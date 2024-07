Jonas-siktet forsvant etter drapet: – Vi har en formening om hvor han er

Politiet bekrefter at mannen har status som siktet i saken.

Etter det NRK får opplyst, skal han ha returnert til Norge på forsommeren etter nærmere ett år i utlandet.

Mannen skal blant annet ha delt bilder av seg selv på sosiale medier som viser at han er i Norge og han skal ha blitt observert i Hønefoss.

Politiet har i flere uker ikke ønsket å svare på spørsmål om mannens bevegelser, men bekrefter nå overfor NRK at de tror han er i Norge.

– Vi har en formening om hvor han er. Vi mener han er i Norge, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Kostveit sier at politiet har vært i kontakt med siktedes forsvarere, men at de foreløpig ikke har lykkes å komme i kontakt med mannen som er i 30-årene.

– Vi ønsker å komme i kontakt med han.

Forsvarene Marie Solberg og Espen Wangberg i Advokatfirmaet Wangberg ønsker ikke å kommentere saken.

Siktet for hærverk

Det har snart gått ett år siden Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept i bilen sin i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Fem personer er siktet for drap eller medvirkning til drap. Alle nekter for å ha noe med drapet å gjøre.

En sentral del av etterforskingen har vært trusler og hærverk som Henriksen ble utsatt for.

Det er i denne delen av etterforskningen mannen i 30-årene er siktet.

– Han er siktet for flere tilfeller av skadeverk, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

Totalt er dermed seks personer siktet i komplekset.

Leverte 11 anmeldelser

Bistandsadvokat Marijana Lozic mener mannen kan sitte på viktig informasjon i saken.

– Tatt i betraktning at han er siktet i saken er det underforstått at han sitter på noe informasjon. Vi ønsker at alle som har noe informasjon formidler det til politiet, også denne siktede, sier Lozic til NRK.

Truslene og hærverket Henriksen ble utsatt for skal ha preget 30-åringen, har familien hans tidligere sagt til NRK.

Fra mars til august 2023 leverte Henriksen 11 anmeldelser til politiet, men alle ble henlagt. Politiet mener at den antatte hovedmannen sto som bestiller av disse «oppdragene».

NRK har fått tilgang til et 30 siders dokument hvor Henriksen gikk igjennom alle hendelsene han hadde vært utsatt for.

Noen uker før drapet den 17. august leverte han dokumentet til politiet, i håp om at de skulle gjenåpne sakene.

Rett før jul gikk politiet ut og beklaget overfor familien til Henriksen.

De varslet også en full gjennomgang av eget arbeid før drapet.

– Terrorisert

Tidligere i år møtte NRK en av de andre siktede i saken. Han har innrømmet overfor politiet at han deltok i hærverket og truslene.

Han nekter for å ha noe med drapet å gjøre, og at han utførte handlingene på grunn av gjeld til den antatte hovedmannen.

For hvert «oppdrag» han utførte, skulle gjelden kuttes forklarte mannen.

Han sier han angrer på det han var med på. Jonas ble utsatt for terror, mener han.

– Han ble terrorisert. Han var redd, han skjønte ingenting. Han hadde ingen sjans til å skjønne noen ting.

