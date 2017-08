Mener Listhaugs Sverigebesøk er valgkamp

Statsministeren sier hun ikke har kommentarer til at det svenske sosialdemokratiske migrasjonsministeren har avlyst et planlagt møte med den norsk innvandrings- og integreringsministeren.

Sylvi Listhaug hadde avtale om å treffe den sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzon ved 14-tiden i dag, men på flyet fra Oslo til Stockholm ble hun informert om at møtet er avlyst.

Migrasjonsminister Fritzon skriver i en e-post til VG at besøket viser seg å være et innslag i den norske valgkampen og at Listhaug virker mer interessert i å spre et misvisende bilde av Sverige.

Selv avviser Listhaug at hun bruker besøket i den svenske bydelen Rinkeby som en kulisse for sin egen valgkamp.

– Jeg mener det er relevant for norske befolkninga å få kunnskap om hva som skjer her, sier hun og understreker at hun er i Sverige for å lære.

Mener det er en del av valgkampen

Statsminister Erna Solberg mener timingen for besøket viser at dette er en del av valgkampen.

– Det er ingen tvil om at når en statsråd reiser en uke før valget, er det også for å illustrere deler av politikken man står for, sier hun til pressen hun møter på flyplassen i Tromsø.

Solberg legger til at Listhaug også må passe på at det hun sier er i overensstemmelse med det myndighetene lokalt sier om situasjonen.

Solberg sier Arbeider partiet selv har hatt flere slike besøk.

– Jeg har sett Arbeiderpartiet har hatt representanter for Sosialdemokraterne på sine landsmøter og de har brukt eksempler fra oss tilbake i sitt land. Ap er mer gjennomført i å invitere politikere fra andre land for å putte dem inn i en norsk kontekst enn noen på høyresiden, sier hun.