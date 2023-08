Et legebesøk til 224 kroner. Og på toppen et fakturagebyr på 71 kroner.

– Det bør finnes en anna måte å gjøre dette på. Vi lever i 2023, sier Jitse Buitink.

Da Buitink tok med dattera til legen, ble besøket dyrere enn planlagt. I tillegg til prisen for legetimen, kom et fakturagebyr han mener er urimelig høyt.

Gebyret, sendt ut av selskapet Convene, utgjør nærmere en tredjedel av det koster å gå til legen.

– De gjør seg rike på sårbare mennesker. Det burde ikke være lov i Norge, sier Buitink.

Rundt 10.000 pasienter ved legesentre og legevakter mottar faktura etter besøk. Hver eneste dag, viser tall fra Forbrukerrådet. I 2021 hadde Convene 134 millioner kroner i inntekter fra fakturagebyrer i Norge.

Gebyret er i mange tilfeller urimelig høyt, mener Forbrukerrådet.

Convene sier de opererer i tråd med gjeldende lover og regler. Les svaret fra selskapet lenger ned i saken.

– Regjeringa må på banen

Nå ønsker Forbrukerrådet en maksgrense for slike gebyrer.

Jorge Jensen i Forbrukerrådet mener fakturagebyret på 71 kroner er for høyt. Foto: John Trygve Tollefsen

– En bestemmelse i Finansavtaleloven slår fast at gebyrer som settes på en faktura ikke skal overskride utgiften med å sende ut fakturaen. 71 kroner er et for høyt beløp, sier fagdirektør Jorge Jensen.

Ifølge Jensen kan legekontorer sende ut fakturaer for 23 kroner.

– Det er noe med å etterleve reglene som ligger her. Regjeringa må komme på banen, og vi regner med at det blir gjort i 2023.

Tidligere i år la Forbrukerrådet fram rapporten Gebyrfabrikker, med knusende kritikk av såkalte gebyrfabrikker og spesielt Convene Group, som er den største aktøren i markedet.

– Convene Group er den klart største med en markedsandel opp mot 80 prosent, sier Jensen.

– Kjent med problemet

Stort sett alle landets legekontorer bruker egne selskaper for å sende ut gebyrer.

Dersom pasienten betaler med en gang, eller i løpet av 24 timer, slipper man unna ekstra gebyr.

Men ikke alle pasienter har anledning til å betale med kort, Vipps eller kontanter rett etter timen.

Forlater du legekontoret uten å betale, får du tilsendt en faktura. En digital faktura koster 71 kroner og en skriftlig faktura koster 81 kroner.

Et slikt fakturagebyr skal dekke tid og utgifter til fakturering. I den nye Finansavtaleloven, som trådte i kraft 1. januar i år, er det tatt inn en bestemmelse om størrelsen på et slikt gebyr:

Finansavtaleloven § 2-4 Ekspander/minimer faktaboks «Dersom en betalingsmottaker krever gebyr for bruk av et bestemt betalingsinstrument eller betalingsmiddel fra en forbruker, kan gebyret ikke overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad ved bruk av betalingsinstrumentet eller betalingsmiddelet. Dersom gebyret også omfatter utstedelse og eventuelt sending av regning til forbrukeren, kan denne delen av gebyret ikke overstige betalingsmottakerens faktiske kostnad ved å utstede og sende regningen.»

Nå vurderer Justis- og beredskapsdepartementet ytterligere endringer i lovverket.

Merete Romestrand er senior kommunikasjonsrådgiver i Justis- og beredskapsdepartementet. Foto: Privat

– Justis- og beredskapsdepartementet er kjent med problemstillingen og vurderer nå ytterligere endringer i reglene i Finansavtaleloven. Vi er ellers kjent med at Forbrukertilsynet har varslet skjerpet kontroll, sier senior kommunikasjonsrådgiver Merete Romestrand.

Selskapet Convene mener selv at de følger gjeldende regler.

Pengene skal dekke mye forskjellig

Convene leverer betalingsterminaler, betalingssystemer og inkassotjenester til fastleger, spesialistleger, legevakter, veterinærer, tannleger og treningssentre.

Ingvill Hestenes er administrerende direktør i Convene. Hun forklarer at slike fakturaer sendes pasienter som ikke ønsker å betale for legetimen der og da.

Ifølge Convene tilbyr selskapet forskjellige løsninger som er gratis for pasienter. De aller fleste velger å bruke disse løsningene, som kortbetaling og Vipps.

Hun forsvarer størrelsen på gebyret.

– Vårt gebyr er på lik linje med andre aktører i bransjen, og vi opererer i tråd med gjeldende lover og regler, sier Hestenes.

Summen skal dekke IT-systemer som står for utsendelse, selve kostnaden ved å sende faktura, og det koster å drifte systemene.

– I tillegg kreves det ansatte for å håndtere henvendelser på kundeservice, samt for å håndtere de lovmessige forpliktelsene som et fakturerings- og innfordringsselskap ilagt, sier Hestenes.

Convene hevder deres løsninger har frigjort mer enn 1.500 årsverk i helsesektoren

Selskapets mål er, ifølge Hestenes, å frigjøre mest mulig tid for helsepersonell.

– Vurderer søksmål

Argumentet med å frigjøre tid, kjøper ikke Jitse Jonathan Buitink i Andøy.

Han luftet sin frustrasjon på Facebook, og sier han har fått tilbakemeldinger fra hele landet. Det er størrelsen på gebyret som opprører.

Buitink sier han ringte Convene for å sjekke. Selskapet refunderte så hele faktureringsgebyret.

Det var her på legekontoret på Andenes at Jitse Jonathan Buitink måtte betale ekstra gebyr etter legebesøket. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

– Er det sånn at man bare skal ringe og klage, så får man pengene tilbake, spør han.

Convene sier til NRK at de tidligere i år har hatt noen tilfeller hvor en betalingsterminal har vært i ustand, og at pasienter som har blitt rammet har fått refundert gebyret.

– De har standardisert beløpet til 71 kroner. Men man skal jo ta utgangspunkt i hva den opprinnelige summen er. Stortinget har innført et strammere lovverk, men selskapet fortsetter. Her trenger man en rettskraftig dom, mener han.

Buitink vil nå ta saken til Finansklagenemnda. Om det ikke fører frem, vurderer han søksmål for å få til en faktisk endring.

– Jeg håper alle som er friske nok ringer og får tilbakebetalt gebyret. Gebyret skal gjenspeile det faktisk koster.