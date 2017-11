PST henlegger Nødnett-saken

NRK oppdaterer saken

Politiets Sikkerhetstjeneste har etterforsket Nødnettet og underleverandørene siden februar.

Etterforskningen skjedde etter at NRK avslørte at deler av IT-systemet til Nødnett i flere måneder hadde vært driftet fra India.

PST har funnet en rekke avvik fra sikkerhetsloven i Nødnett-saken.

Men PST vil altså ikke bruke mer tid på saken.

PST mangler hjemmelsgrunnlag

Avvik gjelder blant annet svakheter i den generelle sikkerhetsforståelsen hos flere aktører knyttet til nødnettet. PST

PST skriver i en melding dette:

«Etterforskingen har avdekket flere avvik fra sikkerhetslovens krav. Avvik gjelder blant annet svakheter i den generelle sikkerhetsforståelsen hos flere aktører knyttet til nødnettet. Det er likevel ikke avdekket klare, straffbelagte lovovertredelser. Hjemmelsgrunnlaget for å kunne ilegge straff etter sikkerhetsloven med forskrifter er uklart.»

Tidligere i dag ble det kjent at Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet har funnet flere lovbrudd og ilegger Broadnett bøter.

PST skriver at henleggelsen ikke innebærer en frifinnelse av aktørene i saken.

«Henleggelsen innebærer ingen konstatering av straffeskyld hos noen aktør, men heller ingen konstatering av at Broadnet eller andre aktuelle aktører har opptrådt i tråd med sikkerhetslovens krav. Tvert i mot synes det klart at ansvarlige myndigheter og aktører må ta grep for å sikre at skjermingsverdige objekter beskyttes slik de skal i henhold til loven.»

PST legger til grunn at tilsynsmyndighetene NSM og Nkom i den videre oppfølgingen kan gi pålegg knyttet til drift og at Nkom også kan ilegge gebyr.