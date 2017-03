Politiet på Oslo lufthavn: – Må løpe opptil en kilometer for å hente våpen

Onsdag leverte det regjeringsoppnevnte utvalget som har vurdert fremtidige bevæpningsmodeller sin rapport til justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Et flertall i utvalget anbefaler at norsk politi fortsatt skal være ubevæpnet, ha våpenet innelåst i en kasse i bilen.

Roy Alkvist jobber som innsatsleder på Romerike utenfor Oslo, og har ansvar dersom det skjer en alvorlig hendelse på Oslo lufthavn. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Til tross for at bevæpningsutvalget mener et ubevæpnet politi er tilstrekkelig for å ivareta beredskapen i Norge, stilte utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle også spørsmål ved beredskapen Oslo lufthavn.

– Det er jo nesten ikke politifolk å se på landets hovedflyplass, sa utvalgsleder Anne Kari Lande Hasle på dagens pressekonferanse.

Hun mener mer synlig politi vil redusere behovet for bevæpning.

Vil ha rask tilgang til våpen

Politioverbetjent Roy Alkvist er innsatsleder i Øst politidistrikt, som har ansvaret for politiberedskapen på Gardermoen. Alkvist sier til NRK at han har delte meninger når det gjelder generell bevæpning i hele landet, men mener det bør være mulig å gjøre geografiske tilpasninger.

– Jeg har jobbet ubevæpnet i over 20 år, så jeg lever godt med å fortsette med det. Men jeg er også bekvem med å bære våpen, og man må kanskje vurdere om det noen steder bør være bevæpnet politi, sier han.

De siste årene har det vært flere terrorangrep mot flyplasser, blant annet i Brussel og Istanbul.

Alkvist mener det viktigste er at man har tilgang til et våpen på kort varsel, dersom en akutt situasjon oppstår. Det er ikke nødvendigvis situasjonen i dag, selv om det lagres våpen i politiposten på flyplassen.

– Det er et veldig stort område. Hvis det skjer en hendelse har mannskapet som er ute på fotpatrulje en lang vei for å kunne skaffe seg våpen. Det kan være opp mot en kilometer å løpe, sier Alkvist.

Fakta om bevæpningsutvalgets hovedanbefalinger Ekspandér faktaboks * Utvalgets flertall anbefaler å videreføre dagens ordning med et ordinært ubevæpnet politi som medbringer en- og tohåndsvåpen i kjøretøy (fremskutt lagring). * Et samlet utvalg anbefaler: * At elektrosjokkvåpen utprøves slik at patruljerende politi får et nytt taktisk våpen som er mindre dødelig enn skytevåpen. * At politidistriktenes operative kapasitet styrkes ved å øke antall tilgjengelige og responderende politipatruljer. * At politiets bruk av makt registreres systematisk. Oversikt bør offentliggjøres regelmessig og innholdet bør brukes i politiets erfaringslæring. * Systematisk evaluering av situasjoner der politiet har brukt skytevåpen i tjeneste. * At politiet har kunnskap og ferdigheter som gir trygghet i håndteringen av psykisk ustabile personer, slik at det sikres forholdsmessighet i maktbruk. * At politiet får på plass system og kvalitetssikrede rutiner for innrapportering av vold og trusler mot tjenesteperson. * At det som hovedregel skal være patruljerende politi på hovedflyplassen. Utvalgets flertall anbefaler at politiets tilgang til forhåndslagret våpen forbedres der dette er nødvendig. * At det ved en eventuell fremtidig situasjon med behov for midlertidig bevæpning, skal praktiseres krav om bevæpningsbeslutning for det enkelte oppdrag, med de unntak som våpeninstruksen fastsetter. * At de sentrale kriteriene for bruk av skytevåpen nedfelles i politiloven. (Kilde: Justisdepartementet)

13 personer døde i terrorangrepet på Brussel lufthavn 22. mars 2016. Tar man med angrepene på flere metrostasjoner var dødstallet 35. Foto: JEF VERSELE / TWITTER

Tidligere antiterror-sjef tok dissens

Konkret tar bevæpningsutvalget til orde for at det som hovedregel alltid skal være patruljerende politi på Gardermoen. Det vises til at de ansatte i sikkerhetskontrollen er viktige varslere, men at de mangler evne til å svare på skarpe situasjoner.

Avinor og Luftfartstilsynet ønsker generell bevæpning av politiet Oslo lufthavn og andre flyplasser.

Et flertall i utvalget sier altså nei til dette, til tross for ønskene til Politiets Fellesforbund. I tillegg var medlemmet med den tyngste operative politikompetansen, tidligere leder for beredskapstroppen Anders Snortheimsmoen, uenig med flertallet.

Han mener politiet bør ha uladd våpen på kroppen, slik at de er i stand til å gå til øyeblikkelig aksjon. Et samlet utvalg anbefaler en prøveordning med elektrosjokkvåpen, som er mindre skadelig enn pistol.

Innsatsleder Roy Alkvist og politibetjent Terje Waldvogel i Øst politidistrikt patruljerer på Oslo lufthavn. Her kan politiet i verste fall risikere å måtte løpe en kilometer for å hente våpen. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Ble forsøkt slått med slegge

Innsatsleder Roy Alkvist er tydelig på at han mener et våpen på hofta kan være en uvurderlig ressurs i akutte trusselsituasjoner. Han viser blant annet til en hendelse, der han stoppet en bil alene på patrulje.

I bilen var det tre personer, som ifølge Alkvist hadde begått et grovt tyveri.

Politibetjent Terje Waldvogel sier han personlig skulle ønske at politiet var bevæpnet. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Den ene mannen var veldig ruset, og det endte med at jeg måtte slåss med en av dem, mens en annen fløy på meg med slegge. Det var bare flaks at jeg klarte å komme meg unna sleggeslaget.

– Etter hvert prøvde han å trekke kniv, men jeg fikk brukt lempeligere midler for å få nøytralisert ham, sier politimannen.

Kollegaen han patruljerer sammen med er ikke i tvil om hva han mener.

– Jeg personlig skulle ønske vi var bevæpnet, men vi må stole på at de faglige vurderingene utvalget har gjort, sier politibetjent Terje Waldvogel.

– Hvorfor det?

– Da kan man være mer forberedt, og det vil utelukke et stressmoment for oss. Det kan være stressende å måtte bevæpne seg i en akutt situasjon, sier han.

– Dersom du må gå til øyeblikkelig aksjon nå, hva gjør du?

– Da må jeg løpe tilbake til bilen og låse opp våpenskrinet, ta frem våpenet og lade.