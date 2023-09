Ny pågripelse i Jonas-saken

Pågripelsen skjedde onsdag morgen i Innlandet politidistrikt.

Det er ikke kjent hvordan den pågrepne stiller seg til siktelsen.

– Det er bra at det er fremdrift i saken. Dette bekrefter at politet opprettholder det høye trykket og fokus, noe som er viktig for familien, sier Ivar Borgen, stefar og talsperson for familien.

Pågripelse i Elverum

Stefar Ivar Borgen er talsperson for familien. Han roser politiets jobb. Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

Pågripelsen skjedde i Elverum.

Naboer sier til NRK at politiet var i området ved 07.30.

Dette er den andre pågripelsen i forbindelse med etterforskning. En mann ble fredag varetektsfengslet i fire uker siktet for drapet.

Politiet holder pressekonferanse klokka 12 i Hønefoss om pågripelsen.

Tips NRKs krimgruppe: Har du informasjon om denne saken eller andre krimsaker? Ta kontakt med NRKs krimgruppe. Du kan tipse oss på e-post eller gjennom NRKs krypterte varslertjeneste. Her kan du tipse oss anonymt. Vi behandler for øvrig alle tips konfidensielt, i tråd med Vær varsom-plakatens regler om kildevern.

Siktede for Jonas-drapet fortsatt ikke avhørt

Den 28 år gamle mannen som tidligere er siktet for drap etter at Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet død i Nes i Ådal 17. august, er fortsatt ikke avhørt.

Politiet skriver i en pressemelding at de har et ønske om å gjennomføre avhør så snart som mulig, men at det ikke er avklart når det kan skje.

Krimteknikere fra politiet undersøkte et hus i Rena torsdag ettermiddag. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Mannen ble fredag varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, og forbud mot aviser og kringkasting i hele fengslingsperioden samt fullstendig isolasjon i to uker. Han samtykket ikke i fengslingen.

Han har flere ganger tidligere hatt befatning med politiet.

– Han har gitt uttrykk for at han ikke har tillit til politiet. Han har derfor i samråd med advokat Thomas Randby og meg valgt å benytte seg av sin rett til ikke å forklare seg for politiet på nåværende tidspunkt, sier forsvarer Ellen Tvedten Jorem.