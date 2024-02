Politiet knytter bruktbilsalg til drapet på Jonas Henriksen

Den 17. august i fjor dro Henriksen opp til den avsidesliggende hytta i Nes i Ådal.

30-åringen trodde han skulle ut på et jobboppdrag.

Senere den samme dagen ble han funnet skutt og drept i bilen sin, noen hunder meter fra hytta.

Politiet mente tidlig at Henriksen ble lurt opp til åstedet.

Sentralt i denne planen var et bruktbilsalg fra 2022, bekrefter politiet nå overfor NRK.

Bruktbilsalg

Telefonnummeret som ble brukt til det fiktive jobboppdraget, var registrert på en spansk statsborger med tilknytning til Drammen.

Politiets teori er at én av de siktede, en 28-åring fra Rena, lokket Henriksen opp til hytta.

NRK kan nå komme med nye opplysninger om hvordan de siktede i saken klarte å lure til seg og misbruke identiteten til mannen.

Telefonabonnementet som ble benyttet, ble opprettet og registrert etter at spanjolen ble utsatt for et ID-tyveri i forbindelse med et bruktbilkjøp i 2022.

NRK har tidligere snakket med mannen. Da sa han til NRK at han ikke visste når eller hvordan ID-en hans hadde blitt tatt.

Jonas-drapet: Video viser personer som går løs på betongbil Du trenger javascript for å se video.

NRK har gått igjennom kjøretøyshistorikken til den spanske mannen.

Der kommer det fram at han i september det året kjøpte en bruktbil fra en forhandler i Buskerud.

I denne forretningen jobbet 32-åringen fra Noresund som er utpekt som mulig hovedmann og planlegger bak drapet.

– Vi har fått bekreftet gjennom etterforskningen at hans ID fra et bilkjøp ble brukt til å opprette et abonnement. Dette nummeret ble benyttet til å kontakte Jonas og lokke ham ut til Veernvegen, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit.

NRK har vært i kontakt med den siktede 32-åringen og hans forsvarer Jon Anders Hasle. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Les også Derfor beklager politiet i Jonas-saken: – Han ba om hjelp

Fem siktet

I løpet av høsten 2023, ble fem personer pågrepet og siktet i saken. Politiet har siktet alle de fem for drap eller medvirkning til drap.

De mener at de siktede har hatt forskjellige roller i saken, og at motivet skal ha vært av en personlig karakter.

Les også Jonas-drapet: Politiet mener «hovedmann» bestilte minst elleve andre hendelser

Før drapet i august, skal Henriksen ha levd i frykt og ha blitt utsatt for flere tilfeller av vold, trusler og hærverk. Fra mars til august leverte han inn elleve anmeldelser.

Alle de fem nekter straffskyld, og kun én av mennene, Rena-mannen, sitter fortsatt i varetekt.

privat Jevnaker-mann (35) Status: Pågrepet i Jevnaker 3. oktober.Siktet for drap eller medvirkning til drap, og ble løslatt fra varetekt i slutten av oktober Erkjenner ikke straffskyld. 35-åringen er straffedømt flere ganger, blant annet for vold, frihetsberøvelse og narkotikalovbrudd. Ifølge NRKs opplysninger var siktede en bekjent av drapsofferet. Noresund-mann (32) Status: Pågrepet i Noresund 30. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Løslates fra varetekt 20. desember. Erkjenner ikke straffskyld. Tidligere dømt for blant annet vold og salg av dopingmidler. Hovedteorien til politiet skal være at mannen har stått for planleggingen av angrepet på Jonas Henriksen, ifølge NRKs opplysninger. Hønefoss-mann (32) Status: Pågrepet tirsdag 26. september.Siktet for drap eller medvirkning til drap. Løslates fra varetekt 20. desember. Erkjenner ikke straffskyld. Han var en bekjent av drapsofferet. Mannen ble innkalt til vitneavhør hos politiet og ble pågrepet under avhørt. 32-åringen er tidligere dømt i flere straffesaker, inkludert vold mot en politibetjent. Elverum-mann (30) Status: Pågrepet 20. september i Elverum. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Løslates fra varetekt 20. desember. Erkjenner ikke straffskyld. Han er tidligere dømt for blant annet grovt tyveri og trusler, og skal være en bekjent av den første personen som ble pågrepet i saken. Forsvareren har sagt han er villig til å svare på spørsmål fra politiet. Rena-mann (28) Status: Pågrepet på Rena 14. september. Siktet for drap eller medvirkning til drap. Politiet ber om ytterligere åtte ukers varetekt. Han er straffedømt flere ganger tidligere, blant annet for vold mot politiet. Mannen har ikke ønsket å la seg avhøre i saken, ifølge advokaten på grunn av «tidligere erfaringer med politiet» ikke har tillit til dem.