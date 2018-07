Se bildene av det knusktørre Norge

Allerede i mai begynte varmerekordene å renne inn, og på søndag kunne værstasjonen i Gulsvik i Buskerud måle 30,7 grader. Dermed var den 20. tropedagen i år et faktum, noe som er ny rekord.

Den tørre og varme sommeren er bare en forsmak på fremtiden mener Reidar Almås, seniorforsker og doktor philos ved det nasjonale forskningssenteret Ruralis.

– Dette vil skje igjen, og det vil skje oftere. Vi vil se mer avlingsskader, men av varierende grunner, sier han til NTB.

Bendik Rognerud Harlem filmet denne videoen som viser hvor tørt det var i Glomma mellom Rakkestad og Askim i helgen:

Rekordlite regn

Meteorologisk Institutt sin månedsstatistikk for nedbør viser at et par målestasjoner i Oppland, Hedmark og Trøndelag fikk under 25 prosent av den normale nedbøren i juni.

De tørreste stasjonene var:

Mjøen (Trøndelag) 0,6 mm (1 % av normalen)

Dombås (Oppland) 4,0 mm (11 % av normalen)

Dovre (Oppland) 4,3 mm (ingen normal ennå)

I Fredrikstad-distriktet falt det totalt 34,8 millimeter med regn på de 70 dagene fra 3. mai til 15. juli. Normal nedbørsmengde i den samme perioden er 160 millimeter, skriver Fredriksstad Blad.

Heldigvis kan det se ut til at noe bedring er på vei.

– Så tørt at det er nifst

Mange har kost seg i varmen, men for vegetasjonen har den lange varmeperioden slått hardt ut. Bøndene merket allerede i starten av juni at jordene var knusktørre, og varsellampene begynte å lyse rødt mot slutten av måneden.

I Gol i Hallingdal har flere lokale innbyggere engasjert seg, etter at en gård varslet om at de måtte sende åtte kuer til slakting. Ved hjelp av kronerulling på Facebook, har 400 personer bidratt med 50.000 kroner.

Hundekjører Nina Skramstad tok bilder av den tørre skogbunnen i Hadeland da hun var ute og gikk tur mandag.

Både hundekjører Nina Skramstad og hundene hennes syns det er for varmt. Foto: PRIVAT

– Det er så tørt at det er helt nifst. Alt av bekker og myrer har tørket helt inn, det er ikke antydning til vann. Det er skummelt når man har ansvaret for så mange dyr, sier hun.

De 25 hundene hun har på skogbruket ligger for det meste i ro i skyggen på de varme sommerdagene. Skramstad spyler også steinhellene med hageslanger for at hundene skal ha et kjølig sted å ligge.

– Faren for skogbrann er helt ekstrem. Vi har laget en evakueringsplan for at vi skal få hundene raskest mulig ut av skogen ved brann, sier hun.

Nina Skramstad tok dette bildet av skogbunnen på Hadeland mandag. Bildet viser hvor tørt det er i bakken nå. Foto: Nina Skramstad

Opp mot 300 skogbranner

I forrige uke begynte skogbrannene å herje i de knusktørre skogene, noe som har sørget for at brannvesen over hele landet har jobbet dag og natt i over en uke. Totalt har det vært over 300 branner.

– Mannskapene er slitne. Vi har brutt alt som er av arbeidsmiljølover og budsjettene er røde hele veien. Dette er en ekstrem situasjon, sa brannsjef Ole Christian Torgalsbøen i Halden og Aremark brannvesen til NRK tirsdag.

Anne Rygh Pedersen, avdelingsleder DSB fortalte at hun aldri har opplevde lignende situasjon som man har hatt i Norge den siste uken.

– Skogbrannfaren kommer til å vare til langt utover sensommeren, sier hun.

Også dyrene har hatt en varm sommer: