Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

På en pressekonferanse i går presenterte helseminister Bent Høie den nye ordningen for koronasertifikat og karantenehotell sammen med helsedepartementet og FHI.

Allerede fra i dag kl. 12. tordag 3. juni kan vaksinerte og de som har gjennomgått koronasykdom de seks siste månedene, altså de som regnes som «beskyttet,» tilbringe karantenen hjemme.

Justisminister Monica Mæland sier i dag til NRK at også uvaksinerte barn slipper å oppholde seg på karantenehotell hvis de reiser med en «beskyttet» forelder.

– Vi har besluttet at mindreårige kan følge foreldrene og ha karantenen hjemme, sier hun.

Det avkrefter dermed meldingen Bent Høie ga i går om at uvaksinerte barn måtte på karantenehotell med en forelder.

Fortsatt karanteneplikt

Mæland understreker at dette da ikke er et fullt fritak fra karantene. Selv om man slipper ut av karantenehotellet må man fortsatt gjennomgå karantenen hjemme.

– Det er veldig viktig å minne om at det fortsatt er karanteneplikt, fordi mindreårige og særlig ungdommer er den gruppen hvor smitten har vært størst den siste tiden, forklarer Mæland.

Mæland sier også at FHI og Helsedepartementet vil komme med en avklaring snart om det blir mulig for fullvaksinerte å slippe karantene helt.

Under den nye ordningen holder det for den foresatte å ha mottatt bare en dose av vaksinen for å bli fritatt fra karantenehotell.

Ifølge Mæland baserer beslutningen seg på et råd fra FHI og Helsedepartementet, som vurderer at dette er forsvarlig å gjøre.

Må dokumenteres

De som kan reise hjem fra karantenehotell må riktignok kunne dokumentere beskyttelse mot koronaviruset på helsenorge.no. Dermed gjelder ordningen foreløpig bare de som er vaksinerte i Norge.

Slik vil det nye koronasertifikatet på helsenorge.no se ut. Grafikk: FHI

I går presenterte helsemyndighetene det nye koronasertifikatet med QR-kode, som vil kunne brukes fra 11. juni.

Inntil da er det ingen verifiserbar løsning, men myndighetene mener at risikoen for juks er liten.

– QR-koden som det jobbes med skal være på plass om ganske kort tid. Derfor mener vi at risikoen for juks er liten, sier Mæland.

Ragnhild Aas, seksjonsleder for grensekontrollen på Gardermoen. Hun sier at de ansatte i grensekontrollen ofte får kjeft fra frustrerte reisende. Foto: NRK

Sannsynlig med lange køer på grensekontroll

Flere reisende og en mer omfattende grensekontroll vil mest sannsynlig bety lange køer. Det sier Ragnhild Aas, politiinspektør og seksjonsleder på grensekontrollen på Oslo lufthavn.

– Vi får litt informasjon fra flyselskapene, og antallet reisende øker fremover. Men vi har ikke fått noen lettelser som gjør at det kommer til å gå noe raskere. Så her må man belage seg til at det blir kø, sier hun.

– Der det vanligvis går omtrent et halvt minutt på hver grensekontroll kan det nå ta opptil 10–12 minutter, sier Aas.

Aas ber om forståelse for at arbeidet på grensekontrollen er krevende.

– Hverdagen i grensekontrollen er veldig hektisk. Regelverket endrer seg fortløpende, og det er ekstremt krevende å sette seg inn i, sier hun.