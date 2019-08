Dale om MDGs nei til bompengeavtale: – Smålig og håpløst

Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Lan Marie Berg (MDG), har gjort det klart at hun ikke er interessert i regjeringens tilbud om større statlig finansiering av bypakkene mot en reduksjon i bompengene.

Mandag møtte hun samferdselsministeren i det som ble en opphetet debatt på NRK Dagsrevyen.

– Det er helt feil vei å gå når vi vet at klimaendringene er her nå. Amazonas brenner, og vi har dårligere tid enn noensinne på å kutte utslipp. Da kan vi ikke gjøre det billigere å kjøre bil, sa hun.

Hun gjorde det klart at MDG heller vil øke bompengene for å gjøre det billigere å kjøre kollektivt.

Tilbudet til regjeringen innebærer at staten øker bidraget til store kollektivprosjekter. Den ene halvparten skal brukes på kollektivtrafikk. Den andre skal gå til å senke bompengetakstene.

Dale sa til NRK tidligere mandag at Oslo og Akershus vil få mellom fem og seks milliarder kroner til sammen. Pengene skal fordeles over ti år.

TAKKER NEI: Samferdselsbyråd Lan Marie Berg (MDG) takker nei til bompengeavtalen, og vil heller øke bompengene. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

– Helt vanvittig

En tydelig engasjert samferdselsminister reagerte kraftig på MDGs kontante avlslag og at partiet heller vil øke bompengene for å få inn de samme milliardene som regjeringen kunne gitt dem.

– Det er i en situasjon der folk har fått nok av ditt høye bompengetrykk allerede. Det er helt vanvittig å være vitne til, sa han.

Men Berg lot seg ikke vippe av pinnen og svarte med å beskylde Frps politikk for å være bakvendt og skape dårligere byer.

– Kravet fra regjeringen er at vi samtidig må gjøre det billigere å kjøre fossilbil. Da vil vi få mye dårligere byer med dårligere luft, økt biltrafikk og utrygge skoleveier, sa hun om hvorfor hun sier nei til kollektiv-milliarder og la til:

– Vi vet at i Oslo støtter flertallet opp om byrådets klimapolitikk.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) synes det er smålig at MDG ikke ønsker å redusere bomprisene med noen kroner for å lette byrden på dem som ikke har noe alternativ til bilen. Foto: Bård Siem

Vil ikke gjøre det billigere å kjøre bil

Dale argumenterte med at bompengene må skjerpes for helt vanlige familier som ikke har noe alternativ til bilen og pensjonister som er nødt til å bruke bil fra tid til annen – som han mener vil få en saftig bomregning hvis MDG vinner frem.

– Du sier altså nei til milliarder av kroner fra staten som direkte går til å gi folk et bedre alternativ til bilen, fordi du nekter å redusere bompengene med noen få kroner. Det er smålig og håpløs politikk, og rammer dem som har minst, sa han.

Men Berg gjentok at innbyggerne i Oslo ønsker seg en klimavennlig by, og at Frp er på helt feil kurs i hovedstaden.

– Det som er helt bakvendt er at det for mange familier er dyrere å kjøre kollektivt hvis du skal på kino med familien din enn det er å ta bilen. Sånn kan vi ikke ha det og derfor vil MDG bruke bompenger til å redusere kollektivprisene og ikke gjøre det billigere å kjøre bil, sa hun.