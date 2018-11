Bremsestilen din kan koste deg dyrt

Rust på bilens bremser er et økende problem på nye biler og elbiler, ifølge NAF. Flere får beskjed om at de må bytte ut bremseskivene bak på bilen før bilen når sin første EU-kontroll, det vil si før bilen er fire år. Noen må bytte bremseskiver på en to år gammel bil.

–Det er mindre bremsekraft bak enn foran på bilen, så når vi kjører pent og pyntelig, slik man bør gjøre, så bremser vi mest med framhjulene. Det blir da liten bevegelse på bremsene bak som da vil sette seg noe fast over tid, som vil medføre rust i bremseskiver da en ikke får kjørt de rene. Slik oppstår rusten, sier Audun Bergerud, teknisk konsulent i NAF (Norges Automobil-Forbund).

Denne bilen er to år gammel og har fått en del rust på bremseskivene. Foto: Aud Darrud / NRK

Bremsestilen

Rust på bremseskivene kan skyldes flere ting, som hvor mye bilen brukes og salting på veiene. Men mange har en pen og forsiktig kjørestil og bremser deretter pent ned. De oppfordres til å trå litt hardere på bremsen og bruke håndbrekket en gang iblant.

– Ikke slik at man skaper panikkbremsing, men at man trår hardere på bremsen når omgivelsene er trygge. Da får man en bevegelse i bremseklossene og bremseskivene blir rene, sier han.

På alle nye biler i dag er det bremseskiver i stål både foran og bak på bilen, og det er som regel bremseskivene bak som ruster mest.

– For noen år siden hadde vi ikke dette problemet. Da hadde vi det man kalte for trommelbremser, et mer lukket system som ikke ble så påvirket av hvordan man bremset eller ytre miljø, som salting, sier Bergerud.

Bruk bilen som normalt men brems gjerne litt hardere iblant, sier teknisk konsulent og NAF-advokat, Audun Bergerud.

Større problem for elbiler

Norges Automobil-Forbund mener at det kan bli et større problem for elbiler enn det gjør på standard bilene i dag.

– Elbilene regenerer jo strøm når du slipper gassen, så hjula går tungt og lader, og da slipper du å bruke bremsen enda mindre. Så dette er noe vi må følge med på, sier Audun Bergerud i NAF.

Det kan koste mellom 3–5000 kroner å bytte ut bremseskivene på en bil, og en bytter da ut bremseklossene samtidig. I noen tilfeller må også bremsecalipere (som trykker bremseklossene mot skiven) byttes, da blir kostnaden enda dyrere.

– Bremsestilen kan koste deg dyrt, om bremsene blir brukt for lite, sier Bergerud.

På vinterhalvåret når veiene blir saltet kan det også av og til være lurt å spyle av salt og sørpe bak bakhjulene og eventuelt underspyling. Foto: John Ertesvåg/ Sogndal bilpleie

Få dekkes av garanti

Fordi rust kan redusere bilens bremseeffekt kontrolleres gjerne bremseskivene i sammenheng med service og hjulskift. Dersom det er mer enn 25 prosent rust på én side av bremseskiven må den byttes ut. Forbrukerrådet har undersøkt 31 bilmerker og kun Mazda, Subaru, Volvo og Mitsubishi har garanti mot rust på bremseskiver.

– Utslitte slitedeler dekkes verken av garanti eller reklamasjon, og må derfor dekkes av eier, opplyser Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Mer salt på veiene nå

Salting gir økt sikkerhet og bedre fremkommelighet på veiene, og det saltes mer nå enn tidligere. Mengden av salt varierer i forhold til om det er minusgrader eller plussgrader. Det brukes magnesiumklorid sammen med saltet for å binde støv fra veiene vinterstid. Bruken av magnesiumklorid øker også faren for rust på kjøretøy.

– Det er mer trafikk på veiene og kravene til god friksjon om vinteren har økt. Vegnettet utvides. Alt dette bidrar til mer bruk av salt. Folk har også et annet krav til fremkommelighet nå enn tidligere, sier Kjell Solem, pressesjef ved Vegdirektoratet.

Les også: Statens vegvesen tar selvkritikk: Veien skulle vært saltet

Les også: Nye biler ruster raskere enn før