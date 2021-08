Brann spredte seg blant båter som lå fortøyd i Rørvik

Rundt klokken 03.20 fikk politiet melding fra folk på vei hjem fra fiske om at det brant i en stor båt i Pettersholmsundet .

– Under meldingsmottak sprer brannen seg til flere båter. Når brannvesenet kommer frem så brenner det i fire båter, sa operasjonsleder ved Trøndelag politidistrikt, Wenche Johnsen til NRK tidlig mandag morgen.

Stor spredningsfare

Brannen spredte seg på eksplosjonsartet vis.

– Det ligger 12–13 båter fortøyd i området, og det jobbes med å flytte båter så brannen ikke sprer seg, forteller Johnsen.

Redningsskøyta ble også rekvirert, så man kunne komme til havna sjøveien.

Folk sov i båtene

Det ble etterhvert klart at det lå folk og sov i enkelte av båtene i havna.

– De ble vekket og evakuert, sier Johnsen.

En totalskadd båt ble slept inn til fjæra, med tanke på fare for lekkasje. Men 110-sentralen i Namsos kunne etterhvert fortelle at det ikke var fare for lekkasje fra noen av båtene.

Fikk kontroll på brannen

Rundt klokken 05.00 meldte politiet at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Alle eierne av de fire båtene som det brant i, er gjort rede for. Det er ingen personskade, sier operasjonsleder Johnsen.

Det er så langt ingen meldinger om at noen er savnet.