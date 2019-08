Raymond Johansen om Frps bompengeløsning: – Totalt kaos og useriøst

– Jeg skulle ønske jeg kunne si jeg er overrasket, men det kommer jo nye utspill hver dag fra Frps leder og nestledere. Jeg er ikke overrasket, men jeg er skuffet.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er lite imponert over bompengeutspillet Siv Jensen kom med da hun åpnet Frps valgkamp i Os. Hun tok til orde for å kreve egenandel for bypakker i norske byer. Målet er å redusere bompengene.

Les også: Frps nestleder forsvarer bompenger i Os

Krever avklaring

Nå frykter Johansen at viktige avtaler rundt blant annet Fornebubanen og andre prosjekter i Oslo og Akershus er satt i spill.

– Vi skrev under en byvekstavtale med regjeringen så sent som i slutten av juni. Det var representanter fra to departementer til stede, vi trykket hverandres hender, og vi var enige om å fortsette finansieringen av blant annet Fornebubanen. Nå driver regjeringens nestleder (finansminister Siv Jensen (Frp), red.anm.) med utspill tilbake mot kommunen, og blekket har ikke rukket å tørke på avtalen engang. Jeg krever en avklaring på hva dette betyr fra regjeringen, sier Johansen.

Han oppsummerer utspillet med ett ord:

– Kaos. Det er jo ikke en pølsebu vi driver, men Oslo kommune og Akershus fylkeskommune.

Byrådslederen i Oslo peker også på at Oslo og Akershus allerede i dag bidrar med flere milliarder til bypakken hos seg.

– Oslo bidrar med 2,2 milliarder kroner fra bykassa, og Akershus bidrar med én milliard, sier Johansen.

Ordføreren i Stavanger: – Provoserende

Ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger kommune frykter for miljøaspektet hvis Frp får gjennom krav om egenandel fra kommunene. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Christine Sagen Helgø (H), ordfører i Stavanger kommune, kommer med følgende karakteristikk av utspillet til Jensen og Frp:

– Jeg synes det er provoserende. Siv Jensen ønsker nå å dytte regningen ned på kommunene. Det vil gå utover alt vi holder på med. Jeg er overrasket over at finansministeren bare kan pålegge kommunene å betale en stor del av regningen på disse pakkene midt i en lokalvalgkamp.

Det betyr mindre til barn, unge og eldre, sier hun, og uttryker samtidig bekymring for at regjeringens eget mål om at all trafikkvekst i blant annet Stavanger skal skje til fots, på sykkel eller kollektivt, kan ryke.

– Vi har et nullvekstmål. For å nå dette må bilistene være med å betale byvekstavtalene. Det ser vi at vi er i ferd med å lykkes med i Stavangerregionen, sier Helgø.

Byrådslederen i Bergen: – Ansvarsfraskrivelse

Byrådsleder Roger Valhammer (Ap) i Bergen fnyser av utspillet til Siv Jensen om å ta egenandel fra byene hvis de skal etablere bypakker. Foto: NRK

Roger Valhammer (Ap) er byrådsleder i Bergen. Han mener løsningen for å få ned bompenger heller burde være å øke den statlige andelen av kollektivprosjektene i byene.

– Høyre og Frp på Stortinget er de eneste partiene som stemmer mot statlig andel i de store kollektivprosjektene i byene. Hadde de vært med på det, så ville vi kunnet ta ned bompengene samtidig som vi kunne bygget bybane, T-bane og buss i byene. Da hadde vi også fått ned klimagassutslippene, sier Valhammer.

Forslaget til Siv Jensen og Frp rister han på hodet av.

– Hvis det er slik at løsningen på at de ikke klarer å ta ned bompengene i Norge er at kommunene skal slutte å bygge sykehjem, så mener jeg det er tidenes ansvarsfraskrivelse, sier Valhammer.