Ber regjeringen handle: 405.000 jobber står på spill

Det kommer frem i Virkes medlemsundersøkelse blant privat handels- og tjenestenæring, som står for 49 prosent av sysselsettingen i Norge.

– Stortinget må legge vekk partipolitikken, og umiddelbart gi regjeringen mandat til å trykke på den store røde knappen. Hvis ikke vil en stor del av befolkningen miste livsgrunnlaget sitt, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

SLÅR ALARM: Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke Foto: Anne cecilie Remen

– Må frem med bazookaen

Nærmere 100 000 arbeidsplasser er allerede stengt, eller er i ferd med å stenge, som følge av koronaviruset, ifølge en pressemelding fra Virke.

Eksempler på bransjer som er hardt berørt er serveringssteder, reiselivet, kultur- og arrangement og trening.

− Dette er en krise som har medført akutt pengemangel i bedriftene. Det er ikke nok å bare kutte i utgiftene, når inntektene har stoppet over natten. Myndighetene i USA og Tyskland har iverksatt enorme krisepakker. Nå må norske myndigheter følge opp. Det hjelper ikke å skyte med luftgevær, vi må frem med bazookaen, sier direktøren.

– Jobber med flere tiltak

Finansminister Jan Tore Sanner (H) er klar på at det kommer flere tiltak.

FINANSMINISTER: Jan Tore Sanner. Foto: Marte Garmann

– Vi forstår alvoret i situasjonen. Derfor varslet vi allerede da vi la frem strakstiltakene i går at det bare er en begynnelse. Regjeringen jobber på spreng med å få på plass flere tiltak, sier finansminister Jan Tore Sanner til NRK.

Han sier det er viktig at folk ser helheten i tiltakene, at de er målrettet og at de passer til situasjonen.

– Men vi vet også at det haster. Derfor vil vi komme raskt tilbake med mer, og vi vil gjøre alt vi kan for at Norge kommer gjennom dette på best mulig måte.

Regjeringen kom fredag med økonomiske tiltak for å redusere konsekvensene av korona-pandemien. Forslaget fikk ikke flertall i Stortinget.

Statsministeren og helsedirektøren informerer om nye koronatiltak Du trenger javascript for å se video.

– Vi står midt i en vanskelig krise for Norge og for verden, sa statsminister Erna Solberg.

Virke mener også at myndighetene må kompensere virksomheters tap som følge av stengningsvedtak og forberede innføring av en garanti for lån fra bankene til bedriftene som er rammet.

Også privatpersoner i kulturbransjen har kommet med egne tiltak som for eksempel å strømme konserter på nett. Virke jubler over initiativet, men er klare på at staten må hjelpe.

– Hvis kulturnæringen skal overleve dette må det på plass en kompensasjonsordning for arrangementer som avlyses av folkehelsehensyn, sier Rhiannon Hovden Edwards, leder for kultur og opplevelser i Virke.