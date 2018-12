Ber Venstre søke flertall utenfor regjeringen

Søndag kveld ble det kjent at det Venstre-ledelde Klima- og miljødepartementet går inn for å felle hele ulveflokken som har revir på Slettås i Hedmark, men ikke felle de to andre flokkene som viltnemdene hadde foreslått.

Det imponerer ikke de andre miljøpartiene på Stortinget, og SV inviterer dem til å søke flertall i Stortinget uten resten av regjeringen.

Det er en praksis blant annet Fremskrittspartiet benytter seg av. Senest i går foreslo de lovendringer for å gjøre det lettere å felle ulv.

Vanskelig å sitte i regjering

SV mener at vedtaket er et symbol for hvor vanskelig det er å sitte i regjering med partier som er uenige med deg. Stortingsrepresentant Lars Halbrekken (SV) har ett klart råd til Venstre:

– Venstres svar på Frps lovforslag bør være å alliere seg med SV for å dra miljøpolitikken i riktig retning, sier han.

Nå mener han at Venstre må svare med samme mynt.

– Venstre bør gjøre som Frp og fremme lovforslag i Stortinget på siden av det regjeringen mener, og alliere seg med oss i SV og sørge for at miljøpolitikken kommer på rett kjøl igjen.

Regjeringen står bak klima- og miljøpolitikken

– Jeg regner med at klima- og miljøpolitikken regjeringen fører, den står regjeringen bak, og så regner jeg med at det også er andre partier i Stortinget som kan støtte dette, sier statssekretær i Klima- og miljødepartementet Atle Hamar (V) som svar på spørsmål om hvorvidt det blir aktuelt å gjøre som SV oppfordrer dem til.

Hamar mener at Venstre får mye gjennomslag.

– Vi får til ganske mye rundt regjeringens miljøpolitikk, sier han.

– En pandoras eske vi ikke vil se ned i

Heller ikke Miljøpartiet de grønne (MDG) er tilhengere av å felle ulv i ulvesonen.

– Vi tar spagaten man står i på alvor, det er viktig å finne balansen mellom vern av rovdyr og en fungerende beitenæring. Dette burde vært en ikke-sak med Venstre i regjering, sier talsperson Une Bastholm i MDG.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Hun er bekymret for konsekvensene det kan ha å skyte ulv i ulvesonen. Bastholm er redd for at dette vedtaket vil gjøre det lettere å felle ulv i Norge.

– Å felle ulv i ulvesonen åpner en pandoras eske som vi ikke vil se ned i, sier Bastholm.

På spørsmål om hva dagens vedtak betyr for oppfattningen man har av Venstre som miljøparti, er hun helt tydelig.

– Det blir mye mindre troverdig når man åpner for lisensjakt innenfor ulvesonen. Jeg skjønner at Elvestuen prøver å finne et kompromiss, men i denne saken finnes det ingen kompromisser.

Vi fører en politikk i samsvar med flertallet i Stortinget

Statssekretær Hamar sier til NRK at regjeringen fører en politkk i tråd med flertallet på Stortinget.

– Miljøpartiet de grønne mener at dere mister troverdighet som miljøparti i denne saken. Hva mener du om det?

– Vi fører en politikk som er i samsvar med Stortingets vedtak, Bernkonvensjonen, og lovgivningen. Det er rammeverket for politikk og forvaltning på dette, sier Hamar.

Hamar understreker videre at dette er snakk om ett enkeltvedtak, og ikke en endring i lovverket. Han avviser dermed at det vil gjøre det lettere å felle ulv i ulvesonen.

– Vi bruker faglige råd hele veien. Dette bygger på den lovgivningen vi har, og det handlingsrommet som ligger innenfor det.