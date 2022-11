Dette er statsbudsjettet regjeringspartiene og SV er blitt enige om

– Vi øker minstepensjonen, bostøtten, barnetrygden, støtten til matsentralene og barnetilleggene til dem som mottar arbeidsavklaringspenger, og dagpenger eller er i kvalitfikasjonsprogrammet, sier AP-leder Jonas Gahr Støre.

Regjeringspartiene og SV setter av 440 millioner kroner mneste år for å prisjustere barnetrygden.

I tillegg settes 490 millioner kroner av til å øke barnetrygden for enslige forsørgere med 5.000 kroner i året fra og med 1. mars neste år.

Regjeringspartiene og SV er enige om å sikre 12 timer gratis SFO også for 2. klassinger.

Fra før har regjeringen sørget for 12 timer gratistid i SFO for 1. klassinger over hele Norge fra i høst. Dette sparer en gjennomsnittsfamilie med ett barn i SFO om lag 20 000 kroner på i 2023.

Støre sier regjeringen også øker stønaden til alle som bor på asylmottak med 50 prosent. Han sier det også satses på klima.

– Vi styrker den grønne beviglingen for å holde trykket på klima oppe. Vi øker støtten til Enova og klimasats med tilsamen en milliard, og vi øker støtten til frivillig skogvern og ggrøn skipsfart, sier Støre.

Halverer elavgiftene

SP-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum lover å skape økonomisk trygghet for folk

– Sørge for at vi har et budsjett som ikke sørger for økt prisvekst, sier han

Et av grepene er å redusere folks strømutgifter.

– Så ligger det også i budsjettet her at fra januar nesten halverer vi elavgiftene, sier finansministeren.

– Vi har også et skatteopplegg som gjør at ca 60 prosent av befolkningen vil få lavere skatt sammenliknet med i år når vi går inn i 2023, sier Vedum.

Det blir formueskatt-smell for folk med svært god økonomi.

Partiene øker verdsettelsen av «dyre» primærboliger til 70 prosent i formuesskatten. Det er i dag 25 prosent verdsettelse.

Samtidig svekker regjeringen boligsparings-ordningen for unge, BSU.

Folk som sparer får 10 prosent istedenfor 20 prosent igjen på skatten for pengene som settes inn.

SV og regjeringspartiene flytter på drøyt 7,9 milliarder kroner i budsjettavtalen som ble presentert klokken 18.

Avtalen innebærer 6,6 milliarder kroner i økte utgifter sammenlignet med det opprinnelige budsjettforslaget fra regjeringen.

I tillegg kommer 1,6 milliarder kroner i reduserte utgifter.

Vil utrede skatt mot utflagging

Regjeringspartiene og SV er enige om å utrede og foreslå for Stortinget en såkalt «utflyttingsskatt».

Hensikten er å gjøre det mindre aktuelt for de rikeste å flytte sine formuer ut av landet.

Skatten skal sikre at urealiserte gevinster opparbeidet i Norge fram til utflyttingstidspunktet, faktisk skattlegges i Norge.

Partiene er også enige om å foreslå en kommunal eller statlig turistskatt, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2024.

Enigheten er en del av budsjettavtalen som ble lagt fram tirsdag.

Betydelig støtte til Ukraina

Partiene er enige om at regjeringen i første halvår vil legge fram et forslag om betydelig støtte til Ukraina.

– Vi gjør dette fordi det er åpenbare og store beho, sier Støre.

Det er ennå ikke klart hav den konkrete støtten vil bestå i, fordi det vil ta tid å planlegge dette sier Stør. Men ha understreker at det krigsrammede Ukraina har stor og åpenbare behov.

Mer penger til beredskap

På grunn av den skjerpede sikkerhetsituasjone vil man i neste års budsjett bruke mer penger på beredskap.

– Vi bruker mer penger på sivilforsvar enn det som har vært vanlig på grunn av sikkerhetssituasjone, sier Vedum

SV fornøyd

SV-leder Audun Lysbakken er fornøyd med resultatet av budsjettforhandlingene.

– På SV sine vegne kan jeg si at vi har fått til det vi sa vi skulle få til.

Lysbakken er lite bekymret over den siste tiden klager fra næringer som går godt, og har fått økt skattetrykk.

– Dette er en budsjettavtale som gir mest til folk som har lite.

Han ramser opp det han er særlig fornøyd med:

– Både prisjustering av barnetrygden, men ikke minst at enslige forsørgere får 5000 kroner mer. Minstepensjonistene får 4000 kroner mer. Uføre på minstesats får en engangsutbetaling for 3000 kroner.

I tillegg kommer det en tannlegereform der unde mellom 21 og 26 år får billigere tannlege, opplyser Lysbakken.

Intense forhandlinger

De tre partiene har sittet i intense forhandlinger de siste dagene, i håp om å lande en avtale om neste års statsbudsjett før torsdagens budsjettdebatt.

De tre partiene er blant annet enige om en pakke for å hjelpe folk med økte levekostnader, etter det NRK forstår.

Beløpet er i milliardklassen, men nøyaktig hvor omfattende pakken er, er ikke kjent.

– Jeg tror vi har klart å komme med en pakke som kommer i møte spesielt sårbare grupper, som minstepensjonister, studenter, uføre, barnefamilier og en del ting på generell velferd, sier Fylkesnes.

Allerede før budsjettforhandlingene var SV enig med regjeringspartiene om å øke bostøtten kraftig i de første månedene av 2023 med over 800 millioner kroner. Men penger til tiltaket skulle komme på plass i forhandlingene.

Oljeseier

Samtidig har SV i forhandlingene fått gjennomslag for at det ikke blir noen 26. konsesjonsrunde for oljeleting i denne stortingsperioden.

SV fikk i fjor høst til en avtale med regjeringspartiene om at den 26. konsesjonsrunden på norsk sokkel ikke skulle lyses ut i 2022. Men avtalen gjelder bare ut året og ble derfor tatt opp av SV i budsjettforhandlingene.

Olje er en viktig del av klima- og naturarbeidet, sier Fylkesnes.

– Jeg kan bekrefte at vi også gjør framskritt på dette området, men innholdet i det må jeg komme tilbake til senere, sier han.

Men Fremskrittspartiets energipolitiske talsperson Terje Halleland kaller enigheten uansvarlig og mener letestans er det siste et Europa i desperat mangel på gass nå trenger.

– I kveld er det fest i Moskva. Putins regime er de eneste som tjener på at regjeringen og SV nå strammer inn i letingen etter olje og gass, sier han.

Tre parametere

Overskriftene for SV under forhandlingene har vært rettferdig fordeling og klima og miljø. I tillegg skal mer penger til bistand ha vært et vanskelig tema i samtalene.

– Vi måler oss selv langs tre parameter, og det ene er dyrtid og velferd. Det andre er klima og miljø, og det siste bistand. Vi må kunne ha en oppnåelse på alle disse områdene viss vi skulle kunne anbefale denne pakken, sier Fylkesnes.

– Det har vært tøffe forhandlinger over tre uker nå, så jeg vil si at vi har møtt motstand på alle våre nøkkelområder, men sakte har det begynt å løsne. Jeg vil faktisk ikke trekke fram ett område som har vært vanskeligere enn de andre, sier SV-nestlederen.

Forhandlingene ble flere ganger løftet opp fra finanspolitikerne til SV-leder Audun Lysbakken, finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– De tre har vært viktige for å få dette i havn, sier Fylkesnes.

I fjor fikk SV flyttet på 6 milliarder kroner. Da hadde Støre-regjeringen lagt fram sine egne prioriteringer som et såkalt tilleggsnummer, etter at Solberg-regjeringen hadde lagt fram sitt budsjett.