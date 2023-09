Mann i 20-årene siktet – domfelt flere ganger

Torsdag formiddag pågrep og siktet politiet en mann for drapet på Jonas Aarseth Henriksen 17. august.

Mannen er i slutten av 20-årene og bor i Innlandet fylke, får NRK opplyst.

Han er domfelt flere ganger for ulike forhold. NRK har fått tilgang til flere dommer mot mannen.

Han er samtidig ikke blant dem som tidligere har vært inne til avhør i forbindelse med drapet.

Dømt flere ganger

I en måned har politiet jaktet svar om hva som førte til at 30-åringen ble skutt og drept ved ei hytte i skogen i Nes i Ådal.

Nå mener de å ha skjellig grunn til å mistenke mannen i 20-årene for drapet, sier politiadvokat Tine Henriksen på en pressekonferanse torsdag.

Politiet utelukker ikke flere pågripelser etter at en mann er pågrepet og siktet for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Senest i fjor ble han dømt i Oslo tingrett for å ha truet en politibetjent og familien hans. Han var også tiltalt for å ha truet enda en politibetjent.

Hendelsen han ble dømt for fant sted samme dag som han slapp ut fra fengsel, der han hadde sonet for et annet forhold.

Han anket saken til lagmannsretten, som nektet anken fremmet. Mannen ble dømt til 24 dager i fengsel.

Han er også to ganger dømt for vold mot offentlig tjenestemann i 2022 og 2023.

Han er også dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand og brudd på vegtrafikkloven i 2016, brudd på våpenloven i 2019 og for tyveri i 2019.

Dommene kommer fra flere ulike tingretter.

Ikke snakket med klienten

Den siktede har fått oppnevnt Thomas Randby som forsvarer.

– Vi har ikke fått snakket med klienten eller mottatt sakens dokumenter ennå, men forventer dette i løpet av ettermiddagen, sier Randby i en melding til NTB.

NRK har ikke lyktes i å selv komme i kontakt med siktedes forsvarer eller familien til avdødes bistandsadvokat Marijana Lozic.

