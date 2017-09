Det kan bli tillatt for politiet å bære våpen på Oslo lufthavn

Politiets verneombud kritiserte denne helgen sikkerheten på landets hovedflyplass. Ved et terrorangrep eller en annen akutt hendelse, må politiet løpe til bilene sine på utsiden av bygningene for å hente våpen.

– Vi må lytte til politiet, og det er kanskje naturlig at politiet i noen sammenhenger og på noen steder har permanent bevæpning, sier statsminister Erna Solberg (H) til NRK.

Nå vil også Kristelig Folkeparti og Venstre se nærmere på problemstillingen.

– Vi må lytte til politiet, sier statsminister Erna Solberg (H). Du trenger javascript for å se video. – Vi må lytte til politiet, sier statsminister Erna Solberg (H).

Hovedflyplassen hadde bevæpnet politi i 13 år

Politimester i Øst politidistrikt, Steven Hasseldal, hadde i mai et møte med Politidirektoratet der han ba om punktbevæpning på Gardermoen, som vil si at mannskapene på flyplassen skal bære våpen fast.

Han mener at fremskutt lagring av våpen i politibilene ikke egner seg på flyplassen, på grunn av for store avstander, men svaret fra Politidirektoratet har latt vente på seg.

Andre nestleder i justiskomiteen på Stortinget, Kjell Ingolf Ropstad, sier de vil vurdere spørsmålet nærmere.

– Oslo lufthavn er et trafikkert sted, og vi vet med bakgrunn i andre terrorhendelser i Europa at det er slike steder som er utsatt for angrep. Det er derfor nødvendig å vurdere om man skal ha bevæpnet politi der, sier Ropstad.

I dag er det etter det NRK kjenner til bare Island og Norge som ikke har permanent bevæpnet politi på sine hovedflyplasser.

Fornebu lufthavn, som var landets hovedflyplass frem til slutten av 90-tallet, hadde bevæpnet politi frem til flytting av flyplassen, og politiet på Gardermoen var bevæpnet i starten.

Men daværende Justis- og politidepartement opphevet dette i et brev den 23. juni 1999. Grunnen var endret samfunnsbildet. Det kommer frem i dokumenter NRK har fått innsyn i.

23. juni 1999 opphevet daværende Justis- og politidepartementet bevæpningen av politiets patruljer på Oslo lufthavn. En ordning som hadde vart fra 1986.

Nå mener politiets verneombud det er på tide å innføre fast bevæpning på Gardermoen igjen.

– Gardermoen er et spesielt objekt, det er store avstander og jeg vurderer det dit hen, sammen med andre, at per i dag er ikke politiet i stand til å effektivt bekjempe en terrortrussel på landets hovedflyplass, sier hovedverneombud Audun Martinsen i Øst politidistrikt.

Justisministeren: – Uholdbar situasjon

Bevæpningsutvalget sa i mars nei til generell bevæpning av politiet, også på Gardermoen, men justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener situasjonen er uholdbar.

– Det er en fullstendig uholdbar situasjon at politiet må løpe flere kilometer for å hente ut våpen, sier Amundsen.

Venstre sier til NRK at de ikke avviser permanent bevæpning på Gardermoen, men mener det er mye som er utredes før et klart svar kan gis.

Arbeiderpartiet er imot permanent bevæpning, også på Gardermoen, og sier at man må finne andre praktiske løsninger på flyplassen som gjør at man kan oppbevare våpen mer tilgjengelig.

Justisminister sier han er klar for å gjøre endringer hvis han får flertall.

– Da vil jeg umiddelbart legge frem nødvendige lovforslag for å få dette til, sier Amundsen til NRK.