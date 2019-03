Forsvinningssaken: Politiet har funnet flere spor etter planlegging

Anne-Elisabeth Hagen (69) forsvant fra hjemmet sitt Sloraveien på Fjellhamar den 31. oktober i fjor. Siden har det ikke kommet noen livstegn fra 69-åringen, og politiet utelukker ikke at hun kan være død.

Etter det NRK forstår, har politiet avdekket flere forberedelsesspor og planleggingsskritt som de antatte bakmennene skal ha gjennomført i tiden før bortføringen.

– Vi kan bekrefte at politiet kan ha avdekket mulige forberedelseshandlinger. Med bakgrunn i den etterforskningen som pågår, kan vi derimot ikke gi noen ytterligere detaljer om hvilke mulige forberedelseshandlinger dette kan være, når de er utført eller når de er avdekket, skriver Øst politidistrikt i en epost til NRK.

POLITIINSPEKTØR: Tommy Brøske i Øst politidistrikt leder etterforskningen av forsvinningssaken i Lørenskog. Foto: Politiet

Tidligere har disse mulige sporene vært omtalt i media:

Politiet har undersøkt hvem som har hatt tilgang til, og lest, en avisartikkel hvor formuen til Tom Hagen ble omtalt. Artikkelen sto på trykk i juli 2018.

Opprettelsen av en anonym kryptovaluta-konto som politiet knytter til de antatte bakmennene. Kontoen ble opprettet kort tid etter at den nevnte avisartikkelen ble publisert.

Bare timer før Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble to menn observert utenfor Tom Hagens arbeidsplass.

Helt siden den omfattende etterforskningen ble gjort kjent offentlig den 9. januar i år, har politiet sagt at huset, familien og arbeidsplassen kan ha vært holdt under oppsyn av de antatte bakmennene.

Sjekket avlytting

Politiets fryktet at huset ble overvåket etter forsvinningen og undersøkte om det på forhånd var utplassert avlyttingsutstyr.

Spesialister snudde hver eneste stein i huset til ekteparet Hagen, blant annet på jakt etter elektronisk utstyr som de ukjente bakmennene kan ha lagt igjen.

NRK har tidligere skrevet at politiet etterforsket hvorfor de antatte kidnapperne opprettet den aktuelle kryptokontoen rett etter publiseringen av en artikkel der Tom Hagens navn og formue ble omtalt.

HAGEN-ARTIKKEL: Dagens Næringsliv 28. juli 2018. Nettartikkelen ble publisert kvelden i forveien. Foto: Faksimile / Dagens Næringsliv

I går skrev Aftenposten at sjefredaktør Amund Djuve i Dagens Næringsliv har utlevert data til politiet. 19. januar fikk avisen tilsendt en rettslig kjennelse med krav om å utlevere data som kunne bidra til å identifisere lesere av en artikkel avisen publiserte i slutten av juli i fjor.

De uidentifiserte mennene

Samme morgen som Anne-Elisabeth Hagen forsvant, ble to personer fanget opp av overvåkingskameraer utenfor arbeidsplassen til Tom Hagen, ektemannen til savnede Anne-Elisabeth Hagen.

De to mennene kom gående mot Futurum-bygget i Nordliveien på Rasta i Lørenskog henholdsvis klokken halv åtte og åtte om morgenen den 31. oktober.

– Det er også gjennomført analyser for å anslå høyde på disse to mennene. Den ene mannen er 180–188 cm høy. Den andre er noe lavere, mellom 176–182 cm. Det er med andre ord verifisert at det dreier seg om to fysiske, forskjellige personer, sa Brøske på onsdagens pressekonferanse.

Politiet sier de to personene fortsatt er interessante og har status som vitner. Men selv om de tidlig gikk ut med videoene av de to, og ba de melde seg, har ikke klart å finne ut hvem de er eller hva de gjorde utenfor Futurum-bygget tidlig på morgenen.

Den ene personen snur i det han får utsikt ned mot parkeringsplassen der Tom Hagen pleier å parkere, mens den andre tar opp det som ser ut som en mobiltelefon.

– Jeg kan bekrefte at elektroniske spor i denne saken er et viktig etterforskningsskritt, har Brøske sagt til NRK tidligere.

Brøske sier også at politiet har gjort undersøkelser opp mot basestasjoner i området. Han vil ikke svare på om undersøkelsene har gitt resultater.

Politiet har tidligere bedt disse mennene melde seg, men disse er fortsatt ikke identifisert og politiet betrakter dem fortsatt som interessante.