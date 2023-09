Borgerlig brakvalg: – En 99 år lang tradisjon er brutt

Jubelen sto i taket på valgvakene for nesten alle de borgerlige partiene da de første valgprognosene tikket inn.

Høyre går frem over 5 prosent siden sist valg, og ligger foreløpig på 25,5 prosent oppslutning i NRKs prognose.

– En 99 år lang tradisjon er brutt, sa Høyre-leder Erna Solberg fra talerstolen rett etter kl. 23.30.

Hun understreket at Høyre for første gang siden 1924 er landets største parti.

Kun KrF merker foreløpig antydning til nedgang eller å stå stille på borgerlig side.

– La meg særlig få lov til å gratulere våre naturlige samarbeidspartnere: Frp, KrFog Venstre, med meget gode valg, sa Solberg.

Oppslutning i hele landet Type valg Kommunevalg Fylkestingsvalg Alle valgresultatene

Høyre frem i store og små kommuner

Allerede er det klart at borgerlig side får flertall i store kommuner som Bærum, Kristiansand og Sandnes.

Høyre er også det klart største partiet i Oslo, Bergen, og Trondheim.

– Det er et veldig godt utgangspunkt for det jeg vet blir tøffe forhandlinger det neste dagene, sier Solberg.

Samtidig peker Høyre-lederen på stedvis enorme byks, som i Åmot, der partiet gikk fra 9,4 til 39,9 prosent oppslutning

– I sum går de tre partiene frem 9,7 prosentpoeng. Det gjør at Erna Solberg får en dobbel effekt. Både at Høyre gjør det veldig bra, og at de andre gjør det bra samtidig, sier NRKs politiske kommentator Lars Nehru Sand.

Sylvi Listhaug lovet ingen hvile for Frps medlemmer etter det første valget med oppgang for partiet siden 2011. Foto: Stian Haraldsen / NRK

Seiersbrøl fra Bristol

Stemningen var minst like god hos Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug, da hun gikk ut på talerstolen på staselige Hotel Bristol kl. 22.45.

Partiet ser ut til å få godt over 10 prosent oppslutning nasjonalt. Flere ordførere er også godt nytt for et part som lenge har slitt lokalt.

– Nå har vi greid å snu trenden. Dette er det første valget siden 2011 der vi går frem. Dette er starten på en oppbygging som skal videre, sa Listhaug.

Foto: Stian Haraldsen

I Flekkefjord gjør Frp det så bra at de ikke har nok folk på valglisten. I Sandnes ser partiet sammen med Høyre ut til å få rent flertall.

– For dere som tenker at «Nå er valget over, så nå skal vi hvile»: Det skal vi aldeles ikke. Dette er starten på at vi tar Norge fremover, sa Listhaug fra talerstolen.

Mye av æren kastet hun ungdomspartiet FPUs vei. Etter talen fikk FPU-leder Simon Velle en god klem.

Venstre har satt foten ned for samarbeid med de radikale fløypartiene. I Tromsø og Oslo har de ikke villet bli med på de rødgrønnes samarbeid med Rødt. Foto: Christian Breidlid / NRK

Venstre: – Pleier å klatre noen poeng før nachspiel

Også på Venstres valgvake var det mange smil å se etter de første prognosene. Partiet ser ut til å gå opp med én prosent fra forrige valg.

– Forhåpentligvis skal vi iallfall bikke 5 prosent, men målet er at vi også bikker 6 prosent, sier en forhåpningsfull nestleder i Venstre, Abid Raja.

Før han, med glimt i øyet, legger til:

– Jeg er en litt overambisiøs person da.

Det ble endelig en opptur i årets kommunevalg for Venstres nestleder Abid Raja. Foto: Christian Breidlid / NRK

Venstre befester sin posisjon som et viktig samarbeidsparti i mange store kommuner.

I likhet med partiets nestleder, tror også leder for Venstre Oslo, Grunde Almeland, at partiet vil fortsette å klatre på meningsmålingene.

– Også er vi i Oslo Venstre ikke langt fra å kapre det sjette mandatet, og kjenner jeg tradisjonen rett nå, så pleier vi å klatre noen prosentpoeng før nachspiel.