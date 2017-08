– Når dette skjer midt i en valgkamp med skarpe formuleringer som «svenske tilstander», er det ikke for å lære, men for å drive valgkamp.

Det sier Carl Bildt om Sylvi Listhaugs besøk i bydelen Rinkeby i Stockholm tirsdag. Bildt har vært partileder for Moderaterna, Sveriges statsminister fra 1991 til 1994, og utenriksminister fra 2006 til 2014. Han avviser at innvandringen i Sverige er et stort problem.

«HYSTERI»: Sylvi Listhaug har selv kalt oppmerksomheten rundt Rinkeby-besøket for «hysteri». Foto: TERJE HAUGNES / NRK

– Jeg husker da vi i statsministerperioden min måtte ta imot en stor gruppe med bosniere etter krigen deres. Det var ikke enkelt og vi opplevde både gjengkriminalitet, smugling og skyting i Sverige. Nå ser vi derimot at denne gruppen med innvandrere er nesten mer velintegrerte en normale svensker.

– Sverige er et velfungerende samfunn og vi har hatt fremgang i innvandringspolitikken vår. Det finnes absolutt områder der det er problemer, og det ser vi at det alltid gjør i en overgangsperiode, sier Bildt.

Dette mener FrP med «svenske tilstander» Ekspandér faktaboks «Svenske tilstander» et samlebegrep som beskriver ulike negative konsekvenser av overdreven innvandring og samfunnets unnfallenhet til å erkjenne og ta tak i problematikken. Eksempler på svenske tilstander er ifølge FrP: Overdreven innvandring

Feilet integrering

Fremvekst av parallellsamfunn

Politikere og media som bortforklarer eller ikke snakker om problemene

Segregering

Ukultur

Negativ sosial kontroll/æreskultur som befester seg

Enklaver preget av lovløshet (No-go soner)

Utenforskap

Ettergivenhet og/eller forståelse ovenfor ukultur (kulturrelativisme)

Innvandring- og integreringskostnader som skaper alvorlige økonomiske utfordringer for samfunnet

Vanskelig debattklima hvor de som tar opp problemene blir mistenkeliggjort eller anklaget for rasisme FrP mener vi har eksempler på og elementer av «svenske tilstander» i Norge, men ikke i like høy grad eller omfang enda. Å stanse fremveksten av svenske tilstander i Norge anse som en av partiets absolutt viktigste samfunnsoppgaver; først og fremst ved å minimalisere innvandringen fra ikke-vestlige land, og sette høyere krav til integreringen.

Vil ikke kommentere lederspekulasjoner

Han sier at innvandringspolitikk fortsatt står i sentrum for den svenske politiske debatten.

– Vi må finne tiltak som kan bidra til at innvandrere kommer inn på arbeidsmarkedet. Det er ingen tvil om at det er mye vi må gjøre for at integreringen skal gå raskere, og det er noe vi snakker om i den politiske debatten.

Lederen for Moderaterna, Anna Kinberg Batra, gikk av tidligere denne uken. Bildt vil ikke kommentere om han ønsker å bli Moderaternas nye leder.

– Viser et ukorrekt bilde av Sverige

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hadde tirsdag en avtale med Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon (Socialdemokraterna) i Stockholm. De to skulle besøke Rinkeby, en bydel med høy innvandrerandel og store sosiale problemer, men Fritzon avlyste møtet like før Listhaug landet i Sverige.

I ettertid har flere politikere reagerte sterkt på Listhaugs Sverige-besøk. Og politisk sjefredaktør i Sydsvenskan og Helsingborgs Dagblad, Heidi Avellan, sier hun oppfatter besøket som valgkamp, ikke et besøk for å lære.

– Jeg oppfatter dette som et grep som er tatt til valgkampanjen. Mitt bilde av Listhaug er at hun er dyktig på PR og at hun ser at hun kan få oppmerksomhet i Norge gjennom å vise et ukorrekt bilde av Sverige og Sveriges innvandringspolitikk.

POLITISK SJEFREDAKTØR: – Jeg oppfatter dette som et grep til valgkampanjen. Listhaug ser at hun kan få oppmerksomhet i Norge gjennom det å vise et ukorrekt bilde av Sveriges innvandringspolitikk, sier Heidi Avellan, politisk sjefredaktør i Sydsvenskan og Helsingborgs Dagblad. Foto: Privat

– Fornuftig å avlyse

Avellan som selv bor i Malmø, sier at Listhaug ikke er den første som kommer til Sverige for å «lære» av Sveriges innvandringspolitikk.

– Det er ikke vanlig å komme hit for å se og lære, og det tror jeg ikke at Listhaug ville gjøre heller. Jeg tror hun kom for å peke og si «se sånn kan det gå». Siv Jensen har også tidligere uttalt at de følger sharia-lover i deler av Malmö. Sylvi Listhaug er ikke den første i historien som kommer hit og gjør dette, og det er helt klart at hun gjør det for sin egen fordel og ikke for å lære for Norges del.

– Var det riktig av Heléne Fritzon å avlyse møtet?

– Heléne Fritzon er helt fersk og har ikke vært minister tidligere. Hun er ikke blitt vant til jobben sin enda, og at hun skulle treffe Listhaug og delta i Listhaugs valgkampanje ville ikke vært fornuftig, sier Avellan.

Hun mener at Fritzon aldri burde takket ja til møtet med Listhaug til å begynne med.

– Hennes rådgiver burde sett hva dette handlet om. Avlysning i siste liten skaper ekstra oppmerksomhet, og den som drar det lengste strået er nok den norske ministeren, siden hun kan vri dette om til at den svenske ministeren ikke klarer å møte hennes argumenter.

– Stort og alvorlig problem

Den svenske journalisten og forfatteren Lars Åberg har skrevet bok om de store sosiale problemene i Malmø som følge av innvandring. Men han mener Listhaug nå overgeneraliserer og bruker ord han ikke ville brukt.

– For eksempel «no go zones». Det stemmer ikke at det er farlig å dra dit for besøkende. Problemet er jo først og fremst sosial kontroll over dem som bor der selv. Som kvinner og jenter som ikke får bevege seg fritt på grunn av såkalt æreskultur.

– Men det er jo en del områder som politiet ikke føler det er trygt å dra inn i?

– Ja, det stemmer at politi, brannbiler og ambulanse har blitt møtt med steinkasting, aggresjon og trusler. Og det er et stort og alvorlig problem som det snakkes mye om i Sverige i dag, sier han.

– Norge en hvit flekk på kartet

Når det gjelder «svenske tilstander», er Lars Åbergs inntrykk at det nesten bare er nettsider og blogger langt ut mot høyresiden som bruker begrepet. Der legger man også gjerne frem voldtektsstatistikk fra Norge for å kritisere svenske myndigheter for at de skjuler omfanget av kriminalitet i Sverige, sier han.

Krimstatistikk som underbygger "svenske tilstander" Ekspandér faktaboks Fremskrittspartiet underbygger begrepet «svenske tilstander» også med statistikk. Det er spesielt svært grov kriminalitet som skiller Norge og Sverige, påpeker FrP. I Sverige var det 34 drap med skytevåpen mellom 2014 og 2016, mens det i Norge var 3 i samme periode. Målt per innbygger fem gang flere i Sverige.

Når det gjelder drapsforsøk med skytevåpen, er forskjellene enda større.

Påtente bilbranner: I Sverige ble det i 2015 registrert 1609 påtente bilbranner, mens det i Norge samme år ble registrert 12. Kildene som FrP har brukt er Kripos og Brottsforebyggande rådet (Brå)





– Men generelt så er interessen for svenske medier svært liten når det gjelder naboland som Norge og Danmark. De få gangene Stockholmsmedier trekker oppmerksomhet mot Danmark, handler som regel om innvandringskritiske Dansk Folkeparti – og Norge må jeg nesten si er som en hvit flekk på kartet.

FORFATTER: – «De svenske tilstandene» er knapt noe vi prater om i Sverige, sier Lars Åberg. Foto: Lars Strandberg

Åberg sier at Sveriges oppfatning er delt når det gjelder syn på konsekvensene av migrasjon. Mange kjenner seg absolutt igjen i utenlandske beskrivelser av en stat preget av segregering og kriminalitet, mens mange andre er like sikre på at problemene er overdrevne.

– Jeg mener at en åpen debatt er nødvendig for å identifisere og løse problemene. Lokale politikere har lenge unngått en slik debatt om de negative aspektene av byens utvikling. En viktig grunn, tror jeg, er at de ikke vet hva de skal gjøre, sier han.