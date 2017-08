Stockholms byrådsleder om Listhaug: – Usmakelig utnyttelse av Stockholms gjestfrihet

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) hadde tirsdag en avtale med Sveriges migrasjonsminister Heléne Fritzon (Socialdemokraterna) i Stockholm.

De to skulle besøke bydelen Rinkeby, som er kjent for å ha høy innvandrerandel og store sosiale problemer, men Fritzon avlyste møtet like før Listhaug landet i Sverige.

Nå har flere politikere – både norske og svenske – reagert sterkt på Listhaugs Sverige-besøk. I et innlegg på sin Facebook-side, som nå er fjernet, skrev Stockholms byrådsleder Karin Wanngård (Socialdemokraterna) at Sverige og Norge lenge har hatt et nært bånd og lært av hverandre.

Stockholms byrådsleder Karin Wanngård refser Listhaug. Foto: Magnus Selander

– Men integreringsministeren var åpenbart ikke interessert i å lytte, lære eller ha en dialog. Hun var ikke interessert i å høre at ungdomsarbeidsløshet i Rinkeby har minsket med 30 prosent på tre år, som et resultat av en aktiv integreringspolitikk, het det i innlegget.

– Derimot var hun interessert i å bruke Stockholms gjestfrihet for å skaffe seg poenger i den norske valgkampen som bekrefter et verdensbilde hun er tjent med, skrev byrådslederen.

Noen timer etter at Facebook-innlegget ble publisert, er det blitt fjernet fra Wanngårds Facebook-side. Men byrådslederens kritikk av Listhaug er oppsummert i et debattinnlegg på Aftenpostens nettisder.

– Handler om å ikke gjøre samme feil

Til NRK sier Sylvi Listhaug at inntrykket hun har av Sveriges asylpolitikk, som hun tidligere har beskrevet som «totalt mislykket», er basert på beskrivelser som svensk politi har gitt i sine rapporter.

– Folk som bor her mener du er på safari?

– Det kan være at mediene har blåst det opp. Jeg er ikke på safari, jeg er her for å lære. Jeg mener det er tatt ut av alle proporsjoner. Jeg er her for å høre hvilke erfaringer svenskene har gjort seg. Hvor gikk det galt, og hva vi kan gjøre annerledes i integreringspolitikken. Nå er det reine hysteriet, sier Listhaug.

Videre sier hun at det ikke handler om å være respektløs, men om å lære, slik at Norge ikke gjør samme feil som svenskene har gjort.

MDG-Hansson: – Jeg er målløs

Tidligere i dag meldte Aftonbladet, Sveriges største avis, at Norges regjering skal ha advart svenskene om Listhaugs besøk. Både Statsministerens kontor og Utenriksdepartementet har senere sagt at dette er helt ukjent for dem.

MDG-Hansson: – Listhaugs reise til Rynkeby er jo i seg selv en provokasjon. Jeg er helt målløs. Foto: NRK

Rasmus Hansson fra Miljøpartiet De Grønne sier til NRK at dersom dette stemmer, så er det en sak som «kvalifiserer til mistillit».

– Dette stiller regjeringen i vanry, og nå krever vi at Solberg tar ansvar, sier Hansson i en kommentar.

– Listhaugs reise til Rinkeby er jo i seg selv en provokasjon. Jeg er helt målløs, sier han.