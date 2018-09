Det er dag sju i ankesaken, og statsadvokat Lars Erik Alfheim leder utspørringen av Gjermund Cappelen. Hasjsmugleren sier samarbeidet kom i gang rundt 1994, og at Jensen skulle passe på at laster ikke ble tatt.

– Men Jensen har også vært en venn av meg, som har brukt mye tid på å hjelpe meg med mine utfordringer, både når det gjelder sønnen min og narkotikamisbruk, sier Cappelen.

Han beskrive Jensen som en far.

– Moren min sa i tingretten at Eirik har vært som en farsfigur for meg, og det tror jeg egentlig stemmer. Han passet på meg, sier Cappelen.

Han hevder samtidig at de inngikk et kriminelt samarbeid som førte til deres undergang.

– Det verste som har skjedd er at vi traff hverandre. For vi har ødelagt hverandre, sier Cappelen.

Ankesaken til Jensen og Cappelen Ekspandér faktaboks Den pensjonerte politimannen Eirik Jensen ble i tingretten i 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj. Gjermund Cappelen ble dømt til 15 års fengsel for grov korrupsjon og innførsel av 16,7 tonn hasj. Jensen har anket skyldspørsmålet. Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen. Ankesaken startet opp 28. august. Rettssaken skal pågå til februar, og skyldspørsmålet avgjøres av en jury (vanlige folk).

To forskjellige historier

Eirik Jensen har sagt at Cappelen var «etterkrigstidens beste informant for Oslo-politiet», og at det var grunnen til at de hadde mange møter, samtaler og SMS-utvekslinger. Cappelen sier de har samarbeidet om hasjsmugling.

Ifølge Cappelen fulgte Jensen med på om transporter med hasj ble stoppet, slik at Cappelen kunne bli varslet.

– Jeg kan tenke meg at det har vært stressende å ha dette samarbeidet gående med meg, sier Cappelen.

Han nevner også at han har møtt det ene barnet til Jensen. Den medtiltalte virker ikke fornøyd når dette sies i retten.

Jensen kaster seg frem og tilbake i stolen og ser oppgitt ut.

Cappelen taus om medhjelpere i retten

Gjermund Cappelen anket for å få mer strafferabatt, men er fortsatt taus om flere personer i hasjnettverket.

Statsadvokat Lars Erik Alfheim har torsdag gått gjennom personene i hasjnettverket til Gjermund Cappelen. Etter pågripelsen av Cappelen i desember 2013 fant politiet flere lapper med regnskaper som Cappelen hadde ført. Der står det oppgitt kodenavn.

– Vil du si hvem det er? spør Alfheim.

– Noen av dem, svarer Cappelen.

«Kunne gitt mer strafferabatt»

LEDER UTSPØRRING TORSDAG: Statsadvokat Lars Erik Alfheim. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Selv om Cappelen har erkjent smugling av tonnevis med hasj, nekter han fortsatt å oppgi navn på alle medhjelperne.

At Cappelen ikke oppgir alle navn kan svekke hans muligheter til å få maksimal strafferabatt. Tingrettsdommer Kim Heger skrev dette i dommen fra 2017:

«Cappelen har under etterforskningen og i retten i svært liten grad villet forklare seg om sine leverandører i utlandet. Likeledes har han til politiet og i retten vært svært forbeholden hva gjelder nettverkets og øvrige medarbeideres rolle. Bortsett fra om Jensen, har Cappelen forklart seg i liten eller i ingen grad om andre i nettverket ut over det de allerede har tilstått. Sånn sett har han ikke i nevneverdig grad hjulpet politiet i etterforskningen mot leverandører og andre i nettverket, noe som i tilfellet kunne gitt ham ytterligere strafferabatt av betydning.»