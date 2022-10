Dette betyr fredagens Baneheia-avgjørelse for veien videre

Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drap og seksuelle overgrep på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10).

Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel for drap på Stine Sofie og medvirkning til seksuelle overgrep mot begge.

Fredag kan Viggo Kristiansen i prinsippet bli frikjent. Hva skjer da med Jan Helge Andersen?

Dommene i Baneheia-saken Ekspandér faktaboks To små jenter, Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) blir voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand. Det blir funnet DNA-spor på den ene jenta fra Jan Helge Andersen. I avhør tilstår Andersen og forteller at Viggo Kristiansen var med på det hele, og var hovedmann. Kristiansand byrett 1. juni 2001 Kristiansen dømmes for drap og seksuallovbrudd mot begge jentene, samt noen andre lovbrudd. 21 års fengsel + 10 års sikring. Han anker.

Andersen frifinnes for drapet på Lena, men dømmes for drap på Stine Sofie og (medvirkning til) seksuallovbrudd mot begge jentene. 17 års fengsel. Både Andersen og påtalemyndigheten anker over straffutmålingen. Agder lagmannsrett 13. februar 2002 Kristiansen dømmes for drap og voldtekter i Baneheia, samt ett seksuallovbrudd mot et barn og en fredkrenkelse mot en voksen, til 21 års forvaring. (Han har tilstått det som ikke er knyttet til Baneheia.) 21 års forvaring.

Andersen: Straffen skjerpet til 19 års fengsel.

Mulige utfall for Viggo Kristiansen

I februar i fjor fikk Viggo Kristiansen saken sin gjenopptatt.

Fredag klokken 13.00 får vi svaret.

Da forteller Riksadvokaten om de mener det finnes bevis mot Viggo Kristiansen i Baneheia-drapene eller om han må frikjennes.

– Hvis påtalemyndigheten mener de kan bevise at Kristiansen er skyldig ut over rimelig tvil, blir det en ny rettssak med full bevisførsel. Hvis de mener det ikke kan bevises at det er ham, skal de gå til retten og be om en frifinnende dom. Selv om det er retten som skal avgjøre dette, vil det i praksis nok ende med en frifinnende dom, sier professor Morten Holmboe på Politihøgskolen.

Helt konkret vil dette skje slik, forklarer han:

A. Hvis påtalemyndigheten mener det er bevis for straffskylden :

Ny sak for lagmannsretten, med 2 fagdommere og 5 legdommere. Krav til domfellelse er at det ikke er rimelig tvil om straffskylden, og at det er minst 5 stemmer for domfellelse, inkludert 1 fagdommer.

B. Hvis påtalemyndigheten mener det ikke er fellende bevis mot Kristiansen :

1. Kan avgjøres ved kontorforretning hvis påtalemyndigheten og retten er enige.

2. Full rettssak. Retten er da ikke bundet av påtalemyndighetens påstand.

Morten Holmboe ved Politihøgskolen. Foto: Rahand Bazaz / NRK

– Hva er forskjellen på de to alternativene?

– Forskjellen er i prinsippet at en ny rettssak kan føre til domfellelse selv om påtalemyndigheten påstår frifinnelse. Men det er nok teoretisk, svarer Holmboe.

Hvis Kristiansen frifinnes for drap, må det likevel bli utmålt straff for seksuelle overgrep mot et annet barn og fredskrenkelse av en voksen kvinne som han har erkjent.

Dette er allerede sonet.

Er Viggo Kristiansen utsatt for et av norgeshistoriens verste justismord? Du trenger javascript for å se video.

Mulige utfall for Jan Helge Andersen

A. Hvis Kristiansen domfelles på nytt: Ingen videre sak mot Andersen, h vis ikke man kan bevise utover rimelig tvil at Andersen (også) er skyldig i drapet på Lena.

B. Hvis Kristiansen frifinnes, er det to åpenbare alternativer:

Alternativ 1: Drapet på Lena Sløgedal Paulsen er uoppklart:

– Man kan si det ikke er gode bevis mot Kristiansen, og at han må frifinnes. Samtidig kan man si at det heller ikke er gode nok bevis mot Andersen for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), sier Holmboe.

– Det er et helt mulig scenario at drapet på Lena Sløgedal Paulsen ikke blir oppklart, selv om det er åpenbart at en av dem har gjort det. Det er fordi vi har prinsippet om at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode, utdyper Holmboe.

Alternativ 2: Andersen tiltales for drapet på Lena Sløgedal Paulsen:

Jan Helge Andersen har i dag status som siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

– Hvis påtalemyndigheten mener de har bevis for at han er skyldig i begge drapene, kan de be om at gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner saken. De må da være enige med påtalemyndigheten for at det skal ende med en ny tiltale og ny rettssak for Jan Helge Andersen, sier Holmboe.

Andersen har sonet en dom på 19 år i fengsel for drap og overgrep (se fakta).

I en ny sak kan han bli dømt for begge drapene og for falske anklager mot Viggo Kristiansen.

Da Andersen ble pågrepet i 2000, snakket han Kristiansen inn i saken. Dersom påtalemyndigheten mener det var en falsk anklage, er den foreldet (foreldelsesfrist på ti år).

Men Andersen kan likevel bli anklaget for falske anklager etter gjenåpningen av saken. Den vil i så fall ikke være foreldet.

Avgjørelsen

I Riksadvokatens innkalling til fredagens pressekonferanse, er det kun Viggo Kristiansen sak som er nevnt.

Men at det fredag også dukker opp mange spørsmål rundt Jan Helge Andersen, er det liten tvil om.

– Jeg tror de ønsker å få Kristiansens sak endelig avklart før de vurderer om de skal be om gjenåpning av Andersens sak, sier Holmboe.

Kristiansens mulige erstatningssak

Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin har varslet en voldsom erstatningssak om klienten frikjennes.

Arvid Sjødin, advokat for Viggo Kristiansen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi snakker om et betydelig beløp for Viggo. Det vil ikke være unaturlig med et beløp mellom 20 og 30 millioner kroner i erstatning og oppreisning, sa Arvid Sjødin til Dagbladet i fjor.

Morten Holmboe viser til norgeshistoriens største justismord. Per Liland ble tilkjent 14 millioner kroner i 1996 og Fritz Moens dødsbo 20 millioner i 2006.

Det kan med andre ord ligge an til et stort erstatningskrav dersom Viggo Kristiansen frikjennes.