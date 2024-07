Snart ny Baneheia-dom – ser tre mulige utfall

24 år og en drøy måned er gått siden Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble funnet voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand.

Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen ble dømt for drapene i 2002. Kristiansen ble dømt for voldtekt og drap av både Sørstrønen og Paulsen, mens Andersen ble dømt bare for voldtekt og drap av Sørstrønen.

I 2021 fikk Kristiansen saken sin gjenopptatt, og i 2022 ble han frikjent. Den nye etterforskningen viste at han var utsatt for et justismord.

Som en konsekvens av dette ble saken i juni 2023 gjenopptatt for Andersens del, til såkalt ugunst for ham. Han ble så tiltalt for voldtekt og drap av Lena Sløgedal Paulsen. Saken har gått i Sør-Rogaland tingrett i vår.

Og tirsdag kommer den nye dommen mot Andersen.

Står på sitt

Andersen har hele tiden holdt fast ved sin forklaring: han og Kristiansen var sammen om å begå ugjerningene i Baneheia 19. mai 2000. Han nekter straffskyld for drapet på Lena.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den nye rettssaken i Sandnes stod Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen. Dommen kommer tirsdag 2. juli.

Hans forsvarer Svein Holden sa på rettssakens første dag at, fordi Andersen står på sitt, må forsvarerne utfordre påtalemyndigheten på at drapene kan ha skjedd slik han beskriver.

Holden ønsker ikke å uttale seg i denne saken.

Svein Holden, Jan Helge Andersens forsvarer, ønsker ikke å uttale seg før den nye dommen. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal/NRK

Uansett hva utfallet blir, er Viggo Kristiansen frikjent for drapene. Han har sonet nesten 21 år i forvaring for en dom som senere er beklaget av staten og politiet.

Advokat Brynjar Meling, som representerer Viggo Kristiansen, har ikke besvart NRKs henvendelser.

Hva kan skje?

Så hva kan egentlig utfallet bli for Jan Helge Andersen når dommen leses opp tirsdag?

Vel, han kan enten dømmes eller frikjennes, men bistandsadvokat Audun Beckstrøm ser tre mulige utfall:

Andersen dømmes etter tiltalen som hovedmann bak drapet på Lena Sløgedal Paulsen. Andersen frikjennes for drapet. Han dømmes for medvirkning til drap.

– Viggo Kristiansen nekter for at han har vært der, og Andersen hevder han var med. Da blir det interessant å se hvordan retten har vurdert bevisene, vitnemålet til Kristiansen og forklaringen til Andersen, sier Beckstrøm til NRK.

Audun Beckstrøm er sammen med Håkon Brækhus bistandsadvokat for foreldrene til Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen. Foto: Tom Balgaard

Om Andersen dømmes for medvirkning, står man igjen med et drap med ukjent gjerningsperson, påpeker Beckstrøm.

– Får man en dom for medvirkning for Andersens del, vil det bety at foreldrene har fått svar på at retten anser Andersen som delaktig i drapet på Lena, og det er viktig å få konstatert. Men en dom for medvirkning vil også innebære at man ikke har fått svar på hvem som utførte selve drapet. Kristiansen vil like fullt være frifunnet.

Forsvarer Holden trakk frem de samme tre utfallene i sitt innledningsforedrag i retten.

Ingen påstand om forvaring

Aktoratet la ned påstand om to års fengsel for Andersen. Det kommer av at han allerede er dømt til 19 års fengsel. Maksimalstraffen i Norge for drap er 21 års fengsel.

Aktoratet har altså ikke lagt ned påstand om forvaring. Statsadvokat Andreas Schei begrunnet det med den lange tiden som er gått, og at Andersen «har vært løslatt i ni år uten at han har vært innblandet i forhold som krenker andres liv, helse eller frihet».

Statsadvokatene Andreas Schei (t.h.) og Johan Øverberg. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal

Verken Schei eller hans medaktor Johan Øverberg ønsker å kommentere denne saken.

Bistandsadvokatene Håkon Brækhus og Audun Beckstrøm har krevd oppreisningserstatning for foreldrene til jentene.

Professor: – Ikke hverdagskost

Asbjørn Strandbakken er professor i rettsvitenskap i Universitetet i Agder, og leder en forskningsgruppe innen strafferett ved Universitetet i Bergen.

Han har fulgt med på Baneheia-saken gjennom årene.

Professor i rettsvitenskap, Asbjørn Strandbakken, har tro på at man har fått en god gjennomgang av bevisene i den nye rettssaken. Foto: Jens Helleland Ådnanes

– Jeg husker den godt fra tiden rundt 2000. Da fulgte man veldig med. Jeg var en del og gikk tur i Baneheia selv, så det var veldig spesielt, sier han til NRK.

Han sier det er mye som gjør saken unik.

– For det første er det en veldig grufull handling begått mot to unge jenter. Så er det spesielt at man over 20 år etter får både en gjenopptakelse og frikjennelse for den ene, og en ny straffesak mot den andre. Det er ikke hverdagskost.

Han har tro på at Sør-Rogaland tingrett har behandlet saken nøkternt, tross oppmerksomheten rundt saken gjennom årene.

– Når man tenker på det strenge beviskravet man har i straffesaker, er det mulig å få en nøktern bedømmelse. Så jeg er ikke bekymret for det.

– Først og fremst spente

Bistandsadvokat Beckstrøm sier foreldrene til Stine Sofie Sørstrønen og Lena Sløgedal Paulsen håper den siste dommen kan gi flere svar i saken.

Stine Sofie Sørstrønen (til venstre) og Lena Sløgedal Paulsen fotografert under en båttur i 1998. Foto: PRIVAT / NTB scanpix

– De er først og fremst spente, sier Beckstrøm.

– De har jo levd med denne saken i veldig mange år og ikke fått skikkelig fred. De håper at de nå gjennom dommen får noen svar, men om dette blir et endelig punktum vet vi jo ikke.

