motparten har valgt en digital plattform som i liten grad legger til rette for kommunikasjon.

Tidlig i saken opplyste de også at kommunikasjonsformen krever at man overfører penger.

Torbjørn Bull Jenssen er ekspert på kryptovaluta og kjenner godt til Monero. NRK har bedt ham forklare hvordan kommunikasjonen kan foregå.

TRANSAKSJON: Crypto-ekspert Torbjørn Bull Jenssen viser hvordan man gjennomfører en Monero-transaksjon, og hvordan man kan kommunisere med kryptovalutaen. Foto: Torgeir Strandberg / NRK

– Monero er egentlig veldig lite egnet for kommunikasjon. Det er designet for å være et sted der man kan sende penger mest mulig anonymt, ikke for å utveksle beskjeder, sier Bull Jenssen.

Selv om det er mulig å skrive meldinger ved transaksjoner, kan man ikke svare, med mindre man har fått avsenderens mottaksadresse fra før.

Avsenderen er ikke synlig når man mottar en transaksjon, og det er ingen muligheter for å svare direkte.

– Det er akkurat som å legge en bunke penger på gaten med en lapp oppå, på et sted der man vet at bare du kommer til å gå forbi. Du har ikke noen mulighet til å svare, eller finne ut hvem som har lagt pengene der, sier Bull Jenssen.

Helt anonyme transaksjoner

Pengeoverføringer i Monero skiller seg fra andre kryptovalutaer, som det mer kjente Bitcoin. I motsetning til transaksjoner ved andre kryptovalutaer, som ligger åpent tilgjengelig, kan ingenting ved en Monero-overførsel i utgangspunktet spores.

KAN KOMMUNISERE: Når man utfører transaksjoner med kryptovalutaen Monero er det også en mulighet til å sende beskjeder. Foto: Wit Olszewski / Shutterstock / NTB scanpix

Det er anonymt hvem som sender penger. Det er ukjent hvor mye Monero som sendes. Det er ukjent hvem som mottar en transaksjon. Transaksjoner etterlater ikke tradisjonelle nettspor.

Selv ikke utviklerne som har laget Monero har tilgang til denne informasjonen.

For å kommunisere gjennom Monero må man gjennomføre en transaksjon fra en anonym «lommebok» til en annen. Denne overføringen kan være på noen få øre, men en transaksjon koster uansett en liten avgift som trekkes fra Monero-kontoen.

– Har noen sendt meldinger med Monero i denne saken, så må de ha altså ha skaffet seg kryptovalutaen, sier Bull-Jensen.

Han tipper, om det har vært kommunisert gjennom Monero, at de antatte kidnapperne har opprettet en konto, eller «wallet», på forhånd og forklart Hagens familie hvordan de skal logge seg på. Dermed har de skaffet en helt anonym og trygg kommunikasjonskanal.

Svært korte meldinger

Meldingene kan sendes gjennom en såkalt «betalings-ID» som følger med pengeoverføringen fra en konto til en annen.

Meldingene er ikke skrevet i «vanlig» tekst, men i hexadesimaler. Dette dataprogrammeringsspråket kalles ofte «hex» og består av siffer i stedet for bokstaver, og må oversettes for å kunne leses.

Monero gir to muligheter: Åpne meldinger som kan bestå av inntil 32 tegn eller krypterte meldinger som består av maks åtte tegn.

Bull Jenssen sier at om man mener alvor med å kommunisere helt anonymt, så er de krypterte meldingene de mest naturlige å bruke, selv om de bare har plass til åtte tegn i stedet for 32.

– Da må man kanskje dele opp en beskjed i mange enkeltmeldinger for å kommunisere. Men skal du først bruke Monero til kommunikasjon fordi alt skal være helt anonymt, vil det være naturlig med krypterte meldinger, sier han.

NRK har analysert store mengder Monero-transaksjoner, blant annet fra 16. januar. Ingen av beskjedene som ligger åpent kan knyttes direkte til forsvinningssaken.

Slik gjør man det

Når man skal skrive en melding med Monero må man først kjøre teksten gjennom et dataprogram som konverterer vanlig bokstaver til hex.

KONVERTERE TIL HEX: Her har vi skrevet «Hei dette er meg» i et konverteringsprogram hvor det blir omgjort til sekstentallsystemet hex. Foto: Skjermdump

Når transaksjonen er i gang kan i utgangspunktet hvem som helst bruke en blokkjedeutforsker, som er en søkemotor for blokkjeder, og se betalingsmeldingen i Moneros blokkjede, dersom den ikke er kryptert.

Deretter legger man teksten i hex over i transaksjonen man vil gjennomføre.

KODE I ID-FELT: Så limer man hex-koden inn i betalings-ID-feltet inne i en Monero wallet. Foto: Skjermdump

For en mottaker vil ikke meldingen din være umiddelbart synlig, og mottakeren må vite hva han eller hun ser etter for å skjønne at du har sendt en melding. Tegnene må så kodes om til vanlig tekst av et enkelt dataprogram.

MONERO MOTTAK: Slik ser det ut for en mottaker av en transaksjon. Foto: Skjermdump/MyMonero

Når mottaker får beskjed om at en transaksjon er i gang, kan han eller hun se betalings-ID-en. Denne må igjen kodes om i et dataprogram som oversetter hex.

I dette programmet kan man se at hexkoden er gjort om til den opprinnelige teksten. Dette kan mottakeren gjøre ved å lime inn betalings-ID i en utforsker for Monero. Foto: Skjermdump

Betalings-ID-en kan altså være en kryptert kode på åtte tegn, som krypteres med en tilfeldig engangsnøkkel som kun er kjent for avsender og mottaker. Bare mottaker kan dekryptere denne.

Om mottaker får en kryptert kode, står den i hex inne i transaksjonen, siden mottakers konto dekrypterer meldingen automatisk. Mottaker må likevel konvertere den til vanlig tekst før han kan se hva som ble skrevet.

Men ingen andre enn sender og mottaker kan vite hvor den kom fra, eller hvem som var mottaker.