Coop gikk fem på Kiwis prisstunt – skrudde opp prisene

I høst og vinter har Kiwi låst prisene på over 200 varer inntil 1. mai.

Prisene er som regel på øret likt hos Kiwi, Rema og Coop Extra. Derfor har prislåsen også gitt låste priser i store deler av dagligvare-Norge.

Men før helgen satte Coop Extra opp prisene på en rekke prislås-varer. NRK har tatt stikkprøver av over 20 varer. Senest tirsdag morgen hadde hverken Rema eller Kiwi fulgt etter.

I tabellen nedenfor kan du sjekke hvor mye varene gikk opp i pris:

Prishopp hos Coop Extra Vare Før Etter Endring Tine meierismør 500 gram 47,20 53,90 14 % Melange 500 gram 28,30 31,50 11 % Kalkunfilet naturell 29,90 32,30 8 % Kavli skinkeost 28,90 30,40 5 % Grilstad gullsalami 48,90 52,80 8 % Gilde leverpostei bacon 27,90 30,10 8 % Gilde servelat 110 g 14,90 16,10 8 % Yoplait safari 8x125g 36,90 38,90 5 % Synnøve Gulost original 285 g 36,90 40,30 9 % Fjordland kjøttkaker 45,90 46,10 0,4 % Grilstad nistesalami 66,80 72,10 8 % Tine Creme Fraische 22,60 23,90 6 % Go morgen skogsbær-yoghurt 9,90 10,90 10 % Gilde stjernebacon 27,80 30 8 % Vesteraalens fiskeboller 800 g 24,90 27,40 10 % Sætre bixit original 10,50 11,50 10 % Grove rundstykker Hatting 31,40 34,50 10 % Nivea roll-on 19,90 21,90 10 % Zalo ultra 5 dl 26,90 29,50 10 % Blenda sensitive hvitt 39,90 43,90 10 % Palmolive håndsåpe refill 9,90 10,90 10 % Coca cola u/sukker 1,5 l 28,90 29,90 3 % Freia Regia Kakao 37,90 41,50 10 %

Før-prisene er basert på prislås-oversikten til Kiwi 7. mars. Varer som ble dumpet i pris før påske er ikke tatt med i oversikten.

Coop skrur ned prisene igjen

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop vil ikke svare direkte på NRKs spørsmål om hva som har skjedd med prisene.

Kristiansen skriver i en e-post at prisene stadig justeres.

– Derfor er det vanskelig å gå inn og kommentere på enkeltprodukter, da prisene på disse fort vil kunne være endret igjen, sier han til NRK.

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop. Foto: John Andreassen

Det er ikke første gang Coop Extra er ivrig med å sette opp prisene. Tidligere i år ventet «alle» at matprisene ville øke mye 1. februar, etter lekkasjer i mediene om at bransjen ventet tosifret oppgang på enkelte varer.

Da januar ble februar, valgte både Rema og Extra å sette opp prisene. Kiwi holdt prisene uendret, og 2. februar skrudde Rema og Extra ned prisene igjen.

Også denne gang velger Extra å skru ned igjen prisene, ifølge Kristiansen.

– Extra skal være konkurransedyktige på pris og har nå satt ned prisene sånn at vi er minst like billig som konkurrentene, og slik vi har lovet kundene våre, sier han.

– Følger med på hverandre

Coop skrudde opp prisene, på tross av at dagligvareekspertene trodde lite ville skje med prisene hos Kiwi 1. mai.

– Der tok de en sjanse. Jeg ville tenkt at det er stor sannsynlighet at de andre to, Kiwi og Rema, ikke ville gjøre noe drastisk i dag på grunn av ekstra oppmerksomhet og fare for negative oppslag, sier NHH-professor Øystein Foros til NRK.

NHH-professor Øystein Foros. Foto: NHH

Fra 1. februar til påske holdt alle kjedene prisene uendret. Nå stiger prisene bredt i butikkene, ifølge Foros, som tror prisene vil krype oppover framover.

– Hvordan klarer kjedene å sette opp prisene samtidig?

– De følger med på hverandre selvsagt. Ingen ønsker å ha høyere priser enn de andre, fordi alle har pris som sin sentrale lovnad til kunden. Alle hadde forventet at prisene skulle stige 1. februar, og når det har åpnet opp, så følger de nok veldig med på hverandre, sier han.

Fagansvarlig for varehandel, Odd Gisholt, ved Handelshøyskolen BI opplever at prissettingen i dagligvare er blitt mer «rotete». Han viser til at Kiwi fjernet prislåsen som varte til 1. mai, men erstattet den tirsdag med prislås på «sunne» varer.

– For deg og meg som forbruker har det blitt litt uoversiktlig. Mitt råd til alle forbrukere er at de må føle skikkelig godt med, sier han til NRK.