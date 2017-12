Etter at NRK avslørte at Nødnettet hadde blitt driftet ulovlig fra India, jobbet både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) med å endevende IT-systemet til Nødnett og dets underleverandører, Motorola og Broadnet.

I november ble det kjent at Nkom hadde funnet flere lovbrudd, og at de ville ilegge Broadnet bøter.

Nå har Broadnet valgt å klage på vedtaket.

– Vi fastholder at vi ikke har brutt loven slik Nkom hevder. Vi er uenige med Nkom i både beskrivelse og forståelse av de faktiske forhold, juridiske vurderinger, måten deler av tilsynet er gjennomført på og de konklusjonene Nkom trekker, sier driftsdirektør Torbjørn Krøvel i Broadnet i en pressemelding.

Klagen ble levert mandag 11. desember.

– Håndtert det som en svært alvorlig sak

Broadnet har samarbeidet med myndighetene som har gransket selskapet, og dette samarbeidet fortsetter til tross for klagen.

Driftsdirektør i Broadnet, Torbjørn Krøvel. Foto: NRK

Krøvel sier at Broadnet hele tiden har håndtert dette som en svært alvorlig sak.

– Vi besluttet raskt å ta driften hjem til Norge for å overta driften i egen regi. Broadnet jobber tett sammen med Direktoratet for Samfunnsberedskap, og andre myndigheter, for å forsikre at brukere av våre nettverk og systemer skal være trygge på at sikkerheten til enhver tid er ivaretatt, sier han.

– Uklart lovverk

Også PST etterforsket Nødnettet og underleverandørene, men henla i forrige måned saken, til tross for at PST hadde funnet en rekke brudd på sikkerhetsloven.

PST begrunnet henleggelsen med et uklart lovverk og sa at sikkerhetsloven ikke er klar nok på hva som faktisk er straffbart.

Broadnet viser blant annet til nettopp PSTs konklusjon i sin klage.

– PST legger særlig vekt på at vi ikke ble gitt tilstrekkelige forutsetninger for å innrette virksomheten i tråd med et uklart og krevende lovverk, sier Krøvel.

– Vi mener det er viktig at bransjen kan være trygg på at regelverket vi forholder oss til forvaltes på en klar og forutsigbar måte. Derfor ønsker vi at Samferdselsdepartementets vurdering av vår klage både på form og innhold og for å sikre forsvarlig saksbehandling.