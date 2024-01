Derfor krangler de to milliardærene: – Ikke ofte man opplever

Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Aker og Kistefos er midt i en pågående maktkamp om rederiet Solstad Offshore.

Investor Christen Sveaas og hans investeringsselskap Kistefos har gått hardt ut mot Aker med beskyldninger om at selskapet vil tappe Solstad Offshore for verdier.

Kjernen i Kistefos sin kritikk har vært at avtalen som rydder opp i Solstads gjeld, forskjellsbehandler aksjonærene til fordel for Aker.

Aker har imidlertid avvist kritikken.

Sveaas og Kistefos har krevd ekstraordinær generalforsamling der aksjonærene i Solstad Offshore skal stemme over et erstatningssøksmål mot både Solstad-styret og Aker.

– Det handler om penger, mye penger, sier den erfarne børskommentatoren i Dagens Næringsliv (DN), Thor Christian Jensen.

Milliardærene Kjell Inge Røkke og Christen Sveaas er ifølge bladet Kapital gode for henholdsvis snaut 40 og 10 milliarder kroner.

Nå kjemper de to finansprofilene om penger og veien videre for rederiet Solstad Offshore.

En slik åpen maktkamp mellom to av Norges største finansprofiler er det ikke ofte man opplever, sier Jensen i et intervju med NRK.

– Dette kan bli en av de tøffeste maktkampene i norsk finans de ti siste årene, har han blant annet skrevet om konflikten.

Bråket mellom Sveaas og Røkke startet med maktkampen om gigantkonsernet Orkla på begynnelsen av 2000-tallet. Sveaas kjøpte aksjer med målet om å bli kvitt Orkla-toppen Jens P. Heyerdahl, som var en alliert av Røkke.

Det endte med at en gjeldstynget Sveaas måtte selge aksjene i Orkla på billigsalg til Stein-Erik Hagen.

De to kjempet også et bittert slag om Norske Skog i 2018.

Sveaas kjøpte seg kraftig opp og forsøkte å unngå konkurs, men ble motarbeidet av Røkke som slo seg sammen med storaksjonæren Oceanwood.

Kjell Inge Røkke og Aker kjemper om kontrollen over rederiet Solstad Offshore. Foto: Anne Skifjeld / NRK

Tar med skip i nytt selskap

Nå skyter Aker inn flere milliarder kroner i et nytt selskap i forbindelse med en refinansiering av rederiet Solstad Offshore.

Røkke får da aksjemajoriteten og tar samtidig med seg de aller fleste skipene fra Solstad Offshore over til et nyopprettet selskap.

Sveaas hevder at restruktureringen vil påføre Solstad Offshore og aksjonærene et tap på minst 4–6 milliarder kroner.

– Hvis du ser på flåten, er det et svært rederi. De har over 35 skip som skal være med inn i den nye strukturen, så dette er et av de største supplyrederiene både i Norge og internasjonalt. Det er utvilsomt en stor sak i norsk næringsliv, forteller DN-kommentatoren.

– Det er store pengesummer det kjempes om. Derfor blir konflikten så bitter og så tøff som den er, sier han.

Oppsiktsvekkende pressemelding

I en oppsiktsvekkende pressemelding har Sveaas og hans investeringsselskap Kistefos slaktet den foreslåtte planen for restruktureringen.

Rederiet har slitt med gjeld etter at oljeprisen kollapset i 2014.

– Dette er en av de mest grisete transaksjonene vi har sett på Oslo Børs, stod det blant annet i pressemeldingen.

Restruktureringsplanen ble også omtalt som «et brudd på integritet og moral» og Kistefos beskyldte i tillegg Aker for å tappe Solstad Offshore for verdier.

– Kistefos mener aksjonærene i Solstad må likebehandles og gis lik anledning til å tegne aksjer i det nye selskapet som overtar mesteparten av Solstads virksomhet, sier Sveaas til NRK.

I et intervju med DN 21. desember tok så Røkke til motmæle.

– Jeg får gjøre det som er ansvarlig og riktig for Aker og Solstad Offshore. Hva Christen Smeaas, Sveaas eller hva han heter, mener, bryr jeg meg ikke om, sa han.

Christen Sveaas har reagert kraftig på Akers forslag til restrukturering av rederiet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Begge parter har litt rett

Sveaas og Kistefos har krevd en ekstraordinær generalforsamling der aksjonærene i Solstad Offshore skal stemme over et erstatningssøksmål mot både Solstad-styret og Aker.

– Hva gjør du om du ikke vinner frem på den ekstraordinære generalforsamlingen?

– Godt spørsmål, det vet vi ikke helt, hevder Sveaas.

Det er ventet at generalforsamlingen vil finne sted snart.

Det kan bli svært dramatisk.

– Det som nok er riktig, er at begge parter har litt rett i det de hevder. Så det er kjøttvekta som kommer til å avgjøre: Altså hvor mange aksjer har de i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen, sier Jensen.

Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker, har denne kommentaren til konflikten:

– Aker kjenner seg på ingen måte igjen i den fremstillingen Kistefos kommer med. Vi avstår fra å kommentere karakteristikker fra Sveaas.