Betalte drapssiktet 35.000 kroner: ­ – Bestillingen var å gi Jonas juling

NRK kan nå komme med helt nye opplysninger i den oppsiktsvekkende drapssaken.

I avhør har 32-åringen forklart seg om den dramatiske tiden før Jonas ble skutt og drept, men nekter for at han var med å planlegge et drap. Han har likevel kommet med en rekke innrømmelser.

– Bestillingen var å gi Jonas juling, sier mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK.

Oppdraget skal, etter det NRK får opplyst, ha blitt gitt til den drapssiktede 28-åringen fra Rena. Han har ikke villet la seg avhøre av politiet.

Advokat Thomas Randby, som forsvarer 28-åringen, ønsker ikke å kommentere NRKs opplysninger.

35.000 kroner

Etter det NRK får opplyst skal Noresund-mannen ha betalt 28-åringen fra Rena 35.000 kroner.

Dette vil verken politiet eller de to forsvarene kommentere

Ifølge NRKs opplysninger ble 32-åringen tidlig sett på som den mulige hovedmannen som trakk i trådene før drapet.

Advokat Hasle sier at Noresund-mannen helt fra første avhør har nektet for at han har bestilt et drap på Henriksen.

Advokatene Jon Anders Hasle og Arve André Larsen forsvarer den siktede 32-åringen. Foto: Hans-Kristian Rangnes / NRK

– Påtaleansvarlig har allerede uttalt seg mye om min klient. Det har fremkommet at han var med på planlegging av plaging og banking av Jonas. Men han har fra første stund nektet for å ha vært med på noe drap, sier forsvareren..

Advokat Jon Anders Hasle vil heller ikke si mye om motivet bak, men bekrefter at klienten hans ønsket å «plage» Henriksen.

Les også Jonas-drapet: Politiet mener «hovedmann» bestilte minst elleve andre hendelser

I tiden før drapet ble Henriksen utsatt for en rekke hendelser som hærverk, trusler og vold.

– Han og flere andre har ønsket å plage Jonas. Vi opplever at det har vært en overfokusering på min klient og sjalusimotiv. Vi mener det er i beste fall unyansert, for det er flere som har hatt et motiv for å plage Jonas, sier Hasle til NRK.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Drapet på Jonas Henriksen: Moren forteller».

HÆRVERK: Her går to personer til angrep på lastebilen til Henriksen. Det skjedde før drapet, og politiet knytter hærverket til de siktede i saken. Du trenger javascript for å se video. HÆRVERK: Her går to personer til angrep på lastebilen til Henriksen. Det skjedde før drapet, og politiet knytter hærverket til de siktede i saken.

Fem siktet

Til sammen er fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drapet på Jonas Aarseth Henriksen (30).

Han ble funnet skutt og drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal den 17. august i fjor.

De fem siktede ifølge politiet hatt forskjellige roller i saken, og en sentral teori er at han ble lurt opp til åstedet av en eller flere av de siktede.

Alle de fem nekter straffskyld for drap eller medvirkning til drap. Det er kun 28-åringen fra Rena som fortsatt sitter varetektsfengslet.

privat Jevnaker-mann (35) Status: Pågrepet i Jevnaker 3. oktober.Siktet for drap eller medvirkning til drap, og ble løslatt fra varetekt i slutten av oktober Erkjenner ikke straffskyld. 35-åringen er straffedømt flere ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Ifølge NRKs opplysninger var siktede en bekjent av drapsofferet. Noresund-mann (32) Status: Pågrepet i Noresund 30. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Løslates fra varetekt 20. desember. Erkjenner ikke straffskyld. Tidligere dømt for blant annet vold og salg av dopingmidler. Hovedteorien til politiet skal være at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger. Hønefoss-mann (32) Status: Pågrepet tirsdag 26. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Løslates fra varetekt 20. desember. Erkjenner ikke straffskyld. Han var en bekjent av drapsofferet. Mannen ble innkalt til vitneavhør hos politiet og ble pågrepet under avhørt. 32-åringen er tidligere dømt i flere straffesaker, inkludert vold mot en politibetjent. Elverum-mann (30) Status: Pågrepet 20. september i Elverum. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Løslates fra varetekt 20. desember. Erkjenner ikke straffskyld. Han er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Rena-mann (28) Status: Pågrepet på Rena 14. september. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet ber om ytterligere åtte ukers varetekt. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av «tidligere erfaringer med politiet» ikke har tillit til dem.