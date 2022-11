Laksemilliardær Gustav Witzøe om Vedums lovnad: – Et svik

Grunnleggeren av verdens nest største oppdrettsselskap og Norges sjette rikeste mann (se fakta) gikk rett i strupen på finansministeren under Debatten på NRK.

Salmar-sjefen sier han fikk garantier om den såkalte lakseskatten da Vedum var på besøk i fjor sommer.

– Han kom ut og skulle gjøre sin hoser grønne. Han sa at «nå er grunnrenteskatten lagt bort». Så kommer de 11–12 måneder etterpå og har plutselig innført grunnrente, sier Gustav Witzøe.

Etter dette investerte selskapet 2 milliarder på Senja.

– Det er investeringer vi ikke hadde gjort om han hadde vært ærlig med oss, sier han.

– Så hva kaller du det?

– I hvert fall et svik. Ikke bare mot undertegnede, med overfor en helt næring, svarer Witzøe.

Fakta om grunnrenteskatt for havbruksnæringen Ekspandér faktaboks Effektiv sats på 40 prosent.

Gjelder produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Bunnfradrag på 4.000-5.000 tonn sikrer at kun de største aktørene betaler grunnrenteskatt.

Skal gjelde fra 1. januar 2023, foreslår regjeringen.

Vil gi mellom 3,6 og 3,8 milliarder årlige i skatteinntekter.

Inntektene skal fordeles likt mellom stat og kommuner.

Forslaget er sendt på høring med frist 3. januar.

Forslaget er sendt på høring og ikke vedtatt. (Kilde: NTB)

SNAKKET TIL, IKKE MED: Salmar-sjef Gustav Witzøe snakket til Trygve Slagsvold Vedum i Debatten, men ville ikke debattere med ham. Foto: Håkon Benjaminsen / NRK

Han kom med en oppfordring til Vedum.

– Hvorfor har vi det så travelt at vi innfører grunnrente på 40 prosent før vi egentlig vet prinsippene for renten? Gi oss tid, så skal vi sammen både bidra mer, men også finne en skatteproveny som er bærekraftig, sa han.

Fakta om Norges ti rikeste personer Ekspandér faktaboks Dette er Norges ti rikeste, ifølge Kapital. Kapitals anslag viser ifølge magasinet de rikes reelle verdier, og baserer seg på markedspriser. 1. John Fredriksen (78): 124 milliarder kroner. 2. Odd Reitan (71): 64 milliarder. 3. Ole Andreas Halvorsen (61): 62,5 milliarder. 4. Johan Johannson (55): 61,5 milliarder. 5. Ivar Erik Tollefsen (61): 51,5 milliarder. 6. Gustav Witzøe (69): 50,6 milliarder. 7. Kjell Inge Røkke (63): 45,3 milliarder. 8. Johan Henrik Andresen (61): 45 milliarder. 9. Stein Erik Hagen (66): 33,5 milliarder. 10. Petter Anker Stordalen (59): 28 milliarder.

Vedum: – Ikke aktuelt

Finansminister Vedum sier det ikke er aktuelt å gi det Salmar-sjefen ber om.

– Nei, det er ikke aktuelt. Det blir innført grunnrenter fra 1. januar. Det er viktig og riktig fordi Norge er et spleiselag. Gustav Witzøe har vært kjempedyktig, skapt milliardinntekter, sier Vedum og fortsetter:

– Jeg så hans sønn, som også er flink, hadde mer enn 1 milliard i inntekt i fjor, det skapes store verdier. Vi mener det er riktig at man deler av de verdiene. For det er den norske modellen. Du skal kunne bli rik. Men skaper du store verdier, så må du være med på å spleise.

Selv om Vedum sto rett ved siden av ham under Debatten, ønsket ikke Witzøe å debattere med finansministeren.

Salmar-sjefen er invitert til et møte med Vedum på fredag, men sier i Debatten at selskapet ikke møter ministeren.

– Nei, det gjør vi ikke. Det er en politisk ledelse i Oslo som forsøker å splitte næringa ved å invitere de store til Oslo, sier Witzøe.

Han ble konfrontert med at selskapet har nytt godt av havets ressurser.

– Ja, og så har vi betalt for det. Vi har de siste tre årene investert cirka 7 milliarder kroner for å gjøre oppdrettsnæringen bærekraftig. Vi har tatt ut 6 milliarder kroner i utbytte, hvor mesteparten har gått til å betale formuesskatt, svarer Witzøe.

Strid om møte

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran har invitert de fem største havbruksselskapene til et møte om den omstridte grunnrenteskatten.

Møtet skal være fredag, og er et såkalt innspillsmøte.

SKAL MØTE VEDUM: De fem største selskapene er representert via oss, sier administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark. Foto: Terje Pedersen / NTB

Men torsdag ettermiddag meldte selskapene at de ikke møter. De ville heller sende bransjeorganisasjonene Sjømat Norge og Sjømatbedriftene.

– De ble invitert til et møte om et forslag som berører hele bransjen. Dermed er det naturlig at det nettopp er bransjeorganisasjonene som møter. De fem største selskapene er representert via oss, sa administrerende direktør i Sjømat Norge, Geir Ove Ystmark, til NRK.

– Er det ikke litt arrogant av selskapene å takke nei til et møte med regjeringen?

– Nei, det synes jeg ikke. Tvert imot er det litt underlig å bare invitere noen få selskaper til å komme med innspill til et forslag som berører hele bransjen. Derfor er det naturlig at det heller er Sjømat Norge og Sjømatbedriftene som stiller til møtet, svarte Ystmark.

Vedum sier det er dumt og overraskende at ikke selskapene vil møte.

Han sier han mottok fem like e-poster fra de fem inviterte selskapene.

– Det ser ut som en koordinert aksjon fra Sjømat Norge, sier Vedum til NRK torsdag kveld.

Regjeringen under press

Etter det NRK får opplyst skal regjeringen være åpen for å ta inn flere momenter i prisfastsettingen.

NRK er ikke kjent med hvor store eller omfattende endringer det kan bli snakk om, eller om eventuelle justeringer vil bli lagt fram allerede fredag.