– Vi har bestemt at Spinraza kan bli brukt til behandling av vaksne pasientar med spinal muskelatrofi frå 15. mai, med enkelte kriterium, slik vi har hatt til bruk hos barn, seier Terje Rootwelt, direktør i Helse Sør-Aust til NRK.

Beslutningsforum for nye metodar, som avgjer kva medisinar pasientar skal få tilgang til, skulle eigentleg ha gjort ei ny vurdering av medisinen Spinraza på eit møte i slutten av april, men i påska bestemte dei seg for å sette opp eit ekstraordinært møte tysdag om medisinen.

Fakta om SMA og Spinraza Ekspandér faktaboks Sykdommen spinal muskelatrofi (SMA) hører til en gruppe av sykdommer som er kjennetegnet ved at de motoriske cellene i ryggmargen ødelegges.

Det er den vanligste dødelige og arvelige sykdommen hos barn i vår del av verden.

Spinraza (nusinersen) fra selskapet Biogen er den eneste medisinen som kan behandle barn med den svært alvorlige sykdommen.

Legemiddelet øker produksjonen av et protein som gjør at mange av barna kan gjenvinne bevegelighet. Det første året trenger barnet seks doser og deretter tre sprøyter årlig.

12. februar 2018 avgjorde Beslutningsforum for nye metoder at personer under 18 år under en rekke forutsetninger skal få medisinen.

Foreløpig funn fra en ny studie fra det medisinske fakultetet ved Stanford University i USA viser at medisinen også har effekt på voksne.

Pasientforeningen SMA Norge har krevd at Beslutningsforum for nye metoder omgjør avgjørelsen og tilbyr medisinen også til voksne.

En juridisk vurdering fra advokatfirmaet Lippestad konkluderer med at vedtaket 12. februar var rettsstridig.

Beslutningsforum valgte å sende saken til Bestillerforum, som mandag 11. juni valgte å stoppe saken.

Som varslet saksøker nå SMA Norge staten fordi vedtaket vurderes som rettsstridig. (Kilder: NTB, Beslutningsforum for nye metoder, Advokatfirmaet Lippestad)

Ny avtale

Pasientar med sjukdommen spinal muskelatrofi (SMA) har i fleire år venta på ei avklaring på om dei kan få ein få den livreddande medisinen, som bremsar muskelsjukdommen.

I 2018 gjorde Beslutningsforum ei vurdering. Då blei det avgjort at dei ville prioritere unge under 18.

Grunngjevinga for dette var dels at ein hadde for dårleg dokumentasjon for vaksne pasientar, og dels prisen på legemiddelet var for høg.

Slik er prosessen når nye legemidler skal innføres i Norge: Ekspandér faktaboks Regjeringen har foreslått, og Stortinget har vedtatt, rammer for hvilke medisiner som skal godkjennes i Norge. Det er satt rammer for både budsjett og rammer for hvordan legemidlene skal fordeles mellom ulike pasientgripper. Dette er fastsatt i Stortingsmelding nr 34: Verdier i pasientens helsetjeneste — Melding om prioritering.

Nye Metoder er et prioriteringsverktøy som skal sørge for at rammene blir fulgt. Dette går på forhandling av pris, som Sykehusinnkjøp gjør, og så ser Metodevurdering på om legemidlet innfrir de medisinske kriteriene. Om det nye legemiddelet koster for mye for å tilfredstille prioriteringskriteriene, gjennomføres det en forhandling mellom sykehusene ved Sykehusinnkjøp og legemiddelfirmaene.

Kriteriene for prioritering er hvor nyttig behandlingen er, hvor mye den koster og hvor alvorlig sykdommen er.

Til slutt ser et forum, Beslutningsforum, som er satt sammen av direktørene i de fire helseregionene, på om legemiddelet skal godkjennes og hvem som skal få det. Det er også noen observatører (blant annet Legemiddelverket og Helsedirektoratet), tilstede i denne prosessen.

Det er de ulike legemiddelfirmaene som har ansvar for å sende inn nødvendig dokumentasjon på at legemiddelet virker som forventet.

No har Beslutningsforum kome fram til ein avtale med produsenten av medisinen som gjer at dei no har valt å gi grønt lys også for vaksne, seier Rootwelt.

– Det er ein alternativ prisavtale med kriterium for oppstart og eventuell avslutning. Vi skal følge opp effekten av behandlinga ved at pasientane blir med i eit nasjonalt register, slik at vi ser korleis effekten utviklar seg over tid.