Tørkekrisen: Har utviklet nettsted som skal hjelpe bøndene

Etter en uvanlig tørr vår og sommer er tørkekrisen et faktum i store deler av landet. Onsdag gikk Bonde- og småbrukerlaget ut og ba regjeringen om å lempe for regelverket for bønder som er rammet av avlingssvikt.

– Det er krise. Mange kunne levd med en dårlig slått dersom det kom regn og en god andreslått, men mulighetene for gjenvekst på groarealet blir mindre og mindre for hver dag som går, sa Olaf Godli, generalsekretær i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, tidligere i uken.

I hui og hast har Jørn Erik Toppe, som selv er bonde, derfor utviklet et nettsted som skal hjelpe bønder med å få tak i fôr til kyrne.

– Målet er å kunne koble dem som trenger fôr sammen med dem som faktisk har fôr til overs, sier utvikler av nettstedet, Jørn Erik Toppe.

Over 3000 dyr mangler fôr

Toppe lanserte nettstedet søndag klokken 11 på Facebook-siden, "Venner av norsk landbruk". Siden da har over hundre personer registrert at de mangler fôr. Ingen har så langt lagt inn at de har fôr til overs.

Oversikten viser per klokken 14.30 at 3523 dyr mangler fôr og at det trengs 7870 rundballer. Det er hovedsakelig bønder i Sør-Norge som har registrert informasjon på nettsiden.

VIL HJELPE: Jørn Erik Toppe er selv bonde, og håper at nettstedet hans kan hjelpe bønder under årets tørkekrise. Foto: Privat

Forsker ved Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO), Arne Sæbø mener at Toppe sitt tiltak kan være til god hjelp for bøndene.

– Det høres ut som en god ide for å utnytte ressursene godt, sier han.

Fredag satte regjeringen i gang tiltak for å hjelpe bøndene. Blant annet vil det fra og med 13. juli bli nulltoll for import av høy og halm. Ifølge Sæbø er ikke krisen løst av den grunn.

– Tørken skaper problem også i nabolandene. Slik sett kan det bli vanskelig å importere nok fôr derfra. Krisen kan dermed ramme utover høsten og vinteren også, sier Sæbø.

TØRT: Bildet er fra et jorde på Kløfta i Akershus. Foto: NTB, Gorm Kallestad / NTB scanpix

Nasjonal krise

Krisen rammer bønder over hele landet. Flere bønder har måttet slakte dyr på grunn av tørken. Bondelaget i Buskerud har samtidig fått inn flere telefoner fra fortvilte bønder som sliter psykisk på grunn av de vanskelige forholdene.

Toppe håper at nettstedet kan bidra til at flere aktører melder seg på for å hjelpe bøndene.

– Håpet er at store landbruksaktører som Tine og Felleskjøpet kan bruke dataene til å hjelpe bøndene. Ved å se på oversikten over hvor det er størst mangel, kan de kanskje være en bidragsyter til å frakte fôr dit det trengs.

Han forteller at alt er gjort på frivillig basis. På nettsiden kan man gå inn på et kart som viser oversikt over hvor i landet det er størst mangel.

– Jeg hadde håpet det skulle dukke opp noen grønne dotter som viser om noen har fôr til overs, sier han.