Røkke ønsker å kjøpe Norske Skog-fabrikkene

Det melder Aker ASA i en børsmelding torsdag morgen.

Aker Capital, som er et heleid datterselskap av Aker-konsernet, og hedgefondet Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene i Norske Skog AS.

Aker og Oceanwood skal eie halvparten hver av det nye selskapet.

– Vi har over en lengre periode jobbet konstruktivt med styret og ledelsen i Norske Skogindustrier ASA. Det har imidlertid bitt klart at selskapet har vanskeligheter med å løse situasjonen gjennom en bredt forankret løsning, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, i en pressemelding, ifølge E24.

– Derfor har vi besluttet at den beste måten å beskytte driftsselskapene vil være å ta grep og bevege prosessen fremover, legger han til.

Følg siste nytt om Norske Skog her:

Nyheten kommer samme dag som Norske Skog og Aker slapp sine kvartalstall.

De viste at Norske Skog tapte ni millioner kroner i tredje kvartal.

Til sammenligning hadde konsernet et overskudd på 190 millioner kroner i samme periode i fjor, skriver Dagens Næringsliv. Resultatet er imidlertid langt bedre enn i andre kvartal i år, da Norske Skog tapte 546 millioner kroner.

Papirprodusenten Norske Skog har i flere måneder kjempet for å unngå en konkurs, og fristen for å bli enige om en redningsplan er blitt utsatt en rekke ganger.