Borch blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister – Pollestad blir landbruksminister

Fredag formiddag utnevner statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) ny forsknings- og høyere utdanningsminister fra Sp.

Det vil bli gjort under statsråd på Slottet i dag klokken 11.30.

NRK erfarer at Sandra Borch blir ny forsknings- og høyere utdanningsminister, mens Geir Pollestad blir ny landbruksminister.

Det var TV 2 og VG som meldte om statsrådsendringene først.

Klokken 12.30 blir det pressekonferanse med statsministeren i presserommet i regjeringens representasjonsanlegg.

STATSRÅDER: Borch og Pollestad da de ankom middag for stortingsrepresentantene på slottet i 2021. Foto: Torstein Bøe / NTB

Trakk seg som statsråd

21. juli kunngjorde Ola Borten Moe at han trekker seg som statsråd.

Avgjørelsen kom i kjølvannet av at Moe innrømmet å ha brutt habilitetsreglene etter å ha kjøpt våpenaksjer i Kongsberg Gruppen.

Dette er saken Ekspander/minimer faktaboks Borten Moe braut regelverket då han i januar var på eit regjeringsmøte om ein milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Veka før kjøpte han aksjar for over 400.000 kroner i Kongsberg Gruppa. Selskapet blir indirekte eigd 25 av Nammo.

Statsråden braut også habilitetsregelverket då han deltok i eit møte i regjeringa 30. mars. Der auka regjeringa ramma for kontrakten med Nammo.

Han innrømmer også andre aksjekjøp dei siste åra, og at desse har vore eit brot på retningslinjene til regjeringa.

Økokrim seier dei vil undersøke saka. Han hevdar sjølv å ikkje ha hatt innsideinformasjon.

Han gikk også av som nestleder i Senterpartiet og tar ikke gjenvalg til Stortinget i 2025.

Nye statsråder

Borch regnes blant kandidatene til å bli ny nestleder på Senterpartiets landsmøte neste år.

Geir Pollestad (44) er fra Nærbø i Rogaland, og har sittet på Stortinget siden 2013. Han er jurist og har vært en profilert distriktspolitiker i arbeidet med blant annet kommunal-, sosial- og samferdselspolitikk.

Sandra Borch (35) kommer fra Lavangen i Troms, og har sittet som landbruks- og matminister i Støre-regjeringen siden oktober 2021. Hun er også utdannet jurist, og har vært stortingsrepresentant fra Troms siden 2021.

– Vi har mange store utfordringer

Leder i Universitets- og høgskolerådet, Sunniva Whittaker, ønsker Borch hjertelig velkommen som ny statsråd.

– Vi håper vi får opprettet en god dialog med henne så raskt som mulig, sier Whittaker.

– Det er en veldig spennende sektor å jobbe med, og vi har mange store utfordringer framover som er viktige å diskutere.

På spørsmål om hva som er aller viktigst nå peker Whittaker på å få fortgang i arbeidet med stipendordninger for internasjonale studenter.

SAMARBEID: Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen ser frem til samarbeidet med den ny statsråden. Foto: Johanna Hauge

Rektor ved Universitetet i Oslo Svein Stølen ser frem til samarbeidet med den ny statsråden.

– Det er viktig at hun styrer i det store og ikke i det små og sikrer den automien og friheten som har vist seg så viktig for at institusjonene og forskerne best mulig bidrar til kunnskapsutvikling for et bærekraftig samfunn; miljømessig, sosialt og økonomisk, sier Stølen.

Leder i Norsk studentorganisasjon, Oline Sæther, sier de er glade for å få en statsråd med erfaring fra Stortinget og regjering på deres felt.

– Vi tror det gir gode forutsetninger for å hoppe inn i store saker med tanke på studiestøtte og stipendordning for internasjonale studenter, sier Sæther.

– Hun har studert juss, det er bra. Vi håper hun husker tilbake til sin egen tid som student.

Store oppgaver fremover

– Det er veldig spennende med ny landbruksminister, og Geir Pollestad har vært landbrukspolitisk talsmann for Senterpartiet tidligere og kjenner jordbruket godt. Han kommer fra Rogland som er et av de største jordbruksfylkene i Norge, så det kan bli veldig interessant.

STORE OPPGAVER: Leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, mener den nye ministeren har store oppgaver foran seg. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Det sier leder av Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg. Han mener den nye ministeren har store oppgaver foran seg.

– Har du større forventninger til Pollestad enn til Borch?



– Ja, selvfølgelig. Han har uttalt tidligere at han forstår hvor viktig dette er, svarer han.

Solberg trekker blant annet frem at Pollestad støttet bondeopprøret på Facebook-siden sin.

– Det betyr jo ikke at han støtter alt bondeopprøret har stått for, men at han sympatiserte med at bøndene skulle få det bra i forrige valgkamp. Det husker vi jo godt, og vi gleder oss over å jobbe sammen med ham fremover nå, avslutter han.

– Overraskende

Leder i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft, mener det er overraskende å miste nåværende landbruksminister Sandra Borch.

SPENT: Leder i Rogaland Bondelag, Ståle Hustoft, tror den nye ministeren har store sko å fyll. Foto: Gisle Jørgensen

– Kommunikasjonen med henne har vært veldig god, og vi opplever at hun har fortsatt det hun har drevet med, sier Hustoft.

Han er spent på den nye ministeren, men tror han likevel har store sko å fylle.

– Han kjenner Rogaland godt, og det blir spennende å se hvordan han får gehør inne i regjeringen. Jeg har ingen skepsis til Pollestad, men Borch har vært voldsom på å få med regjeringa på landbrukspolitikk.