Venstre vil doble bompengene i Oslo i rushtiden

– Vi vil sette prisene kraftig opp i bomringen i rushtiden og ser for oss en takst på 40-50 kroner, sier Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke.

Vil ha tøffere prioritering

Hallstein Bjerke vil at det skal bli dobbelt så dyrt å bruke bilen hvis du vil kjøre til jobb inn hit, i Oslo sentrum. Foto: Anette Torjusen / NRK

Han vil dermed doble avgiften i bomringen om morgenen og på ettermiddagen i hovedstaden. Han tror dette vil få langt flere til å velge kollektiv når de skal reise til og fra jobb. Forslaget kommer til tross for regjeringspartiene sist fredag ble enige om en avtale der det heter at bompengene må ned.

Bjercke presiserer:

– Det samlede bompengetrykket må ned, men regjeringen overlater til lokale å velge hvordan vi vil innrette det. Her har vi store muligheter til å differensiere langt tøffere enn i dag for å oppnå å få biltrafikken ned, sier han til NRK.

Med Venstres forslag blir det veldig dyrt å passere bomringen i rushtiden og veldig billig på natten, for eksempel.

Nestleder i Frp, Sylvi Listhaug, er kritisk til planene Venstre har i Oslo. Hun møtte Ola Elvestuen til debatt i Politisk kvarter.

Blankt nei i Frp

– Det høres ut som en fryktelig dårlig idé, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Han mener forslaget bryter med fredagens bompengeavtale som regjeringspartiene brukte lang tid på å bli enige om.

Samferdselsminister Jon Georg Dale mener Venstres forslag bryter med intensjonen i bompenge-avtalen mellom regjeringspartiene. Foto: Bård Siem

– Jeg mener avtalen ikke åpner for dette. I utgangspunktet har vi laget en avtale som skal få ned bompengetrykket totalt sett, også i Oslo. Dette viser jo at vi har en jobb å gjøre, også i kommunevalget, for å vinne makta i Oslo slik at vi slipper økte bompenger, sier Dale.

– Mener du Venstre har misforstått avtalen?

– Jeg hadde ikke hatt fantasi til å tenke at noen skulle komme på denne ideen engang. Det er jo ingen tvil om at intensjonen med avtalen var å få ned bompengetrykket.

Erna Solbergs endelige skisse i bompengesaken Ekspandér faktaboks Regjeringen vil tilby kommunene å øke det statlige bidraget til 66 prosent i prosjektene som i dag finansieres 50/50. For kommunene som takker ja, vil halvparten av det økte tilskuddet på anslagsvis 8 mrd. kroner øremerkes reduserte bompenger og halvparten bedre kollektivtilbud i byene etter lokal prioritering. Økningen fra 50 til 66 prosent utbetales fordelt på hele avtaleperioden for byvekstavtalen uavhengig av fremdrift. Avtalen legger nullvekstmålet til grunn. Forutsetning for tildeling av midler, er at dette målet nås. Regjeringen signaliserer at i byområder med byvekstavtaler der staten har lagt frem tilbud, vil tilbudet målt i kroner stå ved lag også dersom kostnader i den samlede prosjektporteføljen reduseres. Slik kan statens bidrag reelt bli over 50/66 prosent i prosjektene. Det forutsettes en fylkeskommunal/kommunal egenandel på 20 prosent i nye bypakker med investeringer på fylkeskommunale eller kommunale prosjekter. Prosjektene nevnt i punkt 1 over holdes utenfor beregningen. Egenandelen kan ikke finansieres med bompenger. Utformingen av egenandelsordningen utredes nærmere, men kommer til anvendelse før nye bypakker legges frem. Årlig tilskudd til reduksjon av bompenger utenfor byområdene økes til om lag 1,4 mrd. kroner. Følgende prosjekt vil være prioritert for reduksjon av bompenger: E8 Ramsfjorden i Vestre alternativ blir bomfri.

E136 Vågstrandstunellen (fjerning av bom).

Rv 3/25, (kutt på 200 mill. I tråd med føring fra de fire partiene i Stortinget).

E18 Arendal-Tvedestrand (takstredusksjon).

E16 Bjørgum-Skaret (fjerning av bom).

E6 Hålogalandsbrua (takstreduksjon eller fjerning av bom på omkjøringsveg).

Fv 7/Rv 13 Hardangerbrua (takstreduksjon).

Utover dette prioriteres bom på sidevei. I statsbudsjettet for 2020 kommer regjeringen tilbake til en styrking av rassikring og utbygging av bredbånd i distriktene. Det bevilges 300 mill. kroner til reduserte billettpriser på kollektivtrafikk i de store byene. Det bevilges 50 mill. kroner til styrking av Enovas arbeid med næringstransport. Det bevilges 250 mill. kroner til bedret kollektivtrafikk, fortrinnsvis utenfor de store byene. Hele skissen: Statsministerens forslag til enighet mellom de fire regjeringspartiene

Både Fremskrittspartiet og Høyre i Oslo sier det er uaktuelt å gå med på en slik økning i rushtidsavgiften som det Venstre foreslår.

– Dem om det, sier Bjercke. Han sier avtalen er en gavepakke som kan bety flere milliarder kroner til kollektivtrafikk, hvis man klarer å sørge for at det ikke blir en økning i biltrafikken i byene.

– Skal vi få til nullvekstmålet i Oslo, må vi være mye tøffere når det gjelder differensiering av takstene. Jeg utfordrer byrådet til å være med oss å gjøre det. Da kan vi få penger til kollektivtrafikken og få den trafikkreduksjonen som vi ønsker oss på veiene, sier Hallstein Bjercke.