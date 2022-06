– De sakkyndige vurderer at observanden tilfredsstiller kriteriet for diagnosen paranoid schizofreni, kronisk, las psykologspesialist Knut-Petter Langlo opp fra den rettspsykiatriske rapporten av Bråthen.

Han sa at det er grunn til å anta at sykdommen debuterte tidlig i tyvårene, med mulighet fra 2005 og med sikkerhet fra 2007.

I rapporten skriver de sakkyndige at han senere har hatt «et vedvarende og progredierende forløp».

– Han har derfor hatt tilstanden på handlingstiden, konkluderer de.

De sakkyndige mener Bråthen har en psykisk lidelse som gjør han utilregnelig. Foto: Esther Bjørneboe

Den første psykiatriske statusen av Bråhen, knyttet til hendingene, fant sted 14. oktober. Det er gjort flere samtaler med Bråthen i etterkant for å vurdere psykisk status.

– I møte med de sakkyndige har tiltalte fremstått med tydelige vrangforestillinger. Han har hatt en tydelig og alvorlig psykoselidelse, sa Knut-Petter Langlo som sa Bråthen verken har sykdomsfølelse eller sykdomsinnsikt.

De sakkyndige mener at tiltalte vil utgjøre en voldsrisiko i fremtiden, dersom han ikke får behandling.

Mener han er utilregnelig

De sakkyndige avga sin erklæring om Espen Andersen Bråthen torsdag.

Det vil sette punktum for den rettslige gjennomgangen av dramaet som utspant seg i Kongsberg 13. oktober i fjor. Fem menneske ble drept og en rekke mennesker ble truet og drapstruet.

Det er psykiaterne Harald Brauer og Helge Haugerud samt psykologspesialist Knut-Petter Langlo som har gjennomført den rettspsykiatriske vurderingen av Bråthen.

Rettspsykiater Helge Haugerud under rettssaken mot Espen Andersen Bråthen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Denne leverte de til påtalemyndigheten i februar i år. Der konkluderte de med at Bråthen har en psykisk lidelse som gjør at han trolig ikke kan straffes med fengsel for drapshandlingene.

– Innholdet i rapporten vil bli lagt fram under hovedforhandlingen, sa politiinspektør Odd Skei Kostveit da påtalemyndigheten mottok rapporten.

Tvungent psykisk helsevern

Påtalemyndigheten varslet i tiltalebeslutningen at de vil legge ned påstand om at Espen Andersen Bråthen bør dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Det er retten som skal ta stilling til om Bråthen var utilregnelig under handlingene.

Bråthen har sagt at han angrer på handlingene.Til retten fortalte han at trangen til å drepe var utløst av at han hadde hatt smerter bak øynene i flere måneder noe som gjorde at han var redd for å bli blind.

Bråthen var overbevist om at han måtte drepe for å bli født på nytt.

Bråthens forsvarer, advokat Fredrik Neumann, mener klientens forklaring underbygger innstillingen om overføring til tvungent psykisk helsevern.

Første dag i retten leste Neumann fra de sakkyndiges rapport:

– Observanden hadde vrangforestillinger med religiøst og magisk innhold. Han mente han hadde fått beskjed om å drepe mennesker for deretter å bli gjenfødt, leste Neumann fra rapporten.

Han sa også at de sakkyndige mener tiltalte har diagnosen paranoid schizofreni og at han ikke har innsikt om at han er syk eller trenger hjelp.