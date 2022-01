Her kjører gullfisken helt selv.

– På et merkelig vis har gullfisken et dårlig rykte om at den er dum, sier Sjannie Lefevre, førsteamanuensis på instituttet for biovitenskap ved UiO.

En gruppe forskere ved Ben-Gurion University i Israel har motbevist de tradisjonelle fordommene mot den populære akvariefisken.

De har lært gullfisk å navigere en robotbil på land.

Motiveres av belønning

Gullfisken styrer skuta fra en fisketank med bevegelsessensorer. Når fisken svømmer til en kant av tanken, sendes det signaler til hjulene om hvor veien skal gå, skriver NBC News.

– Overraskende nok tar det ikke lang tid for fisken å lære og navigere kjøretøyet. De er veldig forvirret i begynnelsen. De vet ikke hva som skjer, men de er veldig raske til å innse at det er en sammenheng mellom bevegelsen deres og bevegelsen til maskinen de er i, sier forsker Shachar Givon til Reuters.

Belønningen var plassert ved et rosa mål i andre enden av rommet, nemlig fiskemat.

Fiskene var oppkalt etter karakterer fra filmen «Pride and Prejudice». Under forskningsprosjektet var Mr. Darcy og Mr. Bingley de store stjernene. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

Studien sier at fisken først slet med å finne ut av hvordan systemet fungerte, men at de etter hvert kunne navigere seg mot målet til tross for skifte av utgangspunkt og andre hindringer.

– Dette er en forundersøkelse. Vi brukte seks fisker og de klarte alle til en viss grad å lære oppgaven. Det var noen veldig flinke fisker som gjorde det utmerket, og det var noen middelmådige fisk som viste kontroll over kjøretøyet, men var mindre dyktige til å kjøre det, sier forsker og professor Ronen Segev til Reuters.

Sjannie Lefevre slår ned på ryktene om at gullfisken er dum. Foto: Ine Eriksen / UiO

Lefevre forklarer at de fleste dyr blir motivert av mat, og at man derfor bruker dette ved læring.

– Det er ikke overraskende at gullfisken kan lære ting. Den er ikke dummere enn annen fisk. Men det er kult at den styrer en robotbil, sier førsteamanuensen.

Undrer over fordommene

Lefevre undrer over hvorfor gullfisken har blitt stemplet som dummere enn annen fisk, og forklarer at størrelsen på hjernen deres er normal.

Gullfisken kan overleve i enkle miljøer, og er ofte plassert i små gullfiskboller.

– Når de klarer seg i en bolle uten behov for stimulans, tenker man kanskje at de er litt dumme som nøyer seg med det, sier Lefevre.

Det sies at gullfisken ikke kan huske mer enn noen sekunder, men det stemmer ikke. Foto: RONEN ZVULUN / Reuters

I Norge finner vi fiskearten karuss, som er en nær slektning av gullfisk. Artene har de samme levekårene, og kan også overleve lengre perioder uten oksygen.

– I Norge lever karussen i små tjern der det blir is på overflaten. Den kan overleve flere måneder under uten oksygen, sier Lefevre om den lille karpefisken.