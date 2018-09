Cappelen hevder Jensen hjalp ham etter ruskjøring

Det er under utspørringen fra statsadvokat Lars Erik Alfheim at Cappelen forteller om trafikkulykken, som han beskriver som alvorlig. Han hadde kjørt inn i en annen bil bakfra.

– Jeg fikk panikk, og bare stakk av. Jeg ringte Eirik og spurte hva jeg skulle gjøre. Han sa han skulle sende noen han kjente, så vi kunne legge lokk på dette. Det kom en fyr fra Majorstua politistasjon, han så på skadene på bilen og jeg tok en utåndingstest, forteller Cappelen i retten.

Alfheim sier politimannen skal vitne senere i saken.

– Hvorfor gjorde han det? spør Alfheim.

– Fordi Eirik Jensen hadde bedt ham om det. Jeg var vel ikke helt i vater rusmessig. Vi skulle vel legge lokk på at jeg hadde vært ruset, svarer hasjsmugleren som har sittet på Ila siden pågripelsen i 2013.

Tidligere på torsdagen sa Cappelen at Eirik Jensen hadde vært som en far for ham.

Ankesaken til Jensen og Cappelen Ekspandér faktaboks Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Ankesaken startet opp 28. august. Rettssaken skal pågå til februar, og skyldspørsmålet avgjøres av en jury (vanlige folk).

Forelegg og kjøretillatelse

Saken endte med at Cappelen fikk et forelegg.

– Men det var en alvorlig hendelse, for jeg tror personen i bilen fikk en personskade. Jeg tror kanskje jeg mistet førerkort. Jeg fikk dette forelegget, men han som skriver det ut, utsteder samtidig en midlertidig kjøretillatelse til meg. Jeg tror det var i seks måneder.

– Hvorfor skulle du ha midlertidig kjøretillatelse? spør Alfheim.

– Jeg drev jo og omsatte narkotika. Jeg skulle kjøre rundt og møte folk og samle inn penger, kjøre til utlandet og dra til flyplasser. Det var viktig for virksomheten. Hadde jeg blitt stoppet i en bil uten førerkort, med rulleblad, så hadde det blitt utvidet kontroll av bilen med en gang. Jeg kjørte den flotteste BMW-en man kunne kjøre på den siden. Rent materielt sett var ting på stell. Jeg tjente penger, svarer Cappelen.

Tidslinje: De viktigste hendelsene i Eirik Jensen-saken

Bekreftet at han grep inn

I tingretten forklarte Jensen dette om hvorfor Cappelen midlertidig kjøretillatelse. Jensen bekreftet at han grep inn.

– Cappelen slet med sitt i denne perioden. Kontakten var ikke den samme som i 1995. Men hvis jeg har tatt dette initiativet, har jeg ikke gjort det på egen hånd. Det må ha vært et politimessig behov. Vi trengte vel at han var mobil, sa Jensen.

Cappelen sier han også fikk råd fra Jensen etter å ha blitt stoppet med narkotika av politiet i København i 2010.

– Jeg diskuterte med Eirik, og vi fant ut at det beste var å dra til Danmark å gjøre opp der. I Danmark ble det bare et forelegg på 2000 kroner for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Om jeg ikke hadde gjort det, hadde jeg fått ubetinget fengsel i Norge, og jeg kunne mistet retten til å kjøre, sier Cappelen.

Jensens forsvarer sier Eirik Jensen har gjort dette fordi Cappelen var en viktig informant og kilde.

– Jensen har hjulpet ham hele veien fordi han har vært en viktig informant og kilde for politiet. Dette har skjedd innenfor rammene av norsk lov, sier forsvarer John Christian Elden.