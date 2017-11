Birger Vikøren midlertidig ansatt som SSB-direktør

Vikøren kommer fra stillingen som stabsdirektør i Norges Bank. Han har tidligere vært direktør i avdeling for pengepolitikk og nestleder i avdeling for finansiell stabilitet samme sted, samt administrerende direktør i Statens finansfond.

Utdannet ved UiO

Vikøren har sosialøkonomisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1986. Han tok doktorgrad i samfunnsøkonomi ved UiO i 1994.

Vikøren uttaler i en pressemelding at han fikk forespørselen om jobben tirsdag og at han takket ja etter å ha tenkt seg litt om.

SSB har viktige samfunnsoppgaver og flinke medarbeidere, og det er to ting som alltid har vært viktig for meg ved jobbvalg, sier han. Jeg merker meg at det har vært reist bekymringer eksternt om SSB kan levere på deler av sitt samfunnsoppdrag.

Det er en bekymring jeg vil gripe fatt i med det samme i samarbeid med resten av organisasjonen og i god dialog med styret og departementet, sier Vikøren.

SSBs omorganisering har fått stor oppmerksomhet i de siste ukene.

Meyer sluttet mandag

Administrerende direktør Christine Meyer sluttet i SSB på mandag etter uker med bråk og politisk drakamp med finansminister Siv Jensen.

Da hadde hun blitt innkalt til flere oppvaskmøter med finansministeren og måtte forklare seg om SSBs planer om omorganisering. Finansministeren uttalte på et av disse møtene at hun ikke lenger hadde tillit til Meyer som SSB-sjef, dermed måtte hun slutte i jobben.

Samme dag som Meyer sluttet ble Bjørnar Gundersen utnevnt som fungerende SSB-sjef fram til Finansdepartementet fikk på plass en konstituert midlertidig direktør.

Finansdepartementet vil lyse ut åremålsstillingen som administrerende direktør i SSB i god tid før Vikørens tilsettingsperiode opphører.