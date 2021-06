Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

De som er vaksinert eller har vært koronasyke de siste seks månedene vil få unntak for karantenehotell ved innreise til Norge, hvis de kan dokumentere dette. De kan da ta karantenetiden sin hjemme.

Den nye regelen trer i kraft torsdag klokken 12. Regelen gjelder til koronasertifikatet er på plass

– Gitt at Stortingets behandling av hjemmelen for koronasertifikatet går som planlagt, vil vi ha på plass et verifiserbart koronasertifikat med QR-koder 11. juni, sier helseminister Bent Høie.

Tidligere i dag ble det kjent at fullvaksinerte nordmenn trolig kan reise til Sverige karantenefritt i løpet av denne måneden.

Det er avhengig av smittetrykket i Sverige og vaksineringsgrad på begge sider av grensen.

Snart kommer også vaksinesertifikatet.

– Det vil nok ikke ta lang tid før de som er beskyttet eller som har fått fullvaksinering kan reise. Det vil skje i løpet av juni, sier statsminister Erna Solberg til NRK.

Uvaksinerte må derimot vente til smittetrykket blir enda lavere.

Mange nordmenn savner å reise til Sverige på handletur eller andre svippturer.

For de svenske grensebutikkene har det vært en katastrofe at nordmenn ikke lenger har kunnet handle hos dem.

– Vi har vært helt på felgen her etter 15 måneder i pandemiens vold, sier Ole Jørgen Lind butikksjef på Maximat ved Nordby Shoppingcenter nær Svinesund.

Tirsdag fortalte NRK om Sundliens handel som må legge ned etter over 100 års drift.

– Vi ønsker ikke å stenge ned igjen

Helsedirektør Bjørn Guldvåg sier vi må holde avstand til hverandre en god stund til for å begrense ytterligere smitteutbrudd.

Han advarer om at det er en del smitte blant unge, og knytter en del av det til 17. mai-feiring.

– Vi må ikke snuble på oppløpssiden, når vi er så nær som vi nå er, sier Guldvog.

Stadige smitteutbrudd i Norge

Selv om koronasmitten i Norge nå er lav, er det stadig lokale oppblomstringer.

Både Trondheim og Hammerfest har den siste tiden vært rammet av kraftige utbrudd.

I Kristiansand ber kommuneoverlege Styrk Fjærtoft Vik russen om å avlyse resten av russetiden, etter at 350 smittetilfeller i mai er knyttet til russefeiring.

I Oslo økte smitten kraftig det siste døgnet med 140 nye smittede. Det er det høyeste tallet på fire uker.

Også i hovedstaden er mye av smitten blant russen, med 120 tilfeller på to døgn.

Mellom 500 og 600 sitter nå i karantene etter smitteutbrudd blant russ på Oslo vest.

Helsebyråd Robert Steen advarer Oslo-folk mot å senke skuldrene, etter en lang periode med fallende smitte. En oppblussing kan skje fort, sier han til NTB.

Han ber folk om å holde seg friske og ute av karantene, til de får vaksinen sin.

Vaksinering i sommer

Norske kommuner er godt rustet til å vaksinere mange i sommer, sier helseminister Bent Høie.

Unge voksne over hele landet vil få tilbud om vaksine i sommer.

Regjeringen har bestemt at aldersgruppen 18–24 år skal få vaksiner samtidig som aldersgruppen 40–44 år. FHI har en oversikt over rekkefølgen for vaksinasjon.

Samtidig er det ventet stadig større partier med vaksiner.

– Om et par måneder antar vi at alle over 18 har fått første dose, og alle over 50 har fått to doser, sier overlege Preben Aavitsland i FHI.

I Trondheim er de enda mer optimistiske.

– Om vi får det samme antall doser som nå, så vil alle over 18 år være ferdigvaksinerte til 16. august, sier kommunedirektør Morten Wolden.

FHI vil fullvaksinere flere raskere

Når de fleste over 18 år er vaksinert med første dose vil FHI redusere antall uker mellom dosene for å få fullvaksinert flest mulig raskest mulig. Det skriver VG.

Det ble nylig innført 12 uker mellom første og andre dose. Hensikten var at flest mulig skulle få første vaksinedose.

FHI vil trappe antal uker gradvis ned igjen når mange har fått første dose. Det kan bli helt ned i fire uker mellom dosene. Det sier smitteverndirektør Geir Bukholm til avisen.

Tror ikke den indiske mutanten truer sommeren

Den indiske varianten er i ferd med å spre seg i Norge. Foreløpig er det registrert 55 tilfeller i Viken, Oslo og Vestland.

Den smitter lettere. Vaksinene gir også noe dårligere beskyttelse mot denne nye varianten, som WHO har kalt Delta.

FHI regner med at Delta vil bli dominerende i Norge i løpet av sommeren.

Instituttet tror likevel at pandemien kan holdes under kontroll, med smittevern, smittesporing og vaksiner. Det sier Line Vold i FHI til NRK.