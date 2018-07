Cicero-forsker: – Klimaendringer har gjort ekstremsommeren verre

– Vi hadde nok hatt en varm og tørr sommer uansett, men i og med at verden nå er én grad varmere enn den var for 100 år siden, så gjør det at når denne varmen og tørken først kommer, så blir det verre enn det ellers ville ha vært.

Det sier Bjørn Samset, klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning, om årets rekordvarme sommer.

Det «fine» været har imidlertid ikke vært gode nyheter for alle. Årets sommer omtales også som verste tørkesommeren siden 1947. Dette har ført til akutt fôrmangel, et hundretalls skogbranner og den verste krisen i landbruket på flere tiår.

Denne sommeren har det oppstått et hundretalls branner rundt om i Norge.

– Tar utgangspunkt i klima

Haltbrekken får altså støtte av Samset ved CICERO når det gjelder den første delen av sitt argument. Han påpeker at det varme været vi har hatt i sommer, i hovedsak er nettopp dette – vær.

Men, legger Samset til:

– Været tar også utgangspunkt i et klima, og når klimaet har endret seg, så blir også været litt annerledes. Nå ser vi en type varme og tørke som vi ikke har hatt på mange, mange tiår i Norge. Det går ut over landbruket, det går ut over vannforsyninger, det skapes skogbranner.

– Alle de konsekvensene har blitt litt verre, litt mer ekstreme, fordi vi har hatt klimaendringene. Det er akkurat den typen tidlige konsekvenser som vi har snakket om ganske lenge, sier CICERO-forskeren.

Bjørn Samset er klimaforsker ved CICERO Senter for klimaforskning.

– Vi har trukket en boblejakke over jorda

Samset er også tydelig på CICEROs forskning tyder på at klimaendringene verden har sett det siste århundret, i all hovedsak er forårsaket av mennesker.

Han påpeker at verden har blitt en grad varmere på hundre år, i en periode der den eneste store endringen i klimasystemene er at drivhuseffekten er blitt mye sterkere.

– En grad på hundre år er for øvrig tjue ganger raskere enn klimaendringene jorda opplevde da den tinte opp etter forrige istid, sier Samset.

Han forklarer at dette i tur skyldes at mennesket har hentet opp fossile brensler fra bakken, brent dem for å få energi, og sluppet drivhusgassene som da omdannes rett ut i atmosfæren.

– Det er som om vi har trukket en boblejakke på jorda. Den varmen bakken sender ut blir holdt igjen litt ekstra før den får slippe ut i verdensrommet, og planeten blir varmere, blant annet, sier Samset.

Han påpeker at mennesket i de ti tusen årene vi har brukt på å bygge opp sivilisasjonen, aldri har opplevd at oppvarmingen går like raskt.

– Planeten har sett store endringer før, men ikke vi. Samfunnet er tilpasset et helt spesielt klima, fordi vi aldri har opplevd noe annet. Derfor er dette så dramatisk for oss.

Også i Sverige har det vært flere titalls skogbranner de siste dagene.

– Større konsekvenser

Martin Sommerkorn, leder for det globale Arktisprogrammet i WWF, mener det er for tidlig å konkludere med at det er en sammenheng mellom klimaendringer og sommerens ekstremtørke.

Martin Sommerkorn er leder for WWFs arktiske program.

Samtidig mener han forholdene vi ser i år er en sterkt påminnelse om hvor avhengige vi er av et stabilt klima, uten for mye ekstremvær.

– Dette (sammenhengen, journ.anm.) har ikke blitt påvist ennå. Vi er åpenbart avhengige av at det gjøres slike analyser, og det er ikke fruktbart å koble været vi ser med klima i et lengre perspektiv, uten å gjøre disse analysene, sier Sommerkorn, som legger til at han er sikker på at disse analysene vil bli gjort, gitt hvor «alvorlig og unik situasjonen er».

– Vi har sett slike sommere tidligere også. Når det gjelder klimaendringer, er mye avhengig av frekvensen og alvorligheten i hendelsene. Vi vet uansett at vi vil få denne typen forhold oftere og oftere i en verden som endres av klima. Konsekvensene vil bli større og påvirke flere mennesker, om vi lar temperaturen stige for mye.

Samset ved CICERO mener på sin side at disse konsekvensene er et godt argument for at Norge – og verden for øvrig – bør kutte raskere i klimautslipp enn hva tilfellet er i dag.

– Veldig mange forskere med meg gjør det. Den globale oppvarmingen har ikke gått raskere enn vi trodde, den har gått omtrent som vi har forutsagt i flere tiår. Men konsekvensene, og endringene i hetebølger, endringene i ekstremregn, endringene i vilkår for matproduksjon, de ser ut til å gå raskere enn det vi har trodd.

– Det er foruroligende, og det er så klart en veldig god grunn til å kutte enda raskere enn det vi hadde trodd.