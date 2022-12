Onsdag kom kunngjøringen om at Shanghai Disneyland igjen åpner dørene. Altså at etterlengtet forlystelse igjen står på dagsorden for kineserne.

Det er som å sette to streker under svaret: Demonstrantene i Kina er blitt hørt.

Kun en uke etter at historiske protester i kinesiske byer rullet over fjernsynsskjermer i hele verden, opphører de mest restriktive tiltakene.

Det er ikke blitt satt ord på, men i praksis betyr dette at Kina legger bak seg nulltoleransen mot viruset.

Allerede i november var det varslet endringer, men når det skjer så raskt som dette er det liten tvil om at protestene førte frem.

Disneyland i Shanghai åpner dørene igjen torsdag denne uka Foto: ALY SONG / Reuters

Får ikke stenge folk inne

En viktig seier for demonstrantene er at rømningsveier og branndører ikke lenger får stenges.

Det var nettopp dette som satte sinnene i kok. Demonstrantene hevdet at ti personer mistet livet da det brant i en nedstengt boligblokk i Xinjiang, fordi de var stengt inne.

En minnestund for ti brannofre i Xinjiang ble til en demonstrasjon i Beijing 28.november. Demonstrantene mente at brannofrene døde fordi de var stengt inne, og krevde slutt på de strenge kovid-tiltakene Foto: THOMAS PETER / Reuters

Det blir også slutt på å tvangssende folk på statlige institusjoner dersom de kun har få eller ingen symptomer. De kan nå få være isolert i eget hjem.

En video fra Hangzhou er i det siste gått viralt. Den viser en mann som klamrer seg til sofaen og sparker mot to hazmat-kledde personer som vil ta ham med seg med makt.

Mange kinesere har lenge hatt en langt større frykt for opphold på slike steder, enn å bli syk med Covid. Dårlig hygiene, isolasjon, trangboddhet og dårlig tilgang på mat har vært avskrekkende.

På helsa løs

Opphøret av strenge tiltak kommer nå som perler på en snor.

Endelig får folk reise til andre byer og provinser uten å teste seg 48 timer før avreise, og uten å måtte testes igjen ved ankomst.

To smittevernkledde personer på vegen i Beijing mens Kina legger bak seg de strengeste smitteverntiltakene. Foto: NOEL CELIS / AFP

Haste-nedstenginger skal kun skje i klart definerte områder. Det blir slutt på å stenge ned hele byer bare fordi det er oppdaget et tilfelle av covid. Dersom det ikke dukker opp nye tilfeller i løpet av fem dager, skal nedstengingen opphøre.

En viktig grunn til at kineserne protesterte var at tiltakene gikk på helsa løs.

Nå får apotekene ikke lengre avvise personer som vil kjøpe feber- og forkjølelsesmedisin. De har tidligere blitt henvist til sykehus for å bli testet for covid.

Sykehusene får heller ikke avvise kritisk syke personer som ikke kan legge frem en negativ test.

SMIL: Kvinner i Shanghai poserer for fotografen uten munnbind, dagen etter at de strengeste kovid-restriksjonene ble opphevet Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Helseappen mindre i bruk

En grønn kode på helseappen har vært i bruk hvor enn man går i Kina, men den er blitt sterkt kritisert for å krenke personvernet.

Det har vært tilfeller med offentlig misbruk.

I juni ble fem offentlig ansatte i byen Zhengzhou straffet for å manipulere helseappen til å vise rødt for en mengde mennesker som ville protestere mot en bankskandale.

Kravene om å vise frem helseappen i offentlige bygninger opphører.

Det er kun dersom man skal besøke en skole, en barnehage, et sykehus eller et sykehjem at man må vise frem den grønne koden.

Smitteverntiltakene er ikke helt over, men de strengeste er avlyst Foto: Mark Schiefelbein / AP

Uskreven kontrakt

Kina er kjent for å være et autoritært regime, men det er likevel en uskreven kontrakt mellom folk og ledelse.

Den handler om at de aller fleste må være fornøyde for at Kommunistpartiet skal ha deres velsignelse til å styre landet.

Mange kinesere har vært svært fornøyd med landets utvikling. Kina har hatt en galopperende økonomi og har utryddet ekstrem fattigdom.

Ungdommen har fått muligheter som tidligere generasjoner aldri kunne ha drømt om. Landet utvikler infrastruktur i en fart det nesten er umulig å fatte, og landets unge ble for få år siden spådd en langt mer lovende fremtid enn unge i USA.

Derfor har mange også akseptert at noen stemmer stilnes. Det er blitt stadig tydeligere under president Xi Jinpings ledelse, at lojalitet er det eneste som aksepteres.

En mann ser i kameraet på togstasjonen i Shanghai, få dager etter at byen ble preget av demonstrasjoner Foto: HECTOR RETAMAL / AFP

Fare på ferde

Oppløsningen av Sovjetunionen er et kapittel til skrekk og advarsel for både ledere og folk i Kina. Det finnes en forståelse for at stabilitet er det som skal til for at fremtiden skal ligge i kinesernes hender.

Og så har det store spørsmålet alltid vært: Hva skjer når Kommunistpartiet ikke lenger leverer? Hva skjer om økonomien stanser opp, og om folks drømmer om et bedre liv ikke blir oppfylt? Da er det nemlig fare på ferde.

Det bor 1,4 milliarder mennesker i Kina. Selv om propagandaen i stor grad virker er det likevel slik at mange har en mening om tingenes tilstand. Nå har vi sett et eksempel på hva de er i stand til når de krever å bli hørt.

Det er ikke mangel på protester i Kina. Det skjer hele tiden på lokalt nivå, men denne gangen ble de oppsiktsvekkende store, i mange byer, og de var myntet på de sentrale myndighetene.

Det har vi ikke sett på flere tiår. Og det er et signal Kommunistpartiet måtte ta på alvor.

Kinas kommunistparti er klar over faren med at frustrasjon blir til et opprør som sprer seg som ild i tørt gress.

En mann legges i bakken under demonstrasjonene i Shanghai Foto: AP

Neste korsvei

Nå var det gått for langt til at folk flest var fornøyde. Tiltakene er gått på bekostning av liv og helse, og folks økonomi. Nå var det nok.

Når myndighetene nå reagerer med å ta folket på alvor er balansen kanskje gjenopprettet.

Kanskje stilner behovet i folkedypet for å rope ut når de strengeste tiltakene nå opphører. Kanskje har de fått luftet ut frustrasjonen og er ferdige med det.

Samtidig er det en viss fare for at flere blir smittet, helsesystemet blir overbelastet, og folk blir fortvilte.

Et så raskt og tydelig svar til demonstrantene om at de får medhold i sine krav har også en annen viktig dimensjon:

De kan komme til å kreve langt mer ved neste korsvei.