Ny mann (32) pågrepet etter Jonas-drapet

Lørdag kveld slo politiet til ved en bensinstasjon i Noresund, litt vest for Hønefoss.

Der ble en fjerde person pågrepet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen.

– Det har vært en bred og omfattende etterforskning over flere uker, og som et resultat av dette gkkk vi til en pågripelse i går kveld, sier politiadvokat Tine Henriksen til NRK.

– Hvorfor var det en pågripelse på kvelden og på offentlig sted, og ikke hjemme, sånn som i de andre tilfellene?

– Det kan jeg ikke si noe om, annet enn at vilkårene var til stede og at det var riktig å gå til en pågripelse av ham i går, svarer Henriksen.

32-åringen er siktet for drap eller medvirkning til drap

Dette er den drapssiktede 32-åringen noen dager før pågripelsen. Foto: ESKIL WIE FURUNES / NRK

Mannen skal ikke ha vært en nær venn av Jonas. De var jevnaldrende, bodde i samme område og hadde flere felles bekjente, får NRK opplyst.

Advokat Jon Anders Hasle kan ikke uttale seg om saken ennå. Sammen med forsvarer Arve Andre Larsen skal han snakke med klienten så raskt som mulig i dag.

– Vi er på vei til politiet nå. Før vi har snakket sammen, kan jeg ikke si noe om hvordan han stiller seg til siktelsen eller pågripelsen. I en slik sak er det naturlig nok uansett lite vi kan si, sier Hasle til NRK.

Etter å ha holdt mannen under oppsyn i lang tid, pågrep politiet han i en planlagt aksjon på lørdag kveld.

Polititeori: Sto for planleggingen

Hovedteorien til politiet er at mannen har stått for planleggingen av drapet, etter det NRK får opplyst.

– Hvilke teorier har politiet om hans rolle i drapet på Jonas?

– Gjennom den etterforskningen vi nå har gjort begynner vi å danne oss en formening om forskjellige roller på de enkelte siktede, også mannen som ble pågrepet i går. Men vi kan ikke gå inn på detaljene her og det er for tidlig å konkludere, sier politiadvokat Henriksen.

– NRK får opplyst skal han være en bakmann eller en bestiller, hva sier du til det?

– Det har jeg ingen kommentar til, annet enn at det med roller er sentralt i etterforskningen.

– Er alle dere mener har hatt en rolle i drapet nå pågrepet?

– Vi kan ikke utelukke at det blir flere pågripelser.

Familien: – Fortsatt uvirkelig

Tre andre menn er allerede siktet for drap eller medvirkning til drap i saken. Politiet utelukker ikke at flere kan ha hatt en rolle.

Stefaren til Jonas Henriksen, Ivar Borgen, forteller at de har fått informasjon om utviklingen i saken, men at han ikke kjenner til detaljene.

– Hva tenker du om at en antatt hovedmann er arrestert?

– Vi har ingen kjennskap til om at det er en eventuell hovedmann som er er arrestert. i vet bare at en ny person er arrestert. Vi er glade for at politiet har fokus og fremdrift. Når nye personer blir arrestert så kommer det veldig nært igjen og det er fremdeles ufattelig og uvirkelig for oss, sier Borgen til NRK.

Politiet sperret av et område rundt boligen til den pågripne 32-åringen i går kveld. Foto: Privat

Tidligere straffedømt

Ringerikes Blad har vært i kontakt med vitner som så pågripelsen lørdag kveld.

– Trafikken stoppet helt, og det så ut som den sivile bilen var plassert i veien og hadde krasjet med en annen bil. Deretter så vi uniformert politi gå til bilen de hadde stoppet og satte håndjern på sjåføren, forteller de.

32-åringen er tidligere straffedømt flere ganger. Den mest alvorlige dommen kom i 2019. Da ble han dømt for å ha utsatt en kvinne for grov kroppsskade.

Han er også dømt for brudd på veitrafikkloven, medvirkning til salg og forsøk på oppbevaring av dopingmidler og besittelse av små mengder narkotika.

Sett utenfor bisettelsen

Den 31. august ble Jonas Henriksen bisatt en fullsatt Hønefoss kirke.

Etter det NRK får opplyst, skal den nå drapssiktede mannen ha blitt observert i nærheten av kirken før bisettelsen startet, men han skal ikke ha deltatt.

Etter bisettelsen deltok nærmere hundre lastebiler i en kortesje gjennom byen for å minne 30-åringen.