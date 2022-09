Kjell Inge Røkke melder flytting til Sveits

I eit brev til aksjonærar og medarbeidarar skriv Røkke at det har vore eit vanskeleg val, men at han no har bestemt seg for å flytte frå Noreg til Sveits.

Samtidig skriv han at verksemdene skal halde fram med å vere norske.

– Min kapital skal framleis arbeide i Noreg. Familieselskapet TRG og børsnoterte Aker held fram som før med norsk forankring og kunnskapsdriven industriutvikling med verda som marknad, står det i brevet.

Det var Dagens Næringsliv som omtalte saka først.

Flyttar til Lugano

Røkke understrekar i brevet at han framleis skal vere ein langsiktig hovudeigar og styreleiar i Aker.

– Samtidig er det naturleg at eg etter kvart vurderer å tre ut av styret i fleire av porteføljeselskapa. Eg vil bruke meir av tida og ressursane mine på filantropiske aktivitetar, skriv han.

Røkke skriv at byen Lugano i det sørlege Sveits blir den nye adressa hans. Byen blei ikkje vald av økonomiske omsyn, ifølge Røkke.

– Eg valde Lugano som nye bustad – det er verken billegast eller har dei lågaste skattane, men det er til gjengjeld ein flott stad som ligg sentralt i Europa.

Han skriv også at han har gitt bustaden i Asker i gåve til ekskona Anne Grete som skal bu der saman med barna dei har saman.

Du kan lese heile brevet frå Røkke her.

Trur han vil unngå skatt

Skatteprofessor Guttorm Schjelderup ved NHH meiner det er nærliggande å tru at Røkke melder flytting no for å unngå å betale skatt på dei verdiane han har opparbeidd seg.

– Dersom han bur ute i fem år, blir han i praksis skattefri. Så veit nok Røkke at det blir jobba med å tette dette skatteholet, slik at ein må vere utflytta i langt meir enn fem år. Difor er det gunstig å flytte ut no.

Professor Guttorm Schjelderup ved NHH. Foto: NRK

Han trur fleire rikingar kan kome til å gjere som Røkke.

– Mange som har stor formue er klar over at det blir jobba med å tette femårsregelen, slik at det blir vanskelegare å flytte ut. For dei som vurderer dette, er det no eller aldri.

SV ikkje overraska

Nestleiar i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, seier det dessverre har blitt ganske vanleg for dei rikaste å flytte til Sveits for å unngå skatt. Han meiner det hastar med å få på plass ordningar som kan hindre slik flytting.

– Du kan ikkje få eit klarare eksempel på kvifor SVs forslag om ein fråflyttingsskatt er ein god ide. Eg fryktar at flire av landets superrike vil forlate landet fram til ein slik skatt blir innført. No må regjeringa ta grep,

SV-nestleiar Torgeir Knag Fylkesnes. Foto: Torstein Bøe / Torstein Bøe

Hadia Tajik i Arbeidarpartiet seier ho er overraska og skuffa over at Røkke no tek flyttelasset sitt til Lugano.

– Kjell Inge Røkke er Noregs rikaste mann, og annonserer at han no er ferdig som bidragsytar til det norske fellesskapet. Eit fellesskap og eit samfunns om har bidrege med sitt til Røkkes karriere og formue.

Une Bastholm i MDG synest det er vanskeleg å overprøve Røkkes forklaringar på kvifor han flytter. Men ho registrerer at det er mange rike som no vel seg adresser i Sveits.

– Det er eit trist mønster her, der ei rekke superrike nordmenn har meldt flytting til Sveits, eller vel å plassere forretningar og pengar i skatteparadiset.

Rosar Røkke

Næringspolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo, synest det er synd at Røkke gjer sveitsar av seg.

– Han er ein av dei store industribyggarane i vår tid, og har skapt tusenvis av arbeidsplassar for Noreg. På ein dag som denne er det på sin plass å rose han for innsatsen.

Næringspolitisk talsperson i Venstre, Alfred Bjørlo. Foto: Geir Olsen / NTB

Han fryktar at fleire rike skal flytte på grunn av den varsla politikken regjeringa vil føre.

– Med ei regjering som aukar formuesskatten og snakkar ned det å bygge næring i Noreg, er det ikkje sjølvsagt at folk, sjølv ikkje norske kapitalistar, vel å etablere næring her, seier han.

Han får støtte frå næringspolitisk talsperson i Frp, Sivert Bjørnstad.

– Dersom vi har eit skattetrykk som er for høgt, bidreg det til at ressurspersonar som vi er heilt avhengige av forsvinn ut av landet.