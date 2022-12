I disse dager er det innspurt for de årlige forhandlingene mellom leverandørene til dagligvarehandelen og kjedene. Resultatet av denne dragkampen kommer i neste prisvindu – 1. februar i 2023.

Kilder i butikkjedene sier til NRK at prisøkningene kommer til å bli opp mot 10 prosent, men presiserer at resultatet ennå ikke er klart.

Kjedene kommer til å ta ut prisstigningen mot kundene utover vinteren og våren.

Dette kommer på toppen av en årsvekst i matprisene. Fra november 2021 til november 2022 økte prisene med 12,7 prosent, ifølge SSBs konsumprisindeks.

– Det er trist. Det er mange som får problemer, vil jeg tro. En ting er oss som er etablerte, men det er mange som sliter økonomisk som jeg tenker dette vil få store konsekvenser for, sier Anne Sælebakke, som NRK møter på Coop Extra på Majorstua.

Anne Sælebakke synes synd på de som vil kjenne prisøkningene på kroppen. Foto: Tom Balgaard / NRK

Prisøkningene blir kraftige

Forbrukerne vil dessverre møte kraftige prisøkninger fra 1. februar, bekrefter Nortura til NRK. Selskapet er markedsledende på kjøtt og egg.

– Økte strømutgifter i høst alene utgjør dobbelt så mye som overskuddet var i fjor, sier kommunikasjonssjef Kjell Rakkenes.

Kommunikasjonssjef i Nortura Kjell Rakkenes sier at kostnadene må fordeles på flere. Foto: Ronja Elise Bredholt Schrøder / NRK

Selskapet får ingen strømstøtte fra myndighetene. Dermed må kostnadene fordeles mellom bonde, industri, handel og forbrukerne, forklarer han.

– Det betyr at alle må ta sitt, og det betyr dessverre at prisene ut mot kunder må øke, sier Rakkenes.

Les også: Pinnekjøttet skulle vært dyrere – verre blir det neste år

– Uforklarlig

Ivar Pettersen, som er forsker på matvareøkonomi ved Nibio, er helt uenig i at norsk dagligvarebransje trenger å øke prisene så mye som de gjør.

Ivar Pettersen, forsker ved Nibio. Foto: NRK

I en fersk rapport konkluderer Pettersen med at prisstigningen for forbrukerne på matvarer i tredje kvartal 2022 er høyere enn det som kan forklares av normale drivkrefter for prisutviklingen for matvarer.

Han mener det er urimelig at forbrukerne skal straffes når matprodusenter har feilkalkulert strømkostnadene.

– Prisveksten er uforklarlig, sier Pettersen.

Les også: Så mye dyrere har handlevogna blitt på ett år

Etterslep på kostnadsøkninger

Allerede i slutten av oktober var Orklas konsernsjef Nils Selte ute og «beklaget» at det blir ytterligere prisøkninger i 2023.

Orklas konsernsjef Nils K. Selte beklager prisøkningene overfor forbrukerne. Foto: Thomas Brun / NTB

– Vi har et etterslep på våre innkjøpskostnader. Inflasjonen treffer bredbasert i hele verdikjeden, og kostnadsøkningene vil fortsette neste år, sa Selte i oktober.

Dagligvarekjedene er forsiktige med å kommentere prisforhandlingene offentlig, men kilder i alle tre kjedene er klare på at det blir «friske» prisøkninger fra 1. februar.

REMA-sjef Ole Robert Reitan sa til NRK i slutten av oktober at prisøkningene på mat vil fortsette slik det skjer i mange andre bransjer på grunn av inflasjonen.